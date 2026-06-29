Caitlin Johnstone - Gaza, spunta il nuovo piano segreto di Israele: cambia il nome ma l'obiettivo resta lo stesso

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Caitlin Johnstone*

Israele continua a perseguire la pulizia etnica di Gaza. Continua a sperimentare diverse strategie e a presentarle con nomi diversi, ma l'obiettivo finale è rimasto lo stesso dall'ottobre 2023: l'allontanamento di tutti i palestinesi dalla Striscia di Gaza.

Dal Times of Israel:

Secondo quanto riportato da Canale 13, che cita funzionari israeliani rimasti anonimi, Israele sta cercando di rilanciare il suo piano, ormai in disuso, per la migrazione volontaria degli abitanti di Gaza fuori dalla Striscia, e lo ha ribattezzato nel tentativo di attenuare la generale opposizione internazionale.

«Negli ultimi giorni, alle agenzie di sicurezza è stato chiesto di abbandonare la denominazione di "migrazione volontaria" a causa dell'opposizione globale, e d'ora in poi il piano sarà ufficialmente denominato "piano per la libera circolazione"», si legge nel rapporto.

La rete cita funzionari a conoscenza dei legami con i paesi che potrebbero potenzialmente accogliere i gazawi, i quali si dicono ottimisti sul fatto che il cambiamento di terminologia li convincerà ad abbandonare l'attuale rifiuto di cooperare al piano e a coinvolgere altri paesi.

Secondo alcune fonti, un alto funzionario israeliano avrebbe affermato che Gerusalemme desidera che il maggior numero possibile di abitanti di Gaza lasci la Striscia, considerando ciò un elemento utile per qualsiasi piano futuro attuato nel territorio. Fin dai primi mesi del massacro di Gaza, gli apologeti di Israele si riferivano al piano di pulizia etnica come a un programma di "migrazione volontaria" degli abitanti di Gaza. Questa impostazione ignorava convenientemente il fatto che non si può distruggere un'area popolata e renderla deliberatamente inabitabile per poi affermare che i suoi abitanti se ne stiano andando "volontariamente".

Secondo un articolo di Haaretz, il capo del Consiglio di sicurezza nazionale israeliano ha convocato una riunione con i massimi funzionari della sicurezza nazionale per discutere la questione dell'"incoraggiamento all'emigrazione volontaria" dei palestinesi dalla Striscia di Gaza.

E ora stanno rinominando l'iniziativa come "un piano di libera circolazione", il che è tipico della retorica israeliana. Non smettono mai di compiere queste azioni, si limitano a giocare con le parole che la gente usa per descriverle, come quando il Ministero degli Esteri israeliano ha annunciato che avrebbe smesso di riferirsi alle sue operazioni di propaganda come "hasbara" a causa del disgusto pubblico che si era creato attorno a quell'etichetta. Non dicono mai "È ora di smettere di fare le cose che ci fanno odiare dalla gente", dicono solo "È ora di cambiare nome".

Per essere chiari, lo sfollamento di massa dei palestinesi a Gaza è già in pieno svolgimento. Israele controlla ormai più del 60% di Gaza e le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno ricevuto l'ordine di estendere tale controllo al 70%. I sopravvissuti a questo sterminio sono già stati trasferiti e concentrati in una porzione della Striscia che si sta riducendo costantemente, intorno al 30%, mentre Israele tenta manovre diplomatiche per persuadere gli stati stranieri ad accoglierli.

Come riportato da AWPR (War Powers Reform): Benjamin Netanyahu ha ordinato all'esercito israeliano di conquistare una porzione maggiore di Gaza, affermando che "comincerà" impadronendosi del 70% del territorio palestinese, notizia confermata anche dall'emittente abc.net.au.

Le atrocità di massa commesse da Israele a Gaza sono sempre state, fin dall'inizio, finalizzate alla pulizia etnica. Pochi giorni dopo l'attacco israeliano a Gaza nell'ottobre del 2023, il Ministero dell'Intelligence israeliano stava già diffondendo un piano per il trasferimento dell'intera popolazione di Gaza nella penisola del Sinai, in Egitto, e un think tank israeliano aveva espresso una strategia per il "trasferimento e l'insediamento definitivo dell'intera popolazione di Gaza".

Avevano questi piani pronti e definiti, perché l'obiettivo è sempre stato quello di eliminare i palestinesi dai territori palestinesi. Da generazioni Israele trama per epurare i palestinesi dall'enclave e trasferirli in altri paesi.

Un articolo del 1970 della rivista Life parla di come gli israeliani considerino il trasferimento dei palestinesi da Gaza alla penisola del Sinai come l'unica via percorribile per la pace, aggiungendo che "Il problema è che gli abitanti di Gaza non vogliono andarsene".

In un articolo del 2002 per il Guardian intitolato "Un nuovo esodo per il Medio Oriente?", lo storico israeliano Benny Morris scrive che il progetto di "trasferire" i palestinesi in altri paesi esiste da quando è nato il sionismo moderno:

«L'idea del trasferimento è antica quanto il sionismo moderno e ne ha accompagnato l'evoluzione e la prassi nel corso dell'ultimo secolo. E alla base di essa c'era una logica ferrea: non poteva esistere uno stato ebraico vitale in tutta o in parte della Palestina senza un massiccio spostamento degli abitanti arabi, che si opponevano alla sua nascita e avrebbero costituito una quinta colonna attiva o potenziale al suo interno. Questa logica era compresa ed enunciata, prima e durante il 1948, dai leader e dai funzionari sionisti, arabi e britannici.»

Già nel 1895, Theodor Herzl, il profeta e fondatore del sionismo, scriveva nel suo diario, prevedendo la creazione dello Stato ebraico: "Cercheremo di far attraversare il confine alla popolazione araba indigente procurandole un impiego nei paesi di transito, negandole al contempo qualsiasi impiego nel nostro paese... L'allontanamento dei poveri deve essere effettuato con discrezione e circospezione".

Israele è stato fondato sul presupposto che gli abitanti precedenti del paese debbano essere eliminati in qualche modo.

È sempre stato tutto incentrato su questo. Non si è mai trattato del 7 ottobre. Non si è mai trattato di Hamas. Non si è mai trattato di ostaggi. Non si è mai trattato di terrorismo. Non si è mai trattato di autodifesa. Non si è mai trattato di nessuna delle innumerevoli scuse che gli hasbaristi e i manipolatori dell'opinione pubblica imperialista hanno offerto per giustificare i mostruosi abusi di Israele.

L'obiettivo era sempre e solo quello di eliminare i palestinesi a causa della loro etnia e sostituirli. Chiunque ti dica il contrario sta mentendo.

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(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/