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di Caitlin Johnstone *

È incredibile quanto sia distante la propaganda di guerra e l'opinione pubblica reale sulla guerra con l'Iran in questo momento. I responsabili della narrazione imperialista stanno sfornando operazioni psicologiche di guerra come mai prima d'ora, ma nessuno ci casca.

L'ultimo tentativo in tal senso è rappresentato dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz, il quale afferma che l'Iran sta sviluppando armi chimiche e complottando per assassinare Donald Trump. Entrambe le affermazioni, come al solito, sono presentate senza alcuna prova, perché si tratta di menzogne ??create per giustificare un'ulteriore guerra.

Ogni poche ore assistiamo alla diffusione di nuove menzogne ??di guerra da parte di guerrafondai statunitensi e israeliani, e non vale quasi la pena commentarle perché nessuno ci crede, tranne coloro che hanno già una forte motivazione ideologica per farlo.

Il Wall Street Journal, di proprietà di Murdoch, continua a sfornare articoli scritti da mostri guerrafondai provenienti da think tank corrotti, con titoli come " L'Iran raddoppia le sue ambizioni nucleari".

La CNN, di proprietà di Ellison, ha trasmesso un servizio ampiamente deriso in cui si affermava che gli iraniani stavano pianificando di far esplodere una bomba sporca a Washington, e uno speciale di Fareed Zakaria che lasciava fortemente intendere che l'Iran stesse lavorando per dotarsi di un'arma nucleare.

Il New York Times, controllato da Sulzberger, ha suscitato forti polemiche per le sue affermazioni, esplicitamente prive di fondamento, secondo cui l'Iran nasconderebbe armi nelle sue infrastrutture idriche.

Poi c'è stato il Segretario alla Sicurezza Interna Markwayne Mullin che ha seminato il panico riguardo agli hacker iraniani che prendevano di mira le infrastrutture critiche statunitensi.

Oggi il senatore John Cornyn ha twittato : "Non sembra che il regime iraniano stia rinunciando alle sue aspirazioni nucleari: il 18 novembre, il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, ha espresso preoccupazione per un ampliamento costruito in tempi rapidi presso l'impianto di arricchimento dell'uranio a centrifuga a gas di Yongbyon".

Il tweet del senatore è stato immediatamente accompagnato da una nota della community che informava i suoi follower che Yongbyon si trova in Corea del Nord, non in Iran. I guerrafondai filo-israeliani sono così malvagi che a volte si può dimenticare che sono anche davvero, davvero stupidi.

L'altro giorno il deputato Joe Wilson ha dichiarato alla stampa che l'Iran uccide i bambini nei forni a microonde. Non sto scherzando; l'ha detto davvero.

Interrogato dalla giornalista Rania Khalek su cosa pensasse Wilson dei sondaggi che mostravano una diffusa opposizione alla guerra con l'Iran tra gli americani, il parlamentare ha risposto: "Mi oppongo ai terroristi che uccidono i bambini, mettendoli nei forni a microonde".

Non ho la minima idea di dove diavolo l'abbia tirata fuori.

Stanno solo lanciando tutto contro il muro sperando che qualcosa si attacchi. Sono tipo "No, no, è vero, l'Iran sta complottando per uccidere Trump e anche l'Iran sta complottando per usare armi chimiche e anche l'Iran sta costruendo armi nucleari e anche l'Iran sta complottando per far esplodere una bomba sporca a Washington e anche l'Iran sta hackerando infrastrutture critiche statunitensi e anche l'Iran sta nascondendo missili nelle sue infrastrutture idriche e anche l'Iran ha ucciso 40.000 manifestanti e anche l'Iran ha ucciso 70.000 manifestanti e anche l'Iran ha ucciso 100.000 manifestanti e anche l'Iran mette i bambini nel microonde e anche l'Iran avvelena i gattini e anche l'Iran vuole ucciderti e anche per favore bombarda più scolari iraniani, bombarda più scolari iraniani, dai amico, per favore, oh per favore, non bombarderesti più scolari iraniani? Dirò qualsiasi cosa tu voglia, mi farà venire così forte se bombardi più scolari iraniani."

Nel frattempo, un nuovo sondaggio ha rivelato che una netta maggioranza di americani desidera la fine immediata della guerra, "indipendentemente dalle condizioni", compreso l'80% dei democratici. Si potrebbe letteralmente vincere qualsiasi elezione nel 2028 promettendo di alzare bandiera bianca e ritirarsi dall'Iran con la coda tra le gambe: ecco quanto gli americani sono stanchi di questa assurdità.

È un periodo terribile per essere un propagandista dell'impero americano. Le persone si stanno risvegliando dall'indottrinamento a un ritmo senza precedenti.

Sarà molto interessante vedere come tutto ciò si ripercuoterà sulla coscienza pubblica nei prossimi anni. Un periodo davvero difficile in cui vivere.

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(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/