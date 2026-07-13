Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

Caitlin Johnstone - Addio a Lindsey Graham: una vita spesa a invocare bombe e sanzioni

323
Caitlin Johnstone - Addio a Lindsey Graham: una vita spesa a invocare bombe e sanzioni

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Caitlin Johnstone*

L'unico aspetto positivo della ripresa della guerra con l'Iran è che Lindsey Graham non ci sarà per godersela.

Il sanguinario senatore della Carolina del Sud è spirato sabato, soccombendo a quella che il suo ufficio ha definito "una malattia breve e improvvisa", dopo una carriera politica dedicata a promuovere guerre, attacchi aerei e conflitti per procura in ogni possibile occasione.

Da tempo si ironizza sull'ipocrisia di Lindsey Graham, che vive apertamente da omosessuale non dichiarato all'interno di un partito politico con una piattaforma fortemente anti-LGBTQ. Personalmente, ho sempre trovato l'attrazione sessuale di Graham per gli uomini molto meno interessante della sua attrazione per gli atti di massacro militare.

Dalla morte del caro amico di Graham, John McCain, nessuno a Capitol Hill è stato in grado di eguagliare il suo gioioso entusiasmo per la distruzione di corpi umani mediante costosi macchinari bellici. Ovunque si discutesse di sganciare bombe, lanciare missili, rovesciare governi stranieri, armare forze per procura o imporre sanzioni che causano la fame, si poteva sempre contare su Lindsey Graham come prima e più forte voce a favore di più morte e distruzione.

Graham si è attribuito personalmente il merito di aver convinto il presidente Trump a iniziare la guerra contro l'Iran. Nei mesi precedenti alla sua improvvisa scomparsa, il senatore aveva sostenuto l'intervento militare diretto degli Stati Uniti in Iran, Cuba, Venezuela, Yemen, Nigeria, Libano e Palestina, ed era appena rientrato da un viaggio a Kiev per promuovere la guerra per procura degli Stati Uniti contro la Russia. Ha letteralmente spinto per ulteriori guerre ed espansionismo militare fino alla fine dei suoi giorni.

Tutte le peggiori persone del mondo stanno esprimendo pubblicamente il loro dolore per la perdita della loro amata troia guerrafondaia, da Trump a Benjamin Netanyahu, da Itamar Ben-Gvir a Tom Cotton, fino a Mike Huckabee. Nel frattempo, tutti coloro che non sono psicopatici guerrafondai stanno passando una giornata splendida.

Certo, vediamo dei veri e propri "gestori della narrazione" come Piers Morgan che puntano il dito e rimproverano il pubblico di parlare male dei morti, ma al diavolo loro. Noi non lo facciamo. La cortesia non è più importante delle vittime di Lindsey Graham. Il desiderio liberale di decoro e di sentimenti positivi non prevale sull'importanza di smascherare e condannare la frenetica corsa di Graham a uccidere quante più persone possibile durante la sua vita malvagia e miserabile.

Lindsey Graham è morto, ed è un bene che sia morto. Possa la sua ideologia omicida raggiungerlo presto tra le braccia della fredda, gelida terra. Possa il dio folle e insaziabile che adorava cessare di ottenere riconoscimento su questo pianeta.

Lindsey Graham è morto. Almeno questa è una buona notizia. Qualunque cosa accada oggi, non potranno mai portarcelo via.

________________

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Il Lussemburgo fa (definitivamente) cadere la maschera sul riarmo della NATO

Il Lussemburgo fa (definitivamente) cadere la maschera sul riarmo della NATO

09 Luglio 2026 17:00
Cartolina dalla Transoxania

Cartolina dalla Transoxania

09 Luglio 2026 16:40
Il Regno Unito trasforma l’Artico in un Far West senza regole

Il Regno Unito trasforma l’Artico in un Far West senza regole

07 Luglio 2026 16:39
Chi si occupa di immaginare il nuovo ordine mondiale? La Cina, una proposta ancora poco discussa in Occidente

Chi si occupa di immaginare il nuovo ordine mondiale? La Cina, una proposta ancora poco discussa in Occidente

07 Luglio 2026 14:00
Nato per leccare (di Marco Travaglio)

Nato per leccare (di Marco Travaglio)

07 Luglio 2026 08:00
Tutte le volte che Giorgia Meloni ha esaltato il MAGA

Tutte le volte che Giorgia Meloni ha esaltato il MAGA

07 Luglio 2026 07:00
La guerra di Trump al welfare europeo (di Alberto Negri)

La guerra di Trump al welfare europeo (di Alberto Negri)

07 Luglio 2026 07:00
Lampedusa, laboratorio europeo di un'ipocrisia lunga vent'anni

Lampedusa, laboratorio europeo di un'ipocrisia lunga vent'anni

06 Luglio 2026 21:16
NORD-AMERICA

Ma perché Donald Trump continua ad insultare l'Italia? La risposta è molto semplice

41115

Il Lussemburgo fa (definitivamente) cadere la maschera sul riarmo della NATO

19300
EUROPA

Nato per leccare (di Marco Travaglio)

13815
RUSSIA

Da Mosca su Kiev la risposta russa al vertice NATO a Ankara

10790
EUROPA

Sugli "inesistenti progressi militari russi": la propaganda liberal-atlantista vs la realtà dei numeri

9800
RUSSIA

Così l'Ucraina riempie le trincee: la denuncia di Die Welt

9348
RUSSIA

Russia: "I nostri missili bucano qualsiasi sistema anti-aereo"

8219
ASIA

"Aggressione palese": L'Iran risponde al pesante attacco USA e blinda lo Stretto di Hormuz

8127
AMERICA LATINA

Venezuela: governo annuncia consegna delle prime 200 case alle vittime del terremoto

EUROPA

NYT: scoperta una fabbrica segreta in Germania che produce droni per Kiev

RUSSIA

Le Monde: i sistemi di difesa aerea di Kiev non sono in grado di contrastare i missili e i droni russi

RUSSIA

Ucraina: la Russia colpisce tre porti fondamentali per il regime di Kiev

EUROPA

Chat Control: Durov paragona l'UE alle "repubbliche delle banane"

ASIA

Addio petrolio? L'Indonesia (BRICS) dice sì al B50 e rilancia l'oro verde

CINA

Artico: la Cina risponde alla NATO

RUSSIA

L'Ucraina intensifica le sue attività terroristiche contro la più grande centrale nucleare d'Europa

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia di Alessandro Bartoloni I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia

I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia

  • 06 Luglio 2026 15:52
L'illusione dell’alleato privilegiato L'illusione dell’alleato privilegiato

L'illusione dell’alleato privilegiato

  • 09 Luglio 2026 08:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Porfirio Hernández: un maestro, un amico, un militante di Fabrizio Verde Porfirio Hernández: un maestro, un amico, un militante

Porfirio Hernández: un maestro, un amico, un militante

  • 10 Luglio 2026 14:55
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
Dorsi e ridorsi della storia di Michelangelo Severgnini Dorsi e ridorsi della storia

Dorsi e ridorsi della storia

  • 06 Luglio 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre   Una finestra aperta Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

  • 08 Luglio 2026 14:30
Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

  • 25 Giugno 2026 12:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Il "dissenso" e le prossime elezioni di Francesco Santoianni Il "dissenso" e le prossime elezioni

Il "dissenso" e le prossime elezioni

  • 09 Luglio 2026 17:00
250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono di Raffaella Milandri 250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

  • 30 Giugno 2026 12:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano di Paolo Desogus Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

  • 06 Luglio 2026 12:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 12 Luglio 2026 18:14
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
L'estate degli italiani tra vacanze e sfruttamento di Giuseppe Giannini L'estate degli italiani tra vacanze e sfruttamento

L'estate degli italiani tra vacanze e sfruttamento

  • 09 Luglio 2026 17:30
La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia di Antonio Di Siena La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

  • 28 Giugno 2026 16:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari di Michele Blanco Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

  • 07 Luglio 2026 14:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti