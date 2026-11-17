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di Caitlin Johnstone *

Si è registrato un netto aumento della propaganda dei mass media a favore della guerra contro l'Iran, in particolare da parte di testate come la CNN e il New York Times, che fino ad ora si erano mostrate relativamente moderate nella loro propaganda militarista riguardo a questo specifico conflitto.

La CNN ha appena pubblicato un articolo intitolato " L'intelligence statunitense indica che l'Iran starebbe pianificando di far esplodere una bomba sporca a Washington, secondo alcune fonti " .

Le "fonti" che "affermano" ciò sono ovviamente funzionari anonimi del governo degli Stati Uniti, e naturalmente non viene fornita alcuna prova a sostegno delle loro affermazioni.

Come abbiamo discusso più volte in questo spazio, citare funzionari anonimi che fanno affermazioni prive di fondamento su una nazione presa di mira dagli Stati Uniti non è giornalismo. È propaganda. È un comunicato stampa della macchina da guerra americana mascherato da notizia dai media indipendenti.

Parallelamente, Fareed Zakaria della CNN ha trasmesso uno speciale intitolato " L'Iran e la bomba ", in cui divaga sulla "attuale crisi nucleare con l'Iran" e afferma senza fondamento, come fatto accertato, che "l'Iran ha perseguito lo sviluppo di un'arma nucleare nonostante decenni di sanzioni, minacce alla sicurezza e ora di guerra".

«La ricerca dell'energia nucleare, intesa a rendere l'Iran più forte, lo ha portato a scontrarsi con le nazioni più potenti del mondo, impoverendolo e indebolendolo», conclude Zakaria . «Nemmeno gli attacchi militari di Stati Uniti e Israele hanno risolto il problema fondamentale: l'Iran conserva le conoscenze per costruire armi nucleari, mentre i suoi leader hanno più motivi che mai per credere di averne bisogno. Alla fine di questa guerra, il compito della diplomazia sarà quello di ottenere ciò che i bombardamenti non sono riusciti a fare: esercitare pressione e convincere l'Iran che sarà più al sicuro senza una bomba atomica che con una».

Ad oggi non esiste alcuna prova che l'Iran stia cercando di costruire un'arma nucleare, o che stesse cercando di costruirne una quando Trump ha iniziato questa guerra all'inizio di quest'anno, o che stesse cercando di costruirne una quando Trump ha bombardato le sue infrastrutture nucleari l'anno scorso. Si tratta di un'affermazione completamente priva di fondamento, presentata come una minaccia verificata da un organo di stampa che cerca di raccogliere consensi per un'ulteriore guerra.

È opportuno sottolineare che la Warner Bros. Discovery, società madre della CNN, è stata recentemente acquisita da David Ellison , il cui padre miliardario, Larry Ellison, ha donato somme di denaro senza precedenti all'esercito israeliano. Gli Ellison si sono dati da fare per acquisire influenza su piattaforme importanti come CNN, CBS News e TikTok, nel contesto della crisi di immagine che sta colpendo Israele a seguito del genocidio.

Per non essere da meno, anche il New York Times si è unito alla frenesia propagandistica con un articolo che ipotizza che le infrastrutture idriche iraniane possano in realtà essere armi.

Sì, avete letto bene.

Ecco un estratto:

Gli ambientalisti sono da tempo perplessi di fronte alla notevole proliferazione di dighe e progetti di trasferimento idrico, come acquedotti e tunnel, in tutto l'Iran, soprattutto in regioni che apparentemente non ne avevano bisogno.

Alcuni analisti ritengono di conoscere ora la risposta, dopo che i raid aerei statunitensi e israeliani di quest'anno contro siti missilistici iraniani nascosti hanno colpito molte delle stesse aree. Questi analisti hanno concluso che i progetti idrici potrebbero essere stati sviluppati per supportare il rafforzamento militare del paese.

"Data la segretezza che circonda il programma missilistico iraniano, qualsiasi collegamento tra questo e l'ambiziosa iniziativa iraniana, avviata decenni fa, per lo sviluppo delle infrastrutture idriche rimane puramente speculativo. Tuttavia, alcuni esperti ritengono che le prove siano altamente indicative."

Se il New York Times fosse una vera testata giornalistica, il fatto che un reporter ammettesse che il proprio articolo era "speculativo" non avrebbe mai superato il vaglio della redazione. Ma il New York Times non è una vera testata giornalistica. È un servizio di propaganda per l'impero statunitense, che ha sostenuto con entusiasmo ogni guerra americana ed è gestito dalla stessa famiglia da oltre un secolo .

"Il New York Times sta preparando la narrativa per giustificare gli attacchi statunitensi contro le infrastrutture idriche iraniane nella prossima guerra", ha twittato Murtaza Hussain, giornalista di Drop Site News, in risposta all'articolo.

Sono d'accordo

Queste narrazioni possono essere tranquillamente scartate senza ulteriori discussioni. Come ci ricorda il rasoio di Hitchens , "Ciò che può essere affermato senza prove può anche essere respinto senza prove".

Ma è significativo che la stampa mainstream si sia unita al coro di chi sostiene questa particolare guerra. Nel periodo precedente all'attacco di Trump all'Iran lo scorso febbraio, mi sono pubblicamente meravigliato di quanto poco l'impero stesse facendo per ottenere il consenso.

"Questa volta non fingono nemmeno di preoccuparsi della volontà del popolo americano", scrissi poco dopo l'inizio della guerra. "Non fingono nemmeno di preoccuparsi degli interessi umanitari o del futuro delle persone che stanno bombardando. Si limitano a sparare bugie palesemente ovvie che vengono verificate e smentite in tempo reale dai media mainstream, per poi uccidere persone e vantarsene."

All'epoca, solo la stampa esplicitamente allineata a Trump era unita nel giustificare questa guerra, e diffondeva narrazioni superficiali sulle armi nucleari e sul fatto che il popolo iraniano desiderasse essere bombardato, narrazioni a cui nessuna persona seria credeva.

A quanto pare, la situazione è cambiata. Come ha ironicamente commentato Ali Ahmadi su Twitter a proposito di questa nuova ondata di propaganda da parte di CNN e del New York Times: "Sembra che la lezione appresa dall'amministrazione Trump dalle elezioni di metà mandato sia che bisogna fare di più per creare consenso. Tutte le vecchie tattiche dell'amministrazione Bush del 2003 sono tornate e i media 'liberali' sono di nuovo schierati a favore".

Beh, sì, certo

L'impero ha chiaramente in serbo altre atrocità per l'Iran e non sembra minimamente preoccupato di quanto le conseguenze di quella guerra danneggino il resto del mondo.

L'impero statunitense deve finire.

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(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/