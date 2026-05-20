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Caitlin Johnstone - La democrazia provate a portarla negli USA, non a Cuba

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Caitlin Johnstone - La democrazia provate a portarla negli USA, non a Cuba

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Caitlin Johnstone*

 

Thomas Massie ha perso il suo seggio al Congresso contro un avversario alle primarie i cui finanziamenti da parte della lobby israeliana hanno reso la corsa alle primarie per la Camera dei Rappresentanti la più costosa della storia. Massie è stato uno dei rari repubblicani a opporsi agli abusi israeliani a Capitol Hill.

La spesa per la destituzione di Massie ha raggiunto la cifra sbalorditiva di 32 milioni di dollari alla fine della vicenda. Anche le seconde e terze elezioni primarie per la Camera dei Rappresentanti, entrambe molto costose, sono state fortemente influenzate dai finanziamenti della lobby israeliana, con l'AIPAC che ha investito milioni di dollari per far cadere i democratici progressisti Cori Bush Jamaal Bowman .

Gli americani hanno appena assistito alla manipolazione palese da parte della lobby israeliana di un'altra elezione, e tra circa due settimane sentiranno il loro governo dire loro che è necessario cambiare il regime di un altro paese straniero per portare la "democrazia" al suo popolo. Gli americani stessi non hanno la democrazia.

Il cessate il fuoco con l'Iran è fragile e potrebbe finire da un momento all'altro. Washington sta attualmente inventando pretesti ridicolmente trasparenti per giustificare un attacco a Cuba. E si sa già che non appena le bombe inizieranno a cadere sul paese in questione, agli americani verrà detto che si tratta di una cosa positiva perché porterà libertà e democrazia alla popolazione dilaniata dagli esplosivi militari.

È davvero assurdo quanto spesso la macchina della propaganda statunitense continui a parlare di "democrazia" mentre enormi fortune vengono investite per manipolare il processo elettorale americano al fine di promuovere gli interessi dei plutocrati e dei gruppi di pressione.

Portiamo la democrazia al popolo iracheno! Oh no, i russi stanno interferendo nella nostra democrazia!

Nel frattempo, in America, nulla di simile esiste davvero. Quando le elezioni vanno a chi può permettersi di spendere di più per manipolare e ingannare l'opinione pubblica e ottenere il proprio voto, quella non è democrazia. Quella è plutocrazia.

I ricchi acquistano testate giornalistiche e piattaforme di social media, investono ingenti somme in think tank e gruppi di pressione e finanziano le campagne elettorali di chiunque non sia d'accordo con loro; in tal modo, riescono a esercitare un'influenza sufficiente a orientare il voto pubblico in modo da favorire i propri interessi.

Ecco perché negli Stati Uniti il ??salario minimo è ridicolo e non esiste un sistema sanitario decente. Ecco perché alle multinazionali è permesso sfruttare la classe lavoratrice e inquinare l'ambiente senza conseguenze. Ecco perché l'intelligenza artificiale ci viene imposta senza alcuna regolamentazione, mentre consuma la nostra acqua potabile e ci ruba il lavoro. Ed ecco perché le bombe di fabbricazione americana continuano a cadere in Libano e a Gaza.

I ricchi e i potenti continueranno a farlo finché non saranno costretti a smettere. Continueranno a usare la loro ricchezza e influenza per manipolare il comportamento pubblico finché la gente non smetterà di permetterglielo. Non si può risolvere questo problema con il voto, perché sono loro a controllare le elezioni.

Dimenticatevi di portare la democrazia a Cuba. Provate a portarla negli Stati Uniti.

________________

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

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