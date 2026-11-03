Caitlin Johnstone - La propaganda dei media USA sull'Iran: quando un attacco aereo diventa "un atto difensivo"

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Caitlin Johnstone *

I propagandisti della stampa americana hanno descritto acriticamente i recenti raid aerei statunitensi in Iran come “difensivi”, nonostante gli Stati Uniti siano il palese aggressore in questo conflitto in corso e nonostante si trovino dall'altra parte del pianeta rispetto all'Iran.

CBS News è stato l'offensore più grave con il suo titolo: “Gli USA lanciano attacchi difensivi contro obiettivi iraniani vicino allo Stretto di Hormuz.”

Il titolo presenta come un fatto oggettivo che l'attacco fosse di natura difensiva, senza virgolette attorno alla parola “difensivi” e senza nemmeno prendersi la briga di citare acriticamente i funzionari statunitensi come fonte di questa affermazione.

A titolo di promemoria, CBS News è stata recentemente acquisita da David Ellison, figlio di Larry Ellison, che è una delle persone più ricche del pianeta con un patrimonio netto di circa 160 miliardi di dollari ed è anche il singolo maggiore donatore dell'esercito israeliano. Gli Ellison hanno risposto alla crisi di reputazione di Israele, causata dal genocidio, acquistando freneticamente il controllo di grandi piattaforme come CBS, CNN, HBO Max, Warner Bros e TikTok per alimentare il sostegno agli scopi militari USA-Israele.

Altri mezzi di informazione di massa non sono stati molto migliori, riproponendo acriticamente le affermazioni del governo statunitense che presentano gli attacchi come “difensivi”.

Il titolo dell'Associated Press sulla vicenda recita: “Gli USA hanno condotto attacchi difensivi su obiettivi iraniani nello Stretto di Hormuz, dichiara un funzionario statunitense.”

Da The Washington Post: “Le forze statunitensi lanciano nuovi attacchi ‘difensivi’ in Iran alla vigilia delle elezioni.”

Da CNN: “L'esercito USA conduce attacchi sull'isola iraniana di Qeshm in un'operazione difensiva, dicono i funzionari.”

Da Fox News: “Gli USA lanciano attacchi ‘difensivi’ sull'isola iraniana mentre i colloqui con Teheran restano in bilico.”

Da Reuters: “Gli USA effettuano attacchi ‘difensivi’ sull'isola iraniana di Qeshm, dicono i funzionari.”

Da ABC News: “Gli USA effettuano raid aerei difensivi sull'isola iraniana di Qeshm: funzionari.”

Da Politico: “Gli USA hanno condotto attacchi difensivi su obiettivi iraniani nello Stretto di Hormuz, dichiara un funzionario statunitense.”

Il primo paragrafo dell'articolo di Newsweek sulla vicenda recita: “Lunedì gli Stati Uniti hanno condotto attacchi difensivi contro obiettivi iraniani nello Stretto di Hormuz, ha riferito un funzionario statunitense all'Associated Press (AP).”

La storia che questi propagandisti stanno confezionando è stata rivelata per la prima volta dal Wall Street Journal, che ha riferito che gli attacchi sull'isola di Qeshm facevano in realtà parte di una serie di raid segreti in Iran che vanno avanti ormai da settimane. Il quarto e il quinto paragrafo del report contengono affermazioni attribuite ad anonimi funzionari statunitensi secondo cui i loro attacchi sarebbero stati “di natura difensiva” in risposta alle aggressioni iraniane, punto su cui gli altri media sopra citati si sono poi avventati considerandolo l'elemento più rilevante e notevole della vicenda.

In nessun momento l'affermazione che le forze statunitensi si stiano “difendendo” al largo delle coste dell'Iran viene mai messa in discussione da nessuno di questi media. In nessun momento viene ricordato al pubblico che gli Stati Uniti hanno iniziato questa guerra di aggressione senza alcuna provocazione. In nessun momento il pubblico viene incoraggiato a chiedersi che cazzo ci faccia l'esercito statunitense a “difendersi” a migliaia di chilometri dalle coste americane.

Non voglio mai più sentire un altro americano paragonare il malgoverno informativo dei propri media alla propaganda nordcoreana. Gli occidentali sono sottoposti a una propaganda molto più aggressiva di qualsiasi altra popolazione sulla Terra.

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(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/