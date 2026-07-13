Caitlin Johnstone - Addio a Lindsey Graham: una vita spesa a invocare bombe e sanzioni

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Caitlin Johnstone*

L'unico aspetto positivo della ripresa della guerra con l'Iran è che Lindsey Graham non ci sarà per godersela.

Il sanguinario senatore della Carolina del Sud è spirato sabato, soccombendo a quella che il suo ufficio ha definito "una malattia breve e improvvisa", dopo una carriera politica dedicata a promuovere guerre, attacchi aerei e conflitti per procura in ogni possibile occasione.

Da tempo si ironizza sull'ipocrisia di Lindsey Graham, che vive apertamente da omosessuale non dichiarato all'interno di un partito politico con una piattaforma fortemente anti-LGBTQ. Personalmente, ho sempre trovato l'attrazione sessuale di Graham per gli uomini molto meno interessante della sua attrazione per gli atti di massacro militare.

Dalla morte del caro amico di Graham, John McCain, nessuno a Capitol Hill è stato in grado di eguagliare il suo gioioso entusiasmo per la distruzione di corpi umani mediante costosi macchinari bellici. Ovunque si discutesse di sganciare bombe, lanciare missili, rovesciare governi stranieri, armare forze per procura o imporre sanzioni che causano la fame, si poteva sempre contare su Lindsey Graham come prima e più forte voce a favore di più morte e distruzione.

Graham si è attribuito personalmente il merito di aver convinto il presidente Trump a iniziare la guerra contro l'Iran. Nei mesi precedenti alla sua improvvisa scomparsa, il senatore aveva sostenuto l'intervento militare diretto degli Stati Uniti in Iran, Cuba, Venezuela, Yemen, Nigeria, Libano e Palestina, ed era appena rientrato da un viaggio a Kiev per promuovere la guerra per procura degli Stati Uniti contro la Russia. Ha letteralmente spinto per ulteriori guerre ed espansionismo militare fino alla fine dei suoi giorni.

Tutte le peggiori persone del mondo stanno esprimendo pubblicamente il loro dolore per la perdita della loro amata troia guerrafondaia, da Trump a Benjamin Netanyahu, da Itamar Ben-Gvir a Tom Cotton, fino a Mike Huckabee. Nel frattempo, tutti coloro che non sono psicopatici guerrafondai stanno passando una giornata splendida.

Certo, vediamo dei veri e propri "gestori della narrazione" come Piers Morgan che puntano il dito e rimproverano il pubblico di parlare male dei morti, ma al diavolo loro. Noi non lo facciamo. La cortesia non è più importante delle vittime di Lindsey Graham. Il desiderio liberale di decoro e di sentimenti positivi non prevale sull'importanza di smascherare e condannare la frenetica corsa di Graham a uccidere quante più persone possibile durante la sua vita malvagia e miserabile.

Lindsey Graham è morto, ed è un bene che sia morto. Possa la sua ideologia omicida raggiungerlo presto tra le braccia della fredda, gelida terra. Possa il dio folle e insaziabile che adorava cessare di ottenere riconoscimento su questo pianeta.

Lindsey Graham è morto. Almeno questa è una buona notizia. Qualunque cosa accada oggi, non potranno mai portarcelo via.

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(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/