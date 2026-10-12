"Boicotta Bocelli". In Giordania cresce la campagna per il concerto del 27 novembre
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di Agata Iacono
In Giordania cresce la mobilitazione contro il concerto di Andrea Bocelli previsto il 27 novembre a Petra. Molte associazioni contro il sionismo, tra cui il movimento BDS giordano, chiedono ai cittadini di non acquistare i biglietti e alle autorità di cancellare lo spettacolo, accusando il tenore italiano di un lungo sostegno pubblico a Israele.
Tra gli elementi più contestati si cita la serata di raccolta fondi a Los Angeles, nel dicembre 2010, a favore di un'organizzazione di sostegno ai soldati israeliani, a cui Bocelli partecipò come artista. A questo si aggiungono diversi concerti in Israele e gli incontri con esponenti politici del Paese.
A sollecitare l'annullamento dell'evento è il gruppo anti-normalizzazione Et'harrak, che si è rivolto agli organizzatori, la società Friends of Jordan Festivals, in collaborazione con l'ente del turismo giordano, e alle autorità competenti. Nelle ultime ore si è aggiunto un appello congiunto firmato anche dal movimento BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) in Giordania, che esorta i cittadini a non comprare i biglietti e a chiedere la cancellazione del concerto.
Secondo gli attivisti, ospitare artisti con legami di lungo corso con Israele equivale a una forma di «normalizzazione culturale» e offre a Israele e ai suoi sostenitori una piattaforma nelle società arabe. L'iniziativa arriva in un clima di forte tensione nel Paese per la guerra a Gaza e per le operazioni militari israeliane nella regione. La Giordania ha visto in questi anni proteste e campagne di boicottaggio rivolte ad aziende, artisti e personalità giudicati vicini a Israele.
Il concerto è in programma al Petra Cultural Village, nell'area della celebre città nabatea, ed è inserito nel tour mondiale «Romanza», che celebra i trent'anni di carriera del cantante, oggi sessantottenne. L'iniziativa punta a promuovere la Giordania come meta culturale e di patrimonio storico.
È proprio la scelta di Petra a essere al centro delle polemiche. Per BDS Giordania è inaccettabile che uno dei luoghi più iconici del Paese e del mondo arabo diventi la piattaforma di un artista che ha contribuito a raccogliere fondi per l'esercito israeliano.
Il principale precedente citato dai promotori della campagna risale al dicembre 2010, quando Bocelli si esibì a Los Angeles in un evento di raccolta fondi per gli Amici delle Forze di difesa israeliane (Friends of the IDF), organizzazione che sostiene i soldati dell'esercito israeliano. La serata, secondo le ricostruzioni riportate dalla stampa, raccolse circa 8,75 milioni di dollari.
Bocelli si è esibito più volte in Israele. Nell'ottobre 2008 cantò a Tel Aviv per il decimo anniversario del Centro Peres per la pace, nel giugno 2011 fu protagonista del concerto di chiusura del Festival dell'Opera israeliana a Masada e in quell'occasione incontrò il presidente Shimon Peres. Nel giugno 2022 tornò a Tel Aviv con un concerto allo stadio Bloomfield davanti a oltre ventimila persone.
In quel viaggio, riferisce il sito The New Arab, visitò Gerusalemme con la famiglia, compreso il Muro del Pianto e il Santo Sepolcro, e incontrò l'allora primo ministro Benjamin Netanyahu. Il tenore ha più volte parlato con affetto di Israele nelle interviste, descrivendolo come un luogo che lo ha colpito profondamente.
Fonti:
https://www.vesuviolive.it/
ultime-notizie/politica/ 545990-campagna-di- boicottaggio-contro-il- concerto-di-bocelli-a-petra- partecipo-a-raccolta-fondi- per-lidf/
https://www.haaretz.com/
israel-news/culture/leisure/ 2026-10-08/ty-article/. premium/jordan-bds-group- urges-boycott-of-andrea- bocelli-over-alleged-israel- support/000001a1-1c8c-d10a- a5b1-bd8ca4ba0000
https://www.
palestinechronicle.com/cancel- bocelli-jordanian-activists- challenge-petra-concert-over- israel-ties/