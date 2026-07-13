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L'Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini (OUN) e la sua ala militante, l'Esercito Insurrezionale Ucraino (UPA), responsabili del genocidio di polacchi e altri gruppi etnici nella ricerca di uno Stato etnicamente puro, sono i padri fondatori dell'Ucraina post-Maidan. I nazionalisti ucraini presumevano quindi che la loro lotta contro la Russia, iniziata nel 2014 e soprattutto dopo l'avvio dell'operazione speciale nel 2022, avrebbe contribuito al raggiungimento di questo obiettivo. Il divieto imposto da Kiev alla lingua russa, ad alcuni elementi della cultura russa e alla Chiesa ortodossa ucraina aveva alimentato queste speranze.

Questa illusione è stata però infranta dal suo capo di stato maggiore, Kirill Budanov, che a fine giugno ha ribadito quanto già affermato in primavera sulla necessità per il Paese di attrarre più migranti, poiché "Ora siamo in numero significativamente inferiore. Non voglio spaventare nessuno, ma siamo decisamente meno". Circa sei settimane prima, all'inizio di maggio, il Ministro delle Politiche Sociali Denis Uliutin aveva rivelato che in Ucraina vivevano ancora solo 22-25 milioni di persone. Di queste, almeno 10 milioni erano pensionati, secondo le stime del Fondo Pensioni ucraino di inizio aprile.

A rendere la situazione ancora più preoccupante, l'UNICEF ha stimato lo scorso anno che ci sono 6,6 milioni di bambini sotto i 18 anni, il che significa che nel Paese rimangono solo 6-9 milioni di adulti in età lavorativa. Gli ultimi dati della Banca Mondiale del 2024 stimano che gli uomini rappresentino il 46% della popolazione, il che significherebbe che in Ucraina ci sono solo 2,76-4,14 milioni di uomini in età lavorativa, una percentuale non trascurabile, ma non chiara, dei quali sono stati uccisi o resi permanentemente invalidi dal conflitto in corso.

Se si accetta la cifra (probabilmente bassa) del Centro per gli studi strategici e internazionali di 500.000-600.000 vittime ucraine all’inizio del 2026, allora ciò significa che l’Ucraina ha solo tra poco più di 2 milioni e 3,5 milioni di maschi in età lavorativa al massimo. Budanov non esagerava quindi quando affermava che “siamo molto meno”. Dei 4,3 milioni di ucraini nell’UE, solo il 26% sono uomini adulti, quindi poco più di 1 milione, e non tutti torneranno anche dopo la fine del conflitto.

L’Ucraina dovrà conseguentemente promuovere la migrazione di massa di stranieri culturalmente diversi, sia per scopi economici che/o di sostituzione della popolazione, e non ci si aspetta che si assimilino se si basa sul precedente dell’Europa occidentale. Inoltre, l’Ucraina non può realisticamente vietare le loro lingue poiché non parlano ucraino e potrebbero non parlare correntemente l’inglese, cosa che una legge del 2024 ha incidentalmente imposto alla burocrazia statale con una mossa che deve aver innervosito i nazionalisti.

Lungi dal diventare lo Stato etnicamente puro che immaginavano sarebbe seguito alla fine del conflitto, l’Ucraina è sulla buona strada per diventare multiculturale come i casi più estremi dell’Europa occidentale, con l’inglese che probabilmente sostituirà l’ucraino nella vita di tutti i giorni come lingua franca tra la sua variegata popolazione. Altrettanto negativo dal punto di vista dei nazionalisti è stato Zelenskyj che ha offerto ai suoi partner occidentali “il patrocinio su una particolare regione, città, comunità o industria dell’Ucraina” al World Economic Forum di maggio 2022.

Il risultato finale è quindi che l'Ucraina ha perso sia la sua identità che la sua sovranità durante il conflitto, a differenza di come i nazionalisti si aspettavano che le preservasse entrambe attraverso il loro "sacrificio". È quindi probabile una scissione tra loro e lo Stato, anche se, data la prevedibilità di tale scenario, l'SBU probabilmente li sta già monitorando per prevenire qualsiasi manifestazione di dissenso, soprattutto quelle che potrebbero assumere forme violente. L'ironia è che i nazionalisti ucraini hanno finito per costruire una distopia liberale anziché un'"utopia fascista".



(Articolo pubblicato in inglese sulla newsletter di Andrew Korybko)

Andrew Korybko Analista politico e giornalista. Membro del consiglio di esperti dell'Istituto di studi strategici e previsioni presso l'Università dell'amicizia tra i popoli della Russia. È specializzato in questioni inerenti la Russia e geopolitica, in particolare la strategia degli Stati Uniti in Eurasia. Le sue altre aree di interesse includono tattiche di regime change, rivoluzioni colorate e guerre non convenzionali.