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Caitlin Johnstone - L’ex consigliere di Biden confessa: "Pianificavamo di bombardare l'Iran nel 2025". Il piano bipartisan per la guerra totale

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Caitlin Johnstone - L’ex consigliere di Biden confessa: "Pianificavamo di bombardare l'Iran nel 2025". Il piano bipartisan per la guerra totale

 

Caitlin Johnstone*

L'ex consigliere senior di Biden, Amos Hochstein, ha dichiarato domenica in un'intervista che l'amministrazione Biden si stava preparando a bombardare l'Iran qualora avesse vinto le elezioni del 2024.

Margaret Brennan di Face the Nation ha chiesto a Hochstein : "Nel luglio 2024 il Segretario Blinken affermò che l'Iran si trovava a una o due settimane di distanza dall'avere una capacità di produzione di materiale fissile sufficiente per costruire un'arma, qualora avesse deciso di farlo. Ci furono negoziati indiretti da parte dell'amministrazione Biden, ma non portarono a nulla. Quindi, quando il Presidente Trump sostiene di aver fatto ciò che nessun altro presidente avrebbe fatto, significa semplicemente che il conto era inevitabile e che è toccato durante il suo mandato?"

"Credo che ci sia un certo elemento di verità in questo, ed è per questo che ho appoggiato l'intervento del Presidente Trump a giugno, nell'ambito delle misure che, internamente all'amministrazione Biden, avevamo ipotizzato di dover adottare in caso di un secondo mandato", ha risposto Hochstein. "Pensavamo che la primavera o l'estate del 2025 sarebbero state probabilmente il momento in cui ci saremmo trovati nella stessa situazione. E lo abbiamo fatto, abbiamo condotto delle simulazioni. Abbiamo simulato come si sarebbe potuto procedere, perché una situazione del genere avrebbe potuto verificarsi anche durante il nostro mandato."

Per inciso, Hochstein è un veterano delle Forze di Difesa Israeliane nato in Israele che, secondo alcune fonti, avrebbe avuto un ruolo di primo piano nell'incoraggiamento, da parte dell'amministrazione Biden, del terribile bombardamento israeliano del Libano nel settembre 2024. E la sua tesi secondo cui un attacco alle installazioni nucleari iraniane "sarebbe potuto essere inevitabile" in un ipotetico secondo mandato di Biden è falsa.

Nel marzo dello scorso anno, il capo dell'intelligence statunitense Tulsi Gabbard ha testimoniato davanti al Congresso che la comunità dell'intelligence "continua a ritenere che l'Iran non stia costruendo un'arma nucleare e che la Guida Suprema Khomeini non abbia autorizzato il programma di armi nucleari che aveva sospeso nel 2003", contraddicendo sia le affermazioni del presidente Trump che quelle di Antony Blinken dell'anno precedente.

Ma anche ammettendo che l'Iran rappresentasse un rischio nucleare, nulla impediva all'amministrazione Biden di ripristinare l'accordo sul nucleare stipulato dall'amministrazione Obama con Teheran nel 2015. Il JCPOA funzionava bene finché era in vigore; chiunque affermi il contrario è un guerrafondaio bugiardo. Trump e i suoi collaboratori hanno distrutto il JCPOA nel 2018 perché rappresentava il principale ostacolo che impediva loro di entrare in guerra con l'Iran, e l'amministrazione Biden si è rifiutata di tornare sui propri passi perché anche loro volevano la guerra.

I Democratici hanno fomentato la guerra contro l'Iran ben prima delle elezioni del 2024. Ecco un estratto del programma ufficiale del Partito Democratico per il 2024 che attacca esplicitamente Trump per non aver dichiarato guerra all'Iran durante il suo primo mandato:

Tutto ciò contrasta nettamente con l'inefficacia e la debolezza dimostrate da Trump di fronte all'aggressione iraniana durante la sua presidenza. Nel 2018, quando milizie sostenute dall'Iran attaccarono ripetutamente il consolato statunitense a Bassora, in Iraq, l'unica risposta di Trump fu la chiusura della sede diplomatica. Nel giugno 2019, quando l'Iran abbatté un aereo da ricognizione statunitense che operava nello spazio aereo internazionale sopra lo Stretto di Hormuz, Trump rispose con un tweet per poi annullare bruscamente qualsiasi rappresaglia, causando confusione e preoccupazione all'interno del suo stesso team per la sicurezza nazionale. Nel settembre 2019, quando gruppi sostenuti dall'Iran minacciarono i mercati energetici globali attaccando le infrastrutture petrolifere saudite, Trump non reagì contro l'Iran o i suoi alleati. Nel gennaio 2020, quando l'Iran, per la prima e unica volta nella sua storia, lanciò missili balistici direttamente contro le truppe statunitensi nell'Iraq occidentale, Trump derise le conseguenti lesioni cerebrali traumatiche subite da decine di militari americani definendole semplici "mal di testa" e, ancora una volta, non intraprese alcuna azione.

Kamala Harris, che ha sostituito in modo controverso il demente Biden come candidato democratico nelle fasi finali della corsa elettorale, ha definito l'Iran il nemico numero uno degli Stati Uniti. Nel dibattito del 2024 , Harris ha ripetutamente criticato Trump per essere stato troppo indulgente con i nemici dell'America e ha annunciato che "darà sempre a Israele la possibilità di difendersi, in particolare per quanto riguarda l'Iran e qualsiasi minaccia che l'Iran e i suoi alleati rappresentino per Israele".

Ho visto molte persone cercare di sostenere che la depravazione di Trump in Iran dimostri che tutti dovrebbero appoggiare i Democratici, ma è chiaro che il Partito Democratico è solo la faccia più educata della stessa malvagia struttura di potere.

La guerra con l'Iran era stata pianificata fin dall'inizio. Analisti come Brian Berletic Richard Medhurst hanno presentato argomentazioni solide secondo cui questa guerra americana mira più ad attaccare gli interessi economici ed energetici di Russia e Cina, in un ultimo disperato tentativo di mantenere l'egemonia planetaria, che ad aiutare Israele. Ciò pone gli Stati Uniti su una traiettoria pericolosa verso un'escalation sempre più ostile tra potenze nucleari.

Queste mosse erano state pianificate con anni di anticipo e sarebbero state attuate a prescindere da quale inetto burattino di carne fosse stato portato al potere nel gennaio 2025.

Non si può votare per rovesciare un impero. La questione se gli Stati Uniti continueranno o meno a perseguire il dominio del pianeta non sarà mai oggetto di votazione. Continueremo ad assistere a guerre sconsiderate degli Stati Uniti, dalle immense conseguenze umane, finché l'impero non crollerà, o finché il popolo americano non porterà nel proprio paese il cambiamento rivoluzionario di cui il mondo ha disperatamente bisogno.

________________

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

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