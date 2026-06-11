Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Cagliari, rogo nella notte: attentato alla moschea del quartiere Marina. L'Imam: “Qui da 40 anni, mai successo”

1123
Cagliari, rogo nella notte: attentato alla moschea del quartiere Marina. L'Imam: “Qui da 40 anni, mai successo”

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Francesco Fustaneo

 

Un grave atto intimidatorio ha colpito la comunità islamica di Cagliari. Nella notte, ignoti hanno appiccato il fuoco davanti all'ingresso della moschea di via del Collegio, nel cuore del quartiere della Marina.

Un gesto che scuote la quiete del rione e riaccende l'attenzione sulla convivenza interreligiosa in città. A far escludere un incidente e a orientare verso la pista dolosa è la dinamica stessa del rogo, divampato questa notte in via del Collegio.

L'allarme è scattato verso le h 3:30. Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili hanno posizionato un innesco con liquido infiammabile davanti al portone d'ingresso della moschea. Le fiamme si sono propagate rapidamente, annerendo la facciata, distruggendo alcune piante ornamentali e invadendo i vani scala delle abitazioni vicine, che condividono lo stesso stabile.

A evitare conseguenze peggiori è stato il tempestivo intervento dei residenti. Svegliati dal fumo e dal rumore, gli abitanti del quartiere della Marina sono riusciti a spegnere il fuoco con i propri mezzi prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e posto l'area sotto sequestro per i rilievi tecnici. Al momento non risultano né indagati né rivendicazioni.

L'imam di Cagliari, Mehrez Triki, ha dichiarato: “Siamo qui da quasi 40 anni e non era mai successo niente del genere. Siamo sorpresi e amareggiati, perché nel quartiere non abbiamo mai avuto problemi con nessuno”.

Triki ha voluto sottolineare il clima di rispetto e fratellanza che ha sempre caratterizzato la convivenza nel popoloso rione della Marina. “Le  persone che vivono qui – ha aggiunto – le considero tutte fratelli. La prova? Sono stati proprio i vicini, i primi, a darci una mano per spegnere l'incendio, e ora ci stanno aiutando a ripulire e sistemare i danni”.

Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati né sono giunte rivendicazioni, ma dall’esterno  seppur con tutte le cautele del caso,  quanto accaduto rischia di  configurarsi come un gesto di natura islamofobica.

Episodi  come questo, purtroppo rischiano di riproporsi facilmente in contesti dove l'odio è già stato normalizzato nel dibattito pubblico. Il clima alimentato in questi anni da una precisa parte politica, con la complicità di alcune trasmissioni televisive, account social e giornali compiacenti – di cui l'islamofobia è solo una delle conseguenze – finisce per strumentalizzare, senza peraltro mai risolvere, i problemi connessi all'immigrazione irregolare. Così si alimentano fobie, odio e paura che, sommati a ignoranza, impoverimento generale e degrado, rischiano di essere l'innesco per ulteriori ondate di violenza generalizzata da parte di frange di sbandati, esaltati e xenofobi.

E come spesso accade – e la storia lo insegna – a farne le spese sono persone innocenti. Quando si soffia sul fuoco, poi, non è semplice fermare le fiamme una volta che l’incendio divampa.

Francesco Fustaneo

Francesco Fustaneo

Laureato in Scienze Economiche e Finanziarie presso l'Università degli Studi di Palermo.
Giornalista pubblicista dal 2014, ha scritto su diverse testate giornalistiche e riviste tra cui l'AntiDiplomatico, Contropiano, Marx21, Quotidiano online del Giornale di Sicilia. 
Si interessa di geopolitica, politica italiana, economia e mondo sindacale

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Cosa sta succedendo a Belfast?

Cosa sta succedendo a Belfast?

11 Giugno 2026 14:00
Le esultanze de il Corriere per il “Supermissile Flamingo” (e i pruriti del PD)

Le esultanze de il Corriere per il “Supermissile Flamingo” (e i pruriti del PD)

11 Giugno 2026 14:00
Immigrazione e identità culturale (di Vincenzo Costa)

Immigrazione e identità culturale (di Vincenzo Costa)

11 Giugno 2026 14:00
USA affondano una petroliera: morti tre marinai indiani, l'India condanna l'attacco

USA affondano una petroliera: morti tre marinai indiani, l'India condanna l'attacco

11 Giugno 2026 09:30
Seconda notte di raid USA in Iran: Trump minaccia "bombardamenti senza pietà", Teheran chiude Hormuz

Seconda notte di raid USA in Iran: Trump minaccia "bombardamenti senza pietà", Teheran chiude Hormuz

11 Giugno 2026 08:30
L’ombra della geopolitica sul Mondiale più grande della storia

L’ombra della geopolitica sul Mondiale più grande della storia

11 Giugno 2026 07:00
L’Iran respinge le minacce USA e prepara la risposta a nuove aggressioni

L’Iran respinge le minacce USA e prepara la risposta a nuove aggressioni

11 Giugno 2026 07:00
Mondiali 2026, la denuncia di un tecnico indiano: “Usa razzisti, FIFA complice”

Mondiali 2026, la denuncia di un tecnico indiano: “Usa razzisti, FIFA complice”

10 Giugno 2026 18:39
RUSSIA

Voci di guerra da San Pietroburgo. Sulle (agghiaccianti) dichiarazioni dell'ex agente segreto Andrey Bezrukov

40221

Lancio di missili contro Israele. Il vero messaggio di Teheran al mondo

19527
EUROPA

Albania svenduta al sionismo? Ecco cosa diceva Edi Rama alla Knesset a gennaio (VIDEO)

16398
RUSSIA

La fine dei negoziati tra Usa e Russia. Che ruolo ha giocato l'UE nell'attacco a San Pietroburgo?

14907
EUROPA

Guerra in Ucraina: immagini satellitari USA riducono del 90% i tempi per colpire i russi

14206
NORD-AMERICA

Lavorare a 92 anni per l'affitto: il "sogno americano"

11705
EUROPA

Dua Lipa e Callum Turner: un matrimonio dal sapore coloniale

9945
MEDITERRANEO

Non è questa la coresistenza

9429
EUROPA

Si dimette il ministro della difesa inglese

ASIA

Yemen: "l'Iran ha il diritto di difendersi dagli USA, a rischio i mercati del petrolio"

ASIA

"Distrutti F-35 e F-15". L'Iran bombarda con missili balistici la base dei caccia USA

AMERICA LATINA

Perù: ambasciatore USA accusato di interferenze elettorali

AMERICA LATINA

Cuba denuncia il grave impatto del blocco USA sul sistema sanitario

ASIA

Il messaggio di Trump dopo gli attacchi all'Iran

ASIA

Scontri USA-Iran, la reazione di Russia e Cina: "Massima moderazione, l'escalation va fermata"

ASIA

Mondiali 2026: Iran e Messico non sono mai stati così vicini: ecco cosa succederà a Tijuana

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
La "Nuova Europa" dopo la guerra alla Russia di Alessandro Bartoloni La "Nuova Europa" dopo la guerra alla Russia

La "Nuova Europa" dopo la guerra alla Russia

  • 05 Giugno 2026 17:21
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Pino Arlacchi a l'AD : "L'Occidente è una nave che affonda" di Loretta Napoleoni Pino Arlacchi a l'AD : "L'Occidente è una nave che affonda"

Pino Arlacchi a l'AD : "L'Occidente è una nave che affonda"

  • 06 Giugno 2026 08:04
I doppi standard di Giorgia Meloni di Fabrizio Verde I doppi standard di Giorgia Meloni

I doppi standard di Giorgia Meloni

  • 29 Maggio 2026 19:23
Voci di guerra da San Pietroburgo. Sulle (agghiaccianti) dichiarazioni dell'ex agente segreto Andrey Bezrukov di Giuseppe Masala Voci di guerra da San Pietroburgo. Sulle (agghiaccianti) dichiarazioni dell'ex agente segreto Andrey Bezrukov

Voci di guerra da San Pietroburgo. Sulle (agghiaccianti) dichiarazioni dell'ex agente segreto Andrey Bezrukov

  • 05 Giugno 2026 10:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Mondiali 2026: il calcio incontra l’IA   Una finestra aperta Mondiali 2026: il calcio incontra l’IA

Mondiali 2026: il calcio incontra l’IA

  • 08 Giugno 2026 11:30
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe? di Raffaella Milandri Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

  • 09 Giugno 2026 09:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus 2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

  • 02 Giugno 2026 11:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - DA GERMANIA ANNO ZERO – A GERMANIA ANNO 2.0? C’ero, ci risiamo, ci sono Fulvio Grimaldi - DA GERMANIA ANNO ZERO – A GERMANIA ANNO 2.0? C’ero, ci risiamo, ci sono

Fulvio Grimaldi - DA GERMANIA ANNO ZERO – A GERMANIA ANNO 2.0? C’ero, ci risiamo, ci sono

  • 09 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale" di Marinella Mondaini Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

  • 01 Giugno 2026 08:00
Tutti gli affari di Israele. Il colonialismo "esterno" dei sionisti di Giuseppe Giannini Tutti gli affari di Israele. Il colonialismo "esterno" dei sionisti

Tutti gli affari di Israele. Il colonialismo "esterno" dei sionisti

  • 09 Giugno 2026 17:00
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Dal Classico alle Scienze Umane: come la classe sociale dei genitori sceglie la scuola dei figli di Michele Blanco Dal Classico alle Scienze Umane: come la classe sociale dei genitori sceglie la scuola dei figli

Dal Classico alle Scienze Umane: come la classe sociale dei genitori sceglie la scuola dei figli

  • 10 Giugno 2026 14:30
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti