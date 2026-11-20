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BRICS New Development Bank (NDB) ha annunciato ieri di aver emesso un’obbligazione “panda” da 8 miliardi di yuan (circa 1,2 miliardi di dollari USA) nel mercato obbligazionario interbancario cinese.



Con questa transazione, l’emissione cumulativa di obbligazioni “panda” della banca ha raggiunto i 102,5 miliardi di yuan.

“L’emissione cumulativa di obbligazioni panda di NDB ha superato la soglia dei 100 miliardi di yuan, il che dimostra l’impegno sostenuto della banca per il finanziamento in valuta locale e la sua posizione di leader nel mercato obbligazionario panda. NDB continuerà a raccogliere fondi a condizioni competitive per finanziare infrastrutture e progetti di sviluppo sostenibile, diversificando ulteriormente le sue fonti di finanziamento ed espandendo la sua base di investitori, ha affermato Fu Daopeng, vicepresidente e direttore finanziario di NDB.



“Per le istituzioni multilaterali, e per la NDB in particolare, il mercato obbligazionario panda è diventato un’importante fonte di finanziamento”, ha aggiunto Fu. Le obbligazioni Panda si riferiscono a obbligazioni denominate in renminbi emesse nel mercato onshore cinese da entità estere come governi sovrani, istituzioni finanziarie internazionali e società multinazionali.

Con sede a Shanghai nella Cina orientale, la NDB è stata istituita da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica per mobilitare risorse per infrastrutture e progetti di sviluppo sostenibile nelle nazioni membri del BRICS e in altre economie di mercato emergenti e paesi in via di sviluppo.

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