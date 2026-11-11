Bilancio UE e aiuti a Kiev, quattro paesi hanno già detto no al "ricatto" di Merz

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Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria e Bulgaria respingono l'ultimatum del cancelliere tedesco Friedrich Merz, che vuole subordinare l'approvazione del quadro finanziario 2028-2034 a un impegno comune sul sostegno all'Ucraina. Il premier slovacco: «Abbiamo lo stesso veto di Berlino».

Lo scontro sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione europea si trasforma in una prova di forza. Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria e Bulgaria hanno respinto la richiesta del cancelliere tedesco Friedrich Merz di subordinare l'approvazione del quadro finanziario 2028-2034 a un impegno condiviso di tutti gli Stati membri nel finanziamento dell'Ucraina.

La posizione tedesca è contenuta in una lettera inviata al presidente del Consiglio europeo António Costa, visionata dal Financial Times. Merz scrive che «un impegno collettivo affinché tutti noi, senza eccezioni, contribuiamo in modo equo a colmare questo divario è un prerequisito essenziale per risolvere la questione e per discutere di eventuali ulteriori argomenti, in particolare quelli con implicazioni finanziarie». Berlino intende così usare la propria leva di maggiore contribuente netto al bilancio UE per assicurare un sostegno finanziario di lungo periodo a Kiev, possibilmente con decisioni a maggioranza qualificata anziché all'unanimità.

Il fabbisogno è imponente: per il 2027 l'Ucraina stima un deficit di bilancio non coperto di circa 70 miliardi di euro. L'UE si è impegnata politicamente a coprirne circa due terzi, ovvero 45 miliardi, ma il meccanismo per reperire le risorse resta da definire. I nuovi fondi si aggiungerebbero al prestito da 90 miliardi concordato nel dicembre 2025, dal quale Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca avevano già ottenuto un'esenzione dagli interessi.

«Un caso da manuale di ricatto»

La reazione più dura è arrivata da Bratislava. Il primo ministro slovacco Robert Fico, incontrando l'omologo ceco Andrej Babiš per una sessione congiunta dei due governi, ha definito la mossa di Merz «un caso da manuale di ricatto» e ha annunciato il veto. «Quello che sta facendo il cancelliere federale è un tipico ricatto e lo respingo. Siamo un Paese sovrano, siamo la Repubblica slovacca, abbiamo le nostre opinioni», ha dichiarato Fico, ricordando che la Slovacchia dispone dello stesso potere di veto della Germania. «Dobbiamo rispondere al ricatto oggi stesso», ha aggiunto.

Babiš ha respinto a sua volta le minacce tedesche, sottolineando che la Repubblica Ceca «è uno Stato sovrano» e non ha alcuna intenzione di subordinarsi a Berlino. Il premier ceco ha anche osservato che il bilancio proposto dall'UE prevede già 100 miliardi di euro per l'Ucraina, fondi però non disponibili prima del 2028.

Le posizioni di Budapest e Sofia

Il primo ministro ungherese Péter Magyar, che martedì ha incontrato Merz a Berlino, ha definito «inaccettabile» collegare il bilancio UE agli aiuti a Kiev, sostenendo che l'Unione dovrebbe dare priorità ai propri cittadini e alle proprie imprese.

Il premier bulgaro Rumen Radev, dopo un incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Varna, ha chiarito che Sofia non parteciperà a un pacchetto aggiuntivo da 70 miliardi per l'Ucraina. Radev ha precisato che la Bulgaria è già sotto procedura per deficit eccessivo e deve rispettare il limite del 3%, quindi «non ha fondi extra»: «Non stiamo bloccando le decisioni comuni dell'UE», ha aggiunto, ma il sostegno a Kiev continuerà attraverso l'esportazione di energia elettrica e il ripristino delle infrastrutture energetiche e ferroviarie.

Sullo sfondo resta la questione finanziaria. Secondo un'analisi del Welt am Sonntag citata da diverse testate, il debito comune dell'UE legato agli aiuti all'Ucraina potrebbe superare i 200 miliardi di euro: Bruxelles avrebbe già trasferito 166 miliardi e potrebbe doverne aggiungere altri 40 attraverso nuovi prestiti congiunti. Un tema che rende il negoziato sul bilancio 2028-2034 ancora più delicato e che spiega l'intransigenza dei quattro governi contrari all'impostazione tedesca.





Fonti

Euronews – Bilancio UE, scontro sugli aiuti a Kiev: Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria e Bulgaria contro Merz: https://it.euronews.com/2026/11/10/bilancio-ue-scontro-sugli-aiuti-a-kiev-slovacchia-repubblica-ceca-ungheria-e-bulgaria-cont

TASR (agenzia di stampa slovacca) – Premier: Merz's Letter Is Blackmail, We'll Discuss Issue with Babis: https://newsnow.tasr.sk/premier-merzs-letter-is-blackmail-well-discuss-issue-with-babis/

Adnkronos – Scontro Ue su Ucraina: Fico e Babis rifiutano aiuti, Germania minaccia: https://www.adnkronos.com/internazionale/esteri/scontro-ue-su-ucraina-fico-e-babis-rifiutano-aiuti-germania-minaccia_37SvyXdsQhuBsqJQWGViaf

Agenparl – Ucraina, scontro sul bilancio UE: Fico accusa Merz di ricatto per gli aiuti a Kiev: https://agenparl.eu/2026/11/10/ucraina-fico-merz-scontro-bilancio-ue-aiuti-kiev/

Ukrinform – Merz threatens to block EU budget unless agreement is reached on Ukraine funding – FT: https://www.ukrinform.net/amp/rubric-polytics/4183064-merz-threatens-to-block-eu-budget-unless-agreement-is-reached-on-ukraine-funding-ft.html

Deutschlandfunk – Bundeskanzler Merz will Ukraine-Hilfen im EU-Finanzrahmen verankern: https://www.deutschlandfunk.de/bundeskanzler-merz-will-ukraine-hilfen-im-eu-finanzrahmen-verankern-slowakei-spricht-von-erpressung-104.html

BNR (Radio Bulgaria) – Radev: Bulgaria will not join new €70bn Ukraine aid package: https://bnrnews.bg/en/post/556289/radev-bulgaria-will-not-join-new-euro70bn-ukraine-aid-package

Welt am Sonntag – Geringe Erträge aus russischem Vermögen – EU muss wohl neue Schulden für Ukraine aufnehmen: https://www.welt.de/politik/ausland/article... (articolo citato da Rg.ru e altre testate; il link diretto a Welt è a pagamento)

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