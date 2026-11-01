BRICS, Cina e il nuovo ordine mondiale. Perché l'Italia sta perdendo il treno del nuovo mondo. Intervista a Vito Petrocelli

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Pubblichiamo la traduzione italiana dell’intervista di Rahel Senn a Vito Petrocelli. La versione originale è qui: https://fokus-china.com/1524-2/

Come valuta l’attuale evoluzione dei BRICS in un sistema internazionale in rapida trasformazione, in particolare dal punto di vista della Cina e del più ampio Global South?

Io credo che oggi i BRICS rappresentino il fenomeno più importante per capire la trasformazione dell’ordine internazionale. La loro evoluzione dimostra che non siamo più davanti al vecchio gruppo di paesi inteso semplicemente come aggregazione di grandi economie emergenti. Con l’allargamento del 2024 e l’ingresso dell’Indonesia nel 2025, il gruppo è diventato molto più rappresentativo del Sud Globale e ha assunto una dimensione politica e diplomatica sempre più evidente.

I BRICS non nascono per sostituire un’egemonia con un’altra egemonia, ma per contribuire alla costruzione di un sistema internazionale multipolare, nel quale paesi con storie, culture, sistemi politici ed economici differenti possano cooperare senza che uno solo di essi possa imporre le proprie regole agli altri. È una posizione che ho sostenuto quando ho commentato i risultati del vertice di Kazan, il più importante degli ultimi anni, sottolineando il carattere inclusivo e paritario della cooperazione BRICS.

La prospettiva cinese è particolarmente interessante, perché la Cina vede la propria crescita non soltanto come una questione nazionale, ma come parte di una trasformazione più ampia della governance globale. Nella mia lettura, le iniziative cinesi sulla governance, sullo sviluppo, sulla sicurezza e sulla cooperazione internazionale si inseriscono nello stesso processo di costruzione di un ordine più rappresentativo. Ho avuto modo di sottolineare questo aspetto più volte nei miei interventi sulla “via cinese” alla governance globale, indicando nei BRICS uno degli strumenti attraverso cui questa trasformazione può concretizzarsi.

Inoltre, non bisogna assolutamente commettere l’errore di leggere i BRICS attraverso la lente della competizione Cina - Stati Uniti d’America. Questa sarebbe una semplificazione. Il Sud Globale sta chiedendo soprattutto maggiore autonomia decisionale, maggiore rappresentanza nelle istituzioni internazionali e la possibilità di perseguire i propri interessi senza dover scegliere necessariamente tra due blocchi contrapposti. È significativo che tra le priorità dei BRICS ci siano la riforma delle Nazioni Unite e delle istituzioni finanziarie internazionali, insieme al rafforzamento degli strumenti di cooperazione economica e finanziaria.

Naturalmente, l’evoluzione del gruppo porta con sé anche delle difficoltà. Più paesi significa più interessi, più differenze e quindi la necessità di costruire regole e meccanismi di coordinamento più solidi. Già al termine del vertice del 2023 sostenevo che l’allargamento rendesse indispensabile definire criteri di adesione e forme di rapporto tra i diversi paesi. Ma considero proprio questa pluralità una delle caratteristiche più interessanti dei BRICS. Non sono un organismo come l’Unione Europea e non sono un’alleanza militare. Sono un formato di cooperazione nel quale paesi diversi cercano convergenze su questioni concrete: commercio, finanza, sviluppo, tecnologia, energia, sicurezza e riforma della governance internazionale.

In definitiva, quello che sta emergendo è un mondo nel quale il Sud Globale vuole essere soggetto e non più soltanto oggetto delle decisioni prese altrove. E i BRICS, con tutti i loro limiti e le loro differenze interne, sono oggi uno dei principali luoghi nei quali questa aspirazione sta prendendo forma.

La Cina assumerà la presidenza dei BRICS nel 2027. Quali ritiene saranno le principali priorità di Pechino e quale ruolo potrebbe svolgere questa nuova fase della cooperazione BRICS nella costruzione di un ordine mondiale più multipolare?

Credo che la presidenza cinese del 2027 possa rappresentare un passaggio molto importante nella maturazione dei BRICS, allo stesso livello della presidenza Russa che ha portato allo storico vertice di Kazan nel 2024. La Cina arriva a questo appuntamento dopo una fase nella quale il gruppo è cresciuto non soltanto numericamente, ma soprattutto dal punto di vista della sua rappresentatività nel Sud Globale. Il problema, a questo punto, non è più dimostrare che i BRICS esistono; è trasformare questa crescente rappresentatività in una capacità concreta di azione e cooperazione.

Mi aspetto quindi una presidenza cinese molto orientata alla concretezza. Penso innanzitutto al rafforzamento degli scambi commerciali e degli investimenti tra i paesi del gruppo, alla cooperazione finanziaria e all’utilizzo di strumenti che consentano di ridurre la vulnerabilità dei paesi membri rispetto alle oscillazioni e alle decisioni del sistema finanziario internazionale dominato dal dollaro. Ma penso anche alla tecnologia, all’intelligenza artificiale, all’energia, alle infrastrutture e alla stabilità delle catene globali del valore. Del resto, alcune di queste direttrici sono già state indicate dalla Cina nel 2026, con proposte riguardanti una zona BRICS per l’intelligenza artificiale, le zone economiche speciali e la condivisione dei servizi.

C'è poi il livello che considero ancora più importante: la Governance Globale. Nei miei interventi ho sostenuto che la Cina stia proponendo una propria visione della governance internazionale fondata sul rispetto della sovranità, sullo sviluppo condiviso, sulla cooperazione e su una maggiore rappresentanza dei paesi emergenti. In questa prospettiva, i BRICS costituiscono lo strumento numero uno attraverso cui questa trasformazione può essere portata sul terreno concreto.

A mio avviso Pechino potrebbe quindi insistere su un concetto identitario: un BRICS più grande deve diventare anche un BRICS più funzionale. L'allargamento è stato un passaggio storico, ma se aumentano i paesi aumentano inevitabilmente anche le differenze. Occorre quindi lavorare su meccanismi di cooperazione che producano risultati tangibili.

L’altra priorità per Pechino riguarda la questione della multipolarità, che non deve essere interpretata semplicemente come la nascita di diversi blocchi contrapposti. Se fosse così, avremmo soltanto una nuova versione della logica bipolare del passato. La vera multipolarità, invece, significa che nessun paese può pretendere di decidere unilateralmente per tutti e che i grandi problemi internazionali devono essere affrontati attraverso il dialogo tra più centri di potere e di sviluppo. I BRICS possono contribuire a questo processo proprio perché danno voce a una parte del mondo che per decenni è stata sottorappresentata nelle principali istituzioni della governance internazionale. La riforma delle Nazioni Unite, delle istituzioni finanziarie internazionali e dei meccanismi decisionali globali sarà quindi, secondo me, uno dei terreni sui quali la presidenza cinese potrà lasciare il segno.

In altre parole, la presidenza cinese del 2027 avrà l’obiettivo di passare dalla fase dell'espansione a quella del consolidamento, da declinare con aumento della cooperazione concreta, maggiore coordinamento economico e finanziario, innovazione tecnologica, ma soprattutto una spinta verso una governance internazionale più inclusiva. Se questo avverrà, i BRICS potranno essere considerati definitivamente “adulti”.

L’Italia non è membro dei BRICS, ma le sue relazioni economiche e strategiche con la Cina rimangono di grande importanza. Ritiene che l’Italia dovrebbe sviluppare un rapporto più strutturato con i BRICS? E come potrebbe concretamente configurarsi tale rapporto?

Sì, ritengo che l'Italia dovrebbe sviluppare un rapporto molto più strutturato con i BRICS. E non soltanto perché rappresentano una parte crescente dell'economia mondiale, ma perché sono ormai uno dei luoghi nei quali si sta discutendo concretamente la trasformazione dell'ordine internazionale.

Il primo errore sarebbe però pensare che per rapportarsi ai BRICS l'Italia debba necessariamente scegliere una contrapposizione con l'Occidente, con l'Unione Europea o con gli Stati Uniti. Non è questa la questione, la questione è se l'Italia voglia mantenere la propria capacità di dialogare e commerciare con tutti i grandi poli del mondo oppure se voglia rinunciare a una parte delle proprie possibilità economiche e diplomatiche.

Io penso che l'Italia abbia una caratteristica particolare: è storicamente e geograficamente un paese cerniera, tra Europa e Africa, tra Nord e Sud del mondo, tra Occidente e Oriente. Questa posizione dovrebbe essere trasformata in una risorsa, non in una debolezza. È una convinzione che ho espresso più volte e che è alla base anche del lavoro dell'Istituto Italia BRICS. L'Istituto di cui sono presidente, nasce proprio con questo obiettivo: conoscere questo mondo e favorire una discussione in Italia che non parta dalla contrapposizione, ma dagli interessi nazionali e dalle opportunità di cooperazione.

Tra Italia e BRICS vedo almeno quattro livelli concreti di cooperazione.

Il primo è quello economico e commerciale. Bisogna mettere le imprese italiane nelle condizioni di conoscere meglio i mercati BRICS e di poter partecipare ai grandi progetti di investimento e sviluppo che vengono realizzati in questi paesi. L'Italia ha competenze molto forti nella meccanica, nell'agroalimentare, nella manifattura di qualità, nell'energia, nelle infrastrutture, nel design e nella tecnologia. Non vedo perché queste competenze debbano essere messe in contrapposizione con la crescita economica di Cina, India, Brasile o degli altri BRICS.

Il secondo livello è quello finanziario. I BRICS stanno lavorando per rafforzare gli strumenti di finanziamento e di regolazione degli scambi al di fuori dei tradizionali circuiti dominati dal dollaro. L'Italia dovrebbe almeno studiare questi processi e comprenderne le conseguenze per il proprio sistema produttivo e bancario. Non si può affrontare un cambiamento del sistema finanziario internazionale semplicemente ignorandolo.

Il terzo è quello istituzionale e diplomatico. Servono più visite parlamentari, più commissioni miste, più università coinvolte, più rapporti tra centri di ricerca e think tank, più occasioni di confronto con le istituzioni dei paesi BRICS. Quando ero presidente della Commissione Affari Esteri del Senato ho sempre attribuito grande importanza alla diplomazia parlamentare e lavorato ai rapporti diretti con le delegazioni straniere, soprattutto BRICS e Sud Globale.

Infine c'è un quarto livello, che considero strategico, ossia la conoscenza reciproca e le relazioni people-to-people. Non possiamo pretendere di avere una politica estera efficace verso un mondo che conosciamo soltanto attraverso interpretazioni di seconda mano. Bisogna studiare da vicino, vedere dal vivo, quello che sta accadendo in Cina, in India, in Brasile, in Russia, e negli altri paesi che partecipano al processo BRICS e favorire gli scambi di conoscenze tra le persone.

Questo vale in modo particolare con la Cina. Oggi abbiamo una situazione abbastanza paradossale: da una parte Italia e Cina continuano a considerarsi partner di alto livello e nel 2026 hanno riattivato importanti strumenti di cooperazione economica, dall'altra rimangono forti tensioni su commercio, tecnologia e sicurezza.

Io credo che l'Italia debba superare questa contraddizione attraverso una politica di dialogo e cooperazione pragmatica, senza rinunciare ai propri interessi e senza trasformare ogni rapporto economico con Pechino in una questione di schieramento geopolitico.

C'è infine un punto che personalmente considero molto ambizioso. Nel 2025 l'Istituto Italia BRICS ha posto pubblicamente la domanda se non fosse arrivato il momento di discutere dell'eventuale ingresso dell'Italia nei BRICS.

È una proposta che, naturalmente, richiederebbe una discussione politica molto seria. Ma almeno questa discussione dovrebbe poter esistere. Non credo che l'Italia debba avere paura di confrontarsi con questa possibilità. Del resto, i BRICS non sono un'alleanza militare e non sono nemmeno una struttura sovranazionale antagonista all'Unione Europea. Per questo, anche senza affrontare immediatamente il tema dell'adesione, l'Italia potrebbe fare molto già da subito: dialogo istituzionalizzato, partecipazione come osservatore agli eventi BRICS, cooperazione economica, rapporti tra università e centri di ricerca, diplomazia parlamentare e maggiore presenza delle imprese italiane nei mercati dei paesi membri.

La scelta, in definitiva, non dovrebbe essere tra Italia e BRICS. Dovrebbe essere tra un’Italia che subisce passivamente la trasformazione dell’ordine mondiale e un’Italia che cerca di parteciparvi, difendendo i propri interessi attraverso il dialogo con tutti.

Io penso che la seconda strada sia quella coerente con la nostra storia e con le esigenze del nostro sistema economico.

Il governo italiano ha deciso di uscire dalla Belt and Road Initiative, sottolineando al contempo l’importanza di mantenere e rafforzare le relazioni tra Italia e Cina. Come valuta questa strategia? E che cosa ritiene che l’Italia abbia eventualmente guadagnato o perso con l’uscita dalla BRI?

Nel 2023 l'Italia non rinnovò il memorandum BRI; nel 2024 il governo rilanciò invece il partenariato bilaterale con Pechino attraverso un piano d'azione triennale.

Io credo che l'uscita dell'Italia dalla Belt and Road Initiative sia stata soprattutto una scelta politica, prima ancora che economica. Il governo, invece, ha sostenuto che il memorandum non avesse prodotto i risultati economici attesi e ha deciso di non rinnovarlo, cercando contemporaneamente di rassicurare Pechino sulla volontà italiana di mantenere il partenariato strategico bilaterale.

Il problema, però, è che non si può giudicare la Belt and Road soltanto attraverso il saldo commerciale immediato tra Italia e Cina. La BRI è un progetto molto più ampio: riguarda infrastrutture, logistica, connettività, investimenti, cooperazione tecnologica e, più in generale, l'integrazione economica tra aree diverse del mondo. Nella mia lettura, è anche un ottimo veicolo per partecipare alla più ampia visione cinese della governance globale, insieme alle iniziative sullo sviluppo, sulla sicurezza e sulla civiltà. Tutti temi che erano inclusi nel MoU Italia-Cina Sulla BRI.

Quando l'Italia firmò il memorandum nel 2019 io ero presidente della Commissione Esteri del Senato. E già allora la questione di fondo del memorandum era se avremmo potuto permetterci di rinunciare a rapporti economici e commerciali con una parte così importante del mondo. La mia risposta era ed è molto semplice: assolutamente no. Ho sostenuto questa posizione anche successivamente, ricordando che l'Italia commercia contemporaneamente con il G7 e con i paesi BRICS e che non avrebbe senso ridurre o addirittura cancellare uno di questi due canali per ragioni geopolitiche.

Che cosa abbiamo guadagnato con l'uscita? Direi solo una crescita molto breve della sintonia con gli orientamenti geopolitici di Washington e di una parte delle istituzioni euro-atlantiche. La decisione del 2023 è stata infatti inserita dal governo in una strategia di maggiore allineamento occidentale.

E non direi semplicemente che l'Italia ha perso molto di più di quanto abbia guadagnato con l’uscita dalla BRI. Direi che ha perso un canale istituzionale attraverso il quale avrebbe potuto partecipare più direttamente a una delle grandi trasformazioni economiche e infrastrutturali del XXI secolo. E soprattutto ha perso una parte della propria capacità di presentarsi come paese capace di dialogare contemporaneamente con mondi diversi.

Non perché ogni rapporto con la Cina debba necessariamente passare dalla BRI, ma perché uscire da un’iniziativa significa non ottenere condizioni commerciali migliori. La stessa evoluzione successiva lo dimostra: dopo l'uscita, il governo italiano ha dovuto comunque rilanciare il partenariato strategico con Pechino e firmare nel 2024 un nuovo piano d'azione triennale per la cooperazione bilaterale.

Il punto è che l'Italia continuerà ad avere bisogno della Cina. Le imprese italiane sono presenti sul mercato cinese, gli investimenti reciproci esistono e la Cina rimane un partner commerciale di primaria importanza. Negli ultimi due anni, per esempio, il nuovo piano d'azione Italia-Cina ha individuato settori di cooperazione che vanno dalla mobilità elettrica alle energie rinnovabili, dall'intelligenza artificiale all’aerospazio. Per questo considero un po’ contraddittorio uscire dalla BRI e contemporaneamente sostenere che bisogna rafforzare i rapporti con la Cina. Non è una contraddizione insanabile, perché si possono certamente costruire altri strumenti di cooperazione. Ma allora bisogna spiegare quale sia la strategia complessiva.

Ed è proprio questo che oggi mi sembra mancare, ossia una vera strategia italiana verso la Cina e, più in generale, verso il mondo BRICS. E mentre il sistema internazionale diventa sempre più multipolare, questa esigenza è ancora più evidente. La Cina non è un paese con cui l'Italia può scegliere semplicemente di avere o non avere rapporti: è una delle principali economie mondiali e un attore centrale nella trasformazione degli equilibri internazionali.

Anche per questo considero l'uscita dalla BRI un'occasione mancata più che una svolta strategica. Non perché il memorandum del 2019 fosse perfetto o perché la partecipazione alla BRI garantisse automaticamente vantaggi economici, ma perché l'Italia avrebbe dovuto utilizzare quella partecipazione per costruire una propria politica verso la Cina, non abbandonarla per poi cercare di ricostruire da capo il rapporto bilaterale.

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha recentemente sottolineato che la Cina rappresenta un partner economico essenziale per l’Italia e che il partenariato strategico tra i due Paesi dovrebbe essere rilanciato. Ritiene che ciò rappresenti un reale cambiamento di lungo periodo nella politica italiana verso la Cina oppure si tratta principalmente di una strategia economica?

Io credo che sia ancora presto per parlare di un vero cambiamento di lungo periodo della politica italiana verso la Cina. Vedo certamente un cambiamento di tono e vedo soprattutto la consapevolezza, da parte del governo, che non sia possibile pensare alla Cina soltanto come a un problema geopolitico o come a un concorrente commerciale. La Cina è un gigante economico, è un membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed è uno dei principali attori della politica internazionale. Lo stesso Tajani lo ha riconosciuto molto chiaramente durante la sua missione a Pechino nell'aprile 2026.

Il problema, come ho già detto prima, è capire se questa consapevolezza si tradurrà in una vera strategia politica oppure se rimarrà prevalentemente una strategia di promozione dell’export. Perché certamente c'è una componente economica molto forte. L'Italia ha bisogno del mercato cinese e il governo vuole riequilibrare una relazione commerciale nella quale il nostro deficit continua a essere molto elevato. Nel 2025 l'interscambio Italia-Cina ha raggiunto quasi 75 miliardi di euro e il governo italiano sta cercando di aumentare l'accesso dei prodotti italiani al mercato cinese, soprattutto nei settori dell'agroalimentare, della meccanica, della moda, della cosmetica e del lusso. Questo è legittimo e necessario. Ma una politica verso una potenza come la Cina non può essere soltanto una politica commerciale.

Se vogliamo parlare di partenariato strategico, allora dobbiamo dare alla parola “strategico” un vero significato. Significa avere un dialogo politico stabile anche quando esistono divergenze; significa utilizzare i rapporti bilaterali per affrontare le grandi crisi internazionali; significa sviluppare cooperazione scientifica, tecnologica, culturale e finanziaria; significa soprattutto riconoscere che la Cina è diventata uno dei principali protagonisti del nuovo ordine mondiale.

Su questo punto vedo ancora una contraddizione nella politica italiana ed europea. Da una parte si moltiplicano le missioni a Pechino, i tavoli economici, gli accordi e gli appelli alla cooperazione. Dall'altra parte si discutono nuove restrizioni tecnologiche, misure commerciali e strumenti di contenimento nei confronti della Cina. Recentemente ho definito questa situazione un vero e proprio “corto circuito” tra dialogo e restrizioni.

Ecco perché non mi accontenterei di dire che oggi Italia e Cina hanno rapporti economici più intensi. Quello è un dato di fatto. La domanda politica vera è se l'Italia vuole costruire una propria politica cinese oppure vuole semplicemente adattare la propria politica verso Pechino agli orientamenti complessivi dell'Unione Europea e dell'Alleanza atlantica.

Come ho già sottolineato, io credo che l'Italia abbia bisogno di una maggiore autonomia di iniziativa. Questo non significa rompere con l'Europa o con gli Stati Uniti. Significa, al contrario, utilizzare la propria posizione all'interno dell'Europa per sostenere una politica di dialogo e cooperazione con la Cina che tenga conto degli interessi italiani.

La Cina, peraltro, non è soltanto un mercato. È un paese con il quale l'Italia può avere un ruolo anche sul piano diplomatico. Il fatto che Tajani abbia discusso a Pechino non soltanto di commercio, ma anche di Ucraina, Medio Oriente e sicurezza internazionale, dimostra che il rapporto continua ad avere una dimensione più ampia.

Se il governo italiano considera la Cina un interlocutore necessario per affrontare le grandi questioni internazionali, allora il rapporto può diventare realmente strategico. Se invece l'obiettivo è semplicemente vendere più prodotti italiani in Cina, allora siamo davanti soprattutto a una politica economica e commerciale che nel tempo si dimostrerà molto molto limitata.

Non vedo, quindi, un reale cambiamento nella politica italiana di lungo periodo verso la Cina, vedo fortunatamente una nuova apertura, ma non ancora una strategia autonoma di lungo periodo.

Dal Suo punto di vista, quali sono i principali ostacoli che impediscono all’Italia di svolgere un ruolo più autonomo tra Stati Uniti, Unione Europea, Cina e il più ampio mondo dei BRICS?

Direi che gli ostacoli sono soprattutto politici e culturali, prima ancora che economici. Nella lettura che ho maturato negli anni, l'Italia avrebbe tutte le condizioni per svolgere una politica estera più autonoma, ma continua a ragionare troppo spesso secondo una logica di appartenenza a un unico campo.

Il primo ostacolo è costituito dalla convinzione che autonomia significhi necessariamente mettere in discussione le alleanze dell’Italia, quando in realtà così non è. Essere autonomi non significa uscire dall'Unione Europea o dalla NATO. Significa avere la capacità di difendere i propri interessi anche all'interno delle alleanze, dialogando contemporaneamente con interlocutori diversi. Io credo che questa distinzione sia fondamentale.

L'Italia, invece, negli ultimi anni ha progressivamente ridotto gli spazi della propria iniziativa diplomatica. La logica dei blocchi tende a trasformare qualsiasi rapporto con Cina, Russia o altri paesi del Sud Globale in una questione di schieramento. Ma questa impostazione non corrisponde alla realtà di un mondo che sta diventando sempre più multipolare.

Il secondo ostacolo è la subordinazione della politica estera alla logica geopolitica statunitense. Sto dicendo che l'Italia non deve più puntare al rapporto privilegiato con gli Stati Uniti e che un'alleanza non dovrebbe impedire a Roma di seguire una propria politica nei confronti di Pechino, Mosca, Delhi, Brasilia o dei paesi africani.

Il terzo ostacolo è l'insufficiente autonomia strategica dell'Unione Europea stessa. Se l'Europa considera contemporaneamente la Cina un partner, un concorrente economico e un rivale sistemico, ma non riesce a tradurre queste tre dimensioni in una politica coerente, anche l'Italia finisce per muoversi in modo contraddittorio.

Il quarto ostacolo è la scarsa conoscenza del mondo BRICS. Ancora oggi in Italia troppo spesso si parla dei BRICS esclusivamente attraverso la lente della competizione con gli Stati Uniti. Ma è una rappresentazione parziale.

Nel rapporto dell'Istituto Italia BRICS abbiamo evidenziato che la dichiarazione di Kazan insiste proprio sul fatto che il gruppo opera nell'interesse dei propri membri e non "contro qualcuno".

C'è infine un quinto ostacolo, che definirei culturale, rappresentato dalla difficoltà italiana ed europea ad accettare fino in fondo che il baricentro economico e politico del mondo si è spostato. La Cina non è più semplicemente il paese che produce beni a basso costo. L'India non è soltanto un mercato emergente. Il Brasile non è soltanto una grande economia agricola. Se continuiamo a guardare questo fenomeno esclusivamente dalla prospettiva occidentale, non lo comprenderemo mai veramente.

Io immaginerei un'Italia capace di fare contemporaneamente tre cose: essere pienamente europea, mantenere il rapporto transatlantico solo se paritario e costruire relazioni autonome e strutturate con BRICS e Sud Globale. Non vedo alcuna contraddizione. Anzi, penso che la nostra autorevolezza nei confronti degli alleati tradizionali aumenterebbe proprio se recuperassimo questa capacità di dialogare con tutti. Una maggiore apertura verso i BRICS potrebbe accrescere l'autonomia italiana anche nei rapporti con gli alleati tradizionali. In un mondo multipolare, questa non sarebbe soltanto una politica di equidistanza. Sarebbe una politica di autonomia e di interesse nazionale, fondata sulla capacità di avere relazioni con tutti senza essere subordinati a nessuno.

All’interno dei BRICS, la Cina sta attribuendo crescente importanza alla cooperazione in settori quali l’intelligenza artificiale, le infrastrutture digitali, la manifattura avanzata e le tecnologie verdi. Dove vede le maggiori opportunità di cooperazione tra Italia, Cina e gli altri Paesi BRICS in questi ambiti?

Vedo opportunità molto importanti, perché proprio la tecnologia può diventare uno dei terreni sui quali la cooperazione tra Italia, Cina e paesi BRICS può produrre risultati concreti.

La prima cosa che dobbiamo evitare è pensare alla tecnologia soltanto in termini di competizione. Se guardiamo alla realtà dei BRICS, vediamo che intelligenza artificiale, trasformazione digitale dell'industria, robotica, infrastrutture digitali ed energia pulita sono ormai al centro dell'agenda di cooperazione. Il gruppo ha creato specifici strumenti di lavoro sulla manifattura intelligente, sulla trasformazione digitale dell'industria e sull'intelligenza artificiale sovrana.

Su questo l'Italia ha molto da offrire. Abbiamo una manifattura avanzata, una rete di piccole e medie imprese, competenze nella meccanica di precisione, nell'automazione, nella robotica, nell'aerospazio, nell'agroalimentare e nella ricerca scientifica. La Cina dispone invece di capacità industriali, infrastrutture tecnologiche e dimensioni di mercato straordinarie. Altri paesi BRICS possiedono competenze e risorse complementari. Il punto dovrebbe essere mettere insieme queste capacità.

Un primo grande terreno di cooperazione può essere considerata la manifattura intelligente. L'intelligenza artificiale e la robotica stanno cambiando profondamente i processi produttivi. Il BRICS sta già lavorando su questi temi attraverso il PartNIR, il partenariato sulla nuova rivoluzione industriale, con l'obiettivo di favorire la trasformazione digitale dell'industria e la cooperazione tecnologica. Per l'Italia questo potrebbe significare creare programmi comuni tra università, centri di ricerca, imprese, parchi tecnologici e zone economiche speciali. Non soltanto vendere macchinari, quindi, ma sviluppare insieme tecnologie e processi produttivi. Riguardo all'intelligenza artificiale bisogna avere una visione molto più ampia di quella che considera l'AI soltanto una tecnologia commerciale. Il tema riguarda la sovranità dei dati, la capacità di sviluppare infrastrutture proprie, la formazione dei ricercatori e soprattutto la possibilità per paesi diversi di non diventare semplicemente consumatori di tecnologie sviluppate altrove.

I BRICS stanno discutendo proprio di questo: infrastrutture condivise, modelli open source, formazione, ricerca e sviluppo di capacità locali. La dichiarazione sulla governance globale dell'AI sottolinea inoltre la necessità di ridurre il divario digitale e di consentire ai paesi del Sud Globale di sviluppare proprie capacità tecnologiche. Anche l'Italia potrebbe partecipare a questo processo, mettendo a disposizione competenze scientifiche e industriali e, allo stesso tempo, aprendosi alle competenze degli altri paesi. Non vedo perché un ricercatore italiano debba principalmente collaborare con un'università europea o americana. La comunità scientifica italiana dovrebbe avere una dimensione molto più internazionale.

Riguardo alle infrastrutture non dobbiamo pensare soltanto a porti, ferrovie e autostrade. Oggi infrastruttura significa anche fibra ottica, cloud, data center, reti, sistemi di pagamento e piattaforme digitali. È un campo nel quale la cooperazione può essere particolarmente interessante, perché senza infrastrutture digitali non esiste una vera trasformazione digitale. Lo stesso dibattito BRICS sottolinea che connettività significativa, infrastrutture robuste e inclusione digitale sono condizioni necessarie per poter utilizzare l'intelligenza artificiale.

Un altro grande terreno è rappresentato da transizione energetica e economia verde. Qui vedo possibilità enormi di collaborazione tra la tecnologia italiana, la capacità industriale cinese e le risorse e i mercati degli altri paesi BRICS su energie rinnovabili, accumulo, reti intelligenti, efficienza energetica, mobilità elettrica, economia circolare e gestione delle risorse.

È interessante che anche il Business Council dei BRICS abbia individuato come priorità la transizione energetica, la decarbonizzazione, le tecnologie pulite, l'economia circolare e la bioeconomia, accanto alla trasformazione digitale e all’AI. E qui c'è un punto politico importante: la transizione verde non può diventare un nuovo strumento di dipendenza tecnologica per i paesi del Sud globale. Se vogliamo davvero una transizione globale, dobbiamo permettere ai paesi in via di sviluppo di acquisire tecnologie, competenze e capacità produttive.

È una questione che ho avuto modo di sottolineare anche recentemente nel dibattito sulla modernizzazione cinese. Nel seminario sino-italiano organizzato a Roma dall'Istituto Italia BRICS nel marzo 2026, ho richiamato proprio l'importanza della cooperazione verde e digitale e delle opportunità offerte dalla modernizzazione tecnologica cinese.

C'è poi un ultimo settore che considero decisivo e riguarda la cooperazione tra piccole e medie imprese. Quando parliamo di Cina e BRICS rischiamo sempre di immaginare soltanto grandi multinazionali e grandi progetti statali. Ma l'Italia ha una struttura produttiva nella quale le PMI hanno un ruolo fondamentale. Bisognerebbe quindi costruire piattaforme che consentano alle nostre imprese di entrare nelle catene del valore dei paesi BRICS, attraverso joint venture, ricerca comune, trasferimento tecnologico e programmi di formazione. Anche il già citato Business Council BRICS ha individuato l'integrazione delle PMI, lo sviluppo delle competenze e il trasferimento tecnologico tra le sue priorità.

Per l'Italia sarebbero tutte grandi opportunità, a condizione di avere una politica industriale e una politica estera capaci di accompagnare questo processo. Non possiamo limitarci a essere spettatori della trasformazione tecnologica globale. Dobbiamo parteciparvi, collaborando con la Cina, con l'Europa e con l'intero mondo BRICS.

In alcuni dibattiti europei, le relazioni con la Cina vengono sempre più spesso interpretate principalmente in termini di competizione strategica e rischio economico. Ritiene che questa impostazione rifletta adeguatamente anche i potenziali benefici di una maggiore cooperazione con la Cina per economie europee come quella italiana?

Ritengo che questa impostazione sia parziale. Non perché i problemi evidenziati dall'Unione Europea non esistano, ma perché rischiamo di costruire una politica verso la Cina nella quale la dimensione della competizione finisce per oscurare quella della cooperazione. La stessa Unione Europea, del resto, continua formalmente a considerare la Cina contemporaneamente un partner, un concorrente economico e un rivale sistemico. E Bruxelles sostiene di voler perseguire il “de-risking”, non il “decoupling”, quindi ridurre le dipendenze considerate critiche senza interrompere le relazioni economiche.

Il problema è che tra queste dichiarazioni e le politiche concrete esiste una distanza crescente. Ho parlato più volte proprio del “corto circuito” tra dialogo e restrizioni: mentre si organizzano missioni, incontri e forum economici con Pechino, contemporaneamente si discutono nuove restrizioni tecnologiche, controlli e misure commerciali. Penso che dovremmo rovesciare la prospettiva. Non dovremmo chiederci soltanto quali rischi comporta la Cina per l'economia europea, ma anche quali opportunità rischiamo di perdere se trasformiamo la relazione con la Cina prevalentemente in una questione di sicurezza economica. Per un paese manifatturiero come l'Italia la seconda domanda è particolarmente importante. La Cina è un mercato enorme, un centro industriale e tecnologico di prima grandezza e un attore fondamentale in settori come l'energia rinnovabile, la mobilità elettrica, le batterie, le telecomunicazioni, l'intelligenza artificiale e la manifattura avanzata. L'Unione Europea stessa riconosce che il rapporto economico con la Cina rimane di dimensioni straordinarie: nel 2024 gli scambi di beni hanno raggiunto circa 732 miliardi di euro.

Questo non significa naturalmente che l'Europa debba accettare qualsiasi condizione. Il tema della reciprocità è reale. La Commissione europea denuncia squilibri nell'accesso ai mercati, politiche industriali cinesi, barriere regolamentari e vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento. Sono questioni che vanno affrontate. Purtroppo, per Bruxelles reciprocità significa sempre più chiusura, mentre in realtà la reciprocità implica negoziare, significa chiedere maggiore apertura del mercato cinese quando è nell'interesse delle imprese europee. Significa difendere le nostre industrie quando esistono pratiche commerciali scorrette. Significa diversificare le forniture nei settori realmente strategici. Ma significa anche mantenere aperti i canali commerciali, scientifici e tecnologici quando la cooperazione produce vantaggi alla Cina.

Il pericolo è che il “de-risking” venga progressivamente interpretato come una sorta di de-risking geopolitico, nel quale tutto ciò che proviene dalla Cina viene considerato potenzialmente rischioso semplicemente perché cinese. Un grande errore, che sarebbe particolarmente dannoso per l’Italia. Penso, per esempio, alla transizione energetica. La Cina possiede capacità produttive enormi nelle tecnologie verdi. L'Europa ha interesse a sviluppare una propria capacità industriale, ma questo non significa che debba necessariamente rinunciare alla cooperazione con le imprese e i centri di ricerca cinesi. Lo stesso vale per l'intelligenza artificiale, la ricerca scientifica, la mobilità sostenibile e molte altre tecnologie.

Naturalmente dobbiamo essere capaci di proteggere i settori strategici e le competenze industriali italiane. Ma proteggere non significa isolarsi. Significa avere una politica industriale e commerciale adeguata.

Una cooperazione più stretta tra Italia, Cina e i Paesi BRICS potrebbe offrire ai Paesi europei ulteriori opzioni strategiche ed economiche in una fase caratterizzata da profondi cambiamenti nelle catene globali di approvvigionamento, nei mercati energetici e nel commercio internazionale?

Credo proprio di sì. Il punto non è soltanto aumentare gli scambi commerciali, perché una cooperazione più strutturata con Cina e BRICS potrebbe consentire all'Italia e, più in generale, all'Europa di diversificare le proprie relazioni economiche, energetiche e industriali, in un momento in cui le catene globali sono diventate molto più vulnerabili ai cambiamenti geopolitici.

Credo che proprio la trasformazione delle catene globali di approvvigionamento renda ancora più importante per l'Italia e per l'Europa avere rapporti diversificati con il mondo. Negli ultimi anni abbiamo scoperto una cosa che forse avevamo dimenticato, ossia che l'interdipendenza economica non è soltanto un'opportunità, ma può diventare anche una vulnerabilità quando viene trasformata in uno strumento di pressione geopolitica.

L'Europa deve certamente rafforzare le proprie capacità industriali e tecnologiche, ma non può pensare di affrontare la frammentazione dell'economia mondiale semplicemente chiudendosi. Per l'Italia, costruire rapporti più articolati con questi paesi significherebbe avere più opzioni di approvvigionamento e più mercati di sbocco. Questo non significa sostituire una dipendenza con un'altra. Significa esattamente il contrario: diversificare. E qui la Cina rappresenta anche un importante interlocutore tecnologico. Nel recente seminario sino-italiano sulla modernizzazione cinese, organizzato a Roma dall'Istituto Italia BRICS, abbiamo discusso proprio delle opportunità di cooperazione nelle tecnologie verdi, nella transizione energetica e negli investimenti.

Se il commercio internazionale sta diventando più frammentato, avere la possibilità di utilizzare diversi mercati e diversi strumenti di pagamento può rappresentare un vantaggio. I BRICS stanno lavorando per facilitare gli scambi nelle valute nazionali e per sviluppare strumenti finanziari alternativi. Credo che questo sia particolarmente importante in una fase nella quale il commercio mondiale sta diventando più frammentato. Anche la Commissione europea segnala che le imprese manifatturiere europee stanno affrontando contemporaneamente volatilità geopolitica, cambiamenti nelle politiche commerciali e nuove dipendenze nelle catene di approvvigionamento. Per l'Italia significa valorizzare la propria manifattura, il proprio sistema portuale e logistico, le proprie competenze tecnologiche e il proprio patrimonio culturale, aprendoli a una cooperazione più ampia con Cina e BRICS.

Guardando ai prossimi dieci anni, quale ruolo ritiene che la Cina dovrebbe svolgere nella trasformazione dell’ordine internazionale? E quale ruolo potrebbe assumere l’Italia nel costruire ponti tra Europa, Cina e Paesi BRICS?

Guardando ai prossimi dieci anni credo che la Cina sarà l’attore decisivo nella trasformazione dell’ordine internazionale. A mio avviso la Cina deve continuare a contribuire alla costruzione di un sistema internazionale multipolare, nel quale il peso politico ed economico dei diversi paesi e delle diverse aree del mondo trovi una rappresentanza più equilibrata.

La Cina ha promosso negli ultimi anni una serie di iniziative - dalla Belt and Road Initiative alla Global Development Initiative, dalla Global Security Initiative alla Global Civilization Initiative - che Pechino presenta come strumenti per aumentare la cooperazione internazionale e la pluralità delle voci nella governance globale. Parallelamente, la crescita dei BRICS e il rafforzamento di altre organizzazioni multilaterali mostrano che una parte crescente del mondo non intende più considerare l'ordine internazionale come una realtà definita esclusivamente dalle potenze occidentali.

Nei prossimi dieci anni, quindi, vedrei per la Cina un ruolo innanzitutto di grande potenza responsabile nella costruzione del multilateralismo. Questo significa che la sfida sarà proprio dimostrare che la multipolarità può significare maggiore equilibrio, maggiore rappresentatività e capacità di affrontare problemi che nessun paese può risolvere da solo. La stessa idea di sicurezza oggi non può essere limitata alla dimensione militare: comprende economia, energia, clima, cyberspazio e disponibilità di risorse strategiche. È una concezione che ho recentemente richiamato parlando del futuro dell'ordine globale della sicurezza al Wanshou Forum di Pechino.

In questo quadro, la Cina può svolgere un ruolo importante anche attraverso la propria trasformazione complessiva. L'avvio del XV Piano quinquennale cinese apre nuove possibilità nei settori dello sviluppo di alta qualità, dell'innovazione, della transizione verde e digitale e degli investimenti.

Io continuo a considerare l'Italia un paese con una caratteristica geopolitica particolare. Siamo europei e occidentali, ma allo stesso tempo siamo storicamente e geograficamente una porta nel Mediterraneo, verso il Medio Oriente e verso l'Asia. Abbiamo una lunga tradizione di rapporti con la Cina e con molti dei paesi che oggi fanno parte dei BRICS. Per questo ritengo che l'Italia potrebbe svolgere una funzione di collegamento molto più importante di quella che le viene normalmente attribuita.

L'Italia potrebbe quindi diventare un luogo di dialogo politico, parlamentare, economico e culturale tra Europa, Cina e paesi BRICS. È una funzione che non sarebbe soltanto diplomatica. Potrebbe tradursi in iniziative concrete: forum economici, cooperazione scientifica e tecnologica, partenariati industriali, scambi universitari e culturali, cooperazione parlamentare, collaborazione sulle infrastrutture, sull'energia e sulla transizione ecologica. Il compito dell'Italia potrebbe essere allora quello di sostenere, dentro l'Europa, una linea pragmatica, per competere dove necessario, cooperare dove possibile e dialogare sempre. Non significa ignorare le differenze o le controversie. Significa evitare che ogni divergenza venga trasformata automaticamente in una contrapposizione geopolitica.

Se nei prossimi dieci anni la Cina, l'Europa e i paesi BRICS sapranno costruire forme di cooperazione senza pretendere uniformità politica o culturale, l'Italia potrebbe avere un ruolo significativo proprio per la sua posizione geografica, la sua storia, il suo sistema produttivo e la sua tradizione diplomatica.

Ritiene che l’attuale politica italiana nei confronti della Cina sia realmente fondata sugli interessi nazionali dell’Italia, oppure che Roma sia ancora condizionata dal proprio tradizionale allineamento geopolitico con Washington e Bruxelles?

Se guardo alle dichiarazioni e alle scelte concrete degli ultimi anni, direi che il problema dell'Italia è proprio la distanza tra ciò che dichiara di voler fare con la Cina e la cornice geopolitica dentro la quale poi prende le decisioni.

Non direi che Roma non persegua alcun interesse nazionale. Sarebbe una semplificazione. Il governo italiano riconosce apertamente l'importanza economica della Cina: nel 2026 il ministro Tajani ha definito Pechino un interlocutore imprescindibile per un paese esportatore come l'Italia e ha ribadito l'obiettivo di mantenere canali economici aperti e rafforzare il partenariato strategico. La Farnesina indica inoltre la Cina come il principale partner commerciale italiano in Asia e il secondo tra i partner extra-UE, con un interscambio vicino ai 75 miliardi di euro nel 2025.

Il problema, a mio avviso, è piuttosto riuscire ad aumentare l’autonomia strategica italiana rispetto alle coordinate stabilite a Bruxelles e Washington. Ripeto di nuovo che qui vedo una contraddizione evidente. Da una parte Roma manda delegazioni in Cina, lavora nella Commissione Economica Mista, promuove il Made in Italy, cerca di aumentare le esportazioni e sottoscrive nuovi accordi economici. Dall'altra, l'Italia ha abbandonato il Memorandum sulla Belt and Road Initiative e si muove all'interno di un quadro europeo nel quale la Cina viene considerata contemporaneamente partner, concorrente economico e rivale sistemico.

Se è vero, come è vero, che la Cina rappresenta un mercato fondamentale per le nostre imprese, un interlocutore indispensabile su alcune questioni globali e uno dei principali centri della produzione e dell'innovazione mondiale, allora l'Italia deve poter sviluppare con Pechino una politica di cooperazione stabile anche quando esistono divergenze politiche. Non possiamo quindi permetterci una politica estera nella quale l'interesse delle imprese italiane verso il mercato cinese venga considerato soltanto una questione commerciale secondaria rispetto alla geopolitica.

È evidente che Roma sia ancora condizionata dal proprio tradizionale allineamento geopolitico con Washington e Bruxelles, e tale condizionamento limita gli spazi di autonomia che l'Italia potrebbe utilizzare. È evidente che molte decisioni italiane sono imposte dall’esterno. Troppo spesso la politica italiana parte dalle compatibilità euro-atlantiche e soltanto successivamente si chiede quale margine rimanga per una propria iniziativa. Sarebbe meglio, invece, invertire l’ordine, ossia definire prima l'interesse nazionale italiano in termini di crescita economica, sicurezza energetica, accesso ai mercati, tutela del sistema industriale, innovazione, stabilità del Mediterraneo, relazioni con i paesi emergenti, e poi verificare come questi interessi possano essere raggiunti insieme, e non solo, ai nostri alleati europei e transatlantici.