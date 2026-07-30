BMW taglierà 8.000 posti di lavoro

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Il colosso automobilistico tedesco BMW sta pianificando di tagliare circa 8.000 posti di lavoro a livello globale entro la fine del 2027, secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, tra cui Reuters e Bloomberg. I lavoratori tedeschi dovrebbero essere particolarmente colpiti, poiché il produttore deve far fronte ad alti costi di produzione in Europa, oltre che al crollo delle vendite in Cina.

L'azienda avrebbe offerto accordi di esodo volontario ai dipendenti dei reparti di ricerca, sviluppo, pianificazione e altri dipartimenti aziendali, nell'ambito di un piano volto a portare avanti l'iniziativa. Gli operai di stabilimento non sarebbero ammessi a beneficiare di tale accordo, secondo quanto riportato da Bloomberg, che cita fonti informate sulla questione.

L'amministratore delegato della BMW, Milan Nedeljkovic, dovrebbe annunciare un programma di riduzione volontaria del personale durante una riunione con i dipendenti questa settimana, hanno affermato le fonti, aggiungendo che il programma verrebbe avviato a ottobre e proseguirà fino al 2027. Secondo quanto riferito, l'azienda taglierà circa il 5% della propria forza lavoro totale.

Alla fine del 2025, la casa automobilistica impiegava 87.436 persone in Germania, che rappresentavano più della metà del proprio organico globale. L'azienda ha già avviato una riduzione graduale, con un calo del 2,3% rispetto al 2024.

La crisi dell'industria automobilistica tedesca

La notizia arriva appena un giorno dopo che un'altra casa automobilistica tedesca, Porsche, ha annunciato l'intenzione di eliminare altri 5.000 posti di lavoro entro il 2035, portando la riduzione totale prevista a circa 9.400 posizioni. La sua società madre, Volkswagen, sta valutando di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro a causa di una prolungata crisi industriale causata dagli elevati prezzi dell'energia.

La Federazione delle Industrie Tedesche (BDI) ha avvertito la scorsa settimana che il settore industriale del paese sta perdendo 15.000 posti di lavoro ogni mese in quella che ha definito una situazione «critica».

Un tempo motore industriale d'Europa, la Germania è alle prese da anni con una crescita prossima allo zero. L'economia ha subito una contrazione sia nel 2023 che nel 2024 – il primo calo annuale consecutivo in oltre due decenni – e per quest'anno è prevista una crescita di appena lo 0,5%. Secondo i dati ufficiali, anche i fallimenti aziendali sono aumentati di oltre il 22% in ciascuno di questi anni.

La crisi è stata ripetutamente collegata da funzionari e rappresentanti del mondo imprenditoriale agli elevati costi energetici derivanti dalla decisione di Berlino di rinunciare alle importazioni a basso costo di petrolio e gas russi. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso all'inizio di questo mese che la «crisi energetica in corso è dovuta alla mancanza di gas russo». Prima che la Germania decidesse di aderire alle sanzioni dell'UE e di imporsi di fatto un embargo energetico russo, la Russia forniva il 55% delle importazioni di gas naturale del paese. La scorsa settimana, il quotidiano Berliner Zeitung ha riportato che la nazione stava pagando per il gas importato cinque volte di più rispetto a prima di abbandonare i contratti di fornitura a lungo termine con la Russia.

Fonte: Reuters; Bloomberg; Berliner Zeitung; Federazione delle Industrie Tedesche (BDI)