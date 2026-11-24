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Un alto esponente del Consiglio per la Pace di Gaza, organo a guida statunitense, ha avvertito che l'organismo "restituirà le chiavi all'ONU" qualora Israele continuasse a ostacolare le iniziative volte ad allestire una forza internazionale di stabilizzazione e a disarmare Hamas.

"Siamo stati estremamente pazienti e abbiamo lasciato a Israele i suoi margini di manovra", ha affermato il funzionario americano Josh Gruenbaum in un'intervista diffusa venerdì dal portale israeliano Ynet, definendo tuttavia "frustrante" il fatto che "Israele non stia rispettando gli impegni assunti dal Primo Ministro Netanyahu con il Presidente Trump".

"Se gli attuali vertici politici [israeliani] ci comunicano ora di non voler più tener fede alla parola data, allora ce lo dicano apertamente e di fatto restituiremo le chiavi alle Nazioni Unite affinché gestiscano il mandato", ha aggiunto Gruenbaum.

Presieduto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il Board of Peace ha ottenuto nel novembre 2025 un'ampia delega dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU per costituire un contingente internazionale di stabilizzazione a Gaza, nel quadro di un progetto articolato in 20 punti finalizzato a cessare le ostilità e a ricostruire il territorio devastato.

Nonostante il piano accolga numerose istanze israeliane, inclusa la totale smilitarizzazione della Striscia di Gaza, i negoziati risultano bloccati da mesi per via delle divergenze sulle modalità di consegna degli armamenti di Hamas e dei persistenti bombardamenti israeliani, che hanno provocato la morte di oltre 1.600 palestinesi a Gaza a partire dalla tregua dell'ottobre 2025.

Lo scorso luglio Hamas ha ufficialmente sottoscritto il cronoprogramma del Board of Peace, accettando di cedere i propri arsenali al Comitato nazionale per l'amministrazione di Gaza, una struttura tecnocratica palestinese creata e vigilata dal Consiglio guidato da Washington. Da quel momento, tuttavia, Israele ha sistematicamente negato la firma a un'intesa che autorizzerebbe l'ingresso delle truppe di stabilizzazione e ha vietato ad alcuni agenti selezionati della polizia di Gaza di uscire dalla Striscia per seguire l'addestramento propedeutico al ritiro delle armi.

Secondo quanto rivelato dal Guardian, le autorità israeliane hanno inoltre negato il permesso per edificare gli avamposti militari destinati a ospitare i soldati del contingente internazionale. "Siamo bloccati in un vicolo cieco per colpa di alcune componenti politiche interne all'esecutivo Netanyahu, che ci hanno impedito di andare avanti e di verificare se Hamas rispetterà gli accordi", ha proseguito Gruenbaum.

Ex investitore nel settore del private equity e commissario del Federal Acquisition Service dell'amministrazione americana, Gruenbaum è stato incaricato da Trump a gennaio di dirigere l'operatività quotidiana del Consiglio, affiancato dal discusso consigliere diplomatico Aryeh Lightstone.

Dagli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023, le operazioni militari israeliane hanno causato la morte di oltre 74.000 palestinesi a Gaza, mentre la popolazione vive una drammatica emergenza umanitaria, con il 65% degli abitanti, pari a circa 1,4 milioni di individui, costretto in tende o ripari precari. Gran parte di queste sistemazioni di fortuna è stata spazzata via dalle inondazioni avvenute all'inizio del mese, un evento che gli osservatori per i diritti umani hanno bollato come una "tragedia assolutamente evitabile", aggravata dal perdurare del blocco israeliano sugli aiuti e sui materiali indispensabili per ripristinare le infrastrutture essenziali.

"Si prospetta un inverno drammatico per Gaza e abbiamo già letto numerosi articoli che documentano le alluvioni", ha concluso Gruenbaum su Ynet, sottolineando che "Israele deve accogliere l'esortazione della comunità internazionale per prevenire questa catastrofe".

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