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di Caitlin Johnstone *

Continuo a pensare a un discorso che ho ascoltato di Julian Assange nel 2017, in cui avvertiva che un giorno l'intelligenza artificiale potrebbe essere utilizzata per agevolare gli interessi propagandistici dei potenti, manipolando i media e le informazioni in modi troppo sottili perché la mente umana possa percepirli.

Assange ha descritto un futuro in cui gli algoritmi basati sull'intelligenza artificiale ci forniscono un flusso di informazioni personalizzato, frutto dei dati raccolti sulle nostre ricerche e sui nostri interessi, calcolato per assecondare i nostri pregiudizi e costruire una visione del mondo che promuova gli obiettivi di chi controlla le macchine.

Ha spiegato che sistemi di intelligenza artificiale sufficientemente avanzati potrebbero organizzare queste informazioni con una sottigliezza e una complessità superiori a quelle che la percezione umana è in grado di cogliere, in modo molto simile a come un computer può superare qualsiasi cervello umano in una partita a scacchi.

Ecco un estratto del discorso di Assange, pronunciato tramite videochiamata al Meltdown Festival nel giugno 2017:

"Quello che ritengo essere probabilmente lo sviluppo più importante in atto per quanto riguarda il destino degli esseri umani è che ci stiamo avvicinando alla soglia in cui la tradizionale funzione di propaganda impiegata, ad esempio, dalla BBC, dal Daily Mail, ecc., può essere incapsulata da processi di intelligenza artificiale."

"Ora, se pensate a quando giocate a scacchi, ci troviamo già in una situazione in cui l'IA può fare meglio di qualsiasi giocatore umano. Quindi potete vedere un certo numero di mosse in anticipo. E qualcuno muove un pezzo sulla scacchiera e voi pensate 'Perché ha messo quel cavallo lì?' E iniziate a pensare a quale sia l'intenzionalità dietro, e cercate di guardare avanti di qualche passo per capire qual era l'intenzionalità e poi contrastarla: Ok, vogliono manipolarmi per farmi muovere qui in modo che succeda questo e quindi perda."

"Queste considerazioni le prendiamo già in considerazione quando – o almeno alcuni di noi – leggiamo articoli sulla stampa. Qual è l'intento di questo articolo? Perché vengono divulgate proprio queste informazioni e non altre? Chi è l'autore? Su quale testata appare? In che lingua? Ecc. Forse il motivo è che qualcuno voleva promuovere un'agenda specifica, quindi dovremmo interpretarlo in modo diverso."

"Ma quando i programmi di intelligenza artificiale raccolgono tutte le ricerche effettuate dagli utenti sui loro telefoni, tutti i video caricati su YouTube e così via, e iniziano a pianificare campagne di influenza percettiva con 20 o 30 mosse di anticipo, questo processo diventa totalmente al di sotto della soglia della percezione umana. E una volta che un'organizzazione potenziata dal computer come Google è in grado di influenzare gli esseri umani con 20 o 30 mosse di anticipo, mantenendo ogni mossa al di sotto della soglia della percezione umana, non c'è più nulla che possiamo fare, perché non possiamo vederlo."

Continuo a ripensare a queste osservazioni anche a quasi dieci anni di distanza, perché sembra proprio che questo sia l'obiettivo. Sta diventando sempre più chiaro a tutti che queste nuove tecnologie non sono destinate a migliorare la vita delle persone comuni, ma a servire gli interessi degli oligarchi e dei magnati che governano il nostro mondo. Ecco perché vengono create a ritmo serrato, nonostante sia evidente che peggiorano la vita della maggior parte delle persone senza apportare alcun miglioramento significativo alla qualità della vita umana.

Una parte importante del programma sembra essere la ricentralizzazione del controllo dell'informazione, temporaneamente perso con l'avvento di Internet. Sentimenti rivoluzionari serpeggiano in tutto il mondo, mentre la nostra specie diventa sempre più insofferente agli abusi del capitalismo e dell'ordine mondiale guidato dagli Stati Uniti, favorita dalla capacità senza precedenti dell'umanità di connettersi e condividere informazioni in tempo reale in tutto il mondo.

In occasione di un evento dell'American Jewish Committee lo scorso giugno, Maya Ackerman dell'Università di Santa Clara ha sostenuto che l'intelligenza artificiale generativa rappresenta una nuova ed entusiasmante opportunità per imporre narrazioni filo-israeliane alla coscienza pubblica, poiché le aziende che si occupano di IA possono essere direttamente influenzate per promuovere tali narrazioni, dato che i loro dirigenti possono controllare quali informazioni vengono visualizzate dalle persone.

Ecco la trascrizione di ciò che ha detto:

"La cosa davvero interessante dell'IA è che, pur potendo diventare un'ottima alleata per i nostri nemici, se agiamo tempestivamente potrebbe rappresentare l'opportunità che ci serviva dopo aver perso il treno con i social media. L'IA sta diventando la fonte di informazione dominante, la principale fonte di informazione. Le persone si fidano dell'IA più di qualsiasi altra cosa. Si fidano dell'IA più dei social media. Si rivolgono a chatbot come ChatGPT e Gemini invece di usare Google. E i giovani usano questi bot al posto di Google in numero davvero elevatissimo. Quindi sta diventando la principale fonte di informazione."

"E quindi, quando dico questo, trovo ancora persone ebree scoraggiate, che dicono 'Oh, ma Wikipedia è già così antisemita e i social media sono così antisemiti, perché preoccuparsi? L'intelligenza artificiale impara da tutti questi dati'. Quindi, insomma, non c'è molto che possiamo fare."

"Ma non è vero, perché negli ultimi due anni le aziende di IA si sono mosse verso l'allineamento. Quindi, invece di algoritmi che rappresentano in modo onesto il contenuto dei dati, stiamo scoprendo che questi chatbot e i modelli di conversione testo-immagine ci mostrano sempre più spesso esattamente ciò che le aziende vogliono farci vedere."

"Bene, quindi sta diventando una cosa intenzionale. Il che significa che invece di cercare di controllare il mondo intero e di gestire in qualche modo ciò che accade in questa grande massa chiamata Wikipedia e social media, possiamo rivolgerci direttamente alle aziende con soluzioni tecniche e di sensibilizzazione chiare. Per la prima volta, esiste un percorso per correggere il mondo digitale."

Il CEO dell'Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, ha recentemente confermato che questo è il nuovo modus operandi della lobby israeliana, affermando che l'ADL ha "collaborato" con tutte le principali aziende di intelligenza artificiale, spingendole ad allinearsi all'agenda filo-israeliana.

Intervenendo a una conferenza del Jerusalem Post il mese scorso, Greenblatt ha dichiarato quanto segue:

"Quindi abbiamo collaborato con i Frontier Labs — OpenAI, Anthropic, Alphabet (la società che gestisce Gemini), Google, Meta (che gestisce Muse) e altri, X (che gestisce Grok) — testando i loro modelli e utilizzando i risultati per spingerli a fare meglio."

"Guardate, abbiamo avuto un'ottima collaborazione con la Silicon Valley. Queste aziende vogliono migliorare ChatGPT e Claude. Dobbiamo aiutarle. Quindi abbiamo eseguito i test, individuato i punti in cui si manifesta l'antisemitismo e le abbiamo aiutate a sviluppare strategie per contrastarlo direttamente nel codice sorgente."

Se i manipolatori della lobby israeliana agiscono in questo modo, possiamo presumere che anche tutti i responsabili della narrativa imperialista di alto livello facciano lo stesso.

Il futuro dell'umanità è la lotta tra gli esseri umani che controllano le macchine e le macchine che controllano gli esseri umani.

«Sebbene internet abbia rivoluzionato la nostra capacità di istruirci a vicenda, la conseguente esplosione democratica ha scosso dalle fondamenta le istituzioni esistenti. I nascenti super-stati digitali come Google, Facebook e i loro equivalenti cinesi, integrati nell'ordine costituito, si sono mossi per ristabilire il controllo del discorso. Non si tratta semplicemente di un'azione correttiva. L'influenza sociale di massa, non rilevabile e alimentata dall'intelligenza artificiale, rappresenta una minaccia esistenziale per l'umanità.»

«Pur essendo ancora agli albori, la natura geometrica di questa tendenza è evidente. Il fenomeno si differenzia dai tradizionali tentativi di plasmare la cultura e la politica operando su una scala, con una velocità e, sempre più spesso, con una sottigliezza tali da rendere altamente probabile l'eclissi di qualsiasi contromisura umana.»

«La guerra nucleare, il cambiamento climatico o le pandemie globali sono minacce esistenziali che possiamo affrontare attraverso il dialogo e la riflessione. Il confronto è il sistema immunitario dell'umanità contro le minacce esistenziali. Le malattie che colpiscono il sistema immunitario sono solitamente fatali. In questo caso, su scala planetaria.»

Ad ogni modo, ecco alcune cose da tenere a mente mentre ci addentriamo in questo strano nuovo futuro.

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(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/