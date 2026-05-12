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Caitlin Johnstone - NYT e Israele: lo scontro che nasconde anni di propaganda e omissioni

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Caitlin Johnstone - NYT e Israele: lo scontro che nasconde anni di propaganda e omissioni

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Caitlin Johnstone*

Il governo israeliano accusa attualmente il New York Times di diffamazione antisemita per aver pubblicato un articolo sui già ben documentati stupri sistematici ai danni di prigionieri palestinesi da parte di Israele.

Contrariamente a quanto si crede, il premio più prestigioso nel giornalismo non è il Pulitzer. Il premio più alto in assoluto per il giornalismo è essere accusati di antisemitismo dal governo israeliano per aver riportato i fatti.

Ma il New York Times non merita questo premio. Il Times ha coperto l'olocausto di Gaza fin dall'inizio, con pregiudizi ampiamente documentati nei suoi articoli, e ha svolto un ruolo di primo piano nel promuovere la propaganda sulle atrocità relative agli stupri di massa del 7 ottobre. Gli abusi di Israele sono stati attivamente agevolati dal New York Times, compresi gli abusi sessuali sistematici sui prigionieri palestinesi.

Il Times non ha nemmeno pubblicato il reportage come articolo di cronaca; lo ha inserito nella sezione "opinioni" . Il loro pregiudizio è evidente dal fatto che hanno pubblicato il loro articolo notoriamente screditato "Urla senza parole" come un articolo di cronaca .

Da anni, i media non occidentali non mainstream denunciano gli abusi sessuali perpetrati da Israele. Le organizzazioni per i diritti umani mettono in guardia contro gli stupri sistematici ai danni dei prigionieri palestinesi ben prima dell'inizio dell'offensiva a Gaza. L'unico motivo per cui ne sentiamo parlare ora dalla stampa mainstream è perché hanno ottenuto la distruzione di Gaza che desideravano, e ora il mirino della macchina da guerra si è spostato su luoghi come il Libano e l'Iran.

Il New York Times non merita alcun riconoscimento per la sua copertura giornalistica tardiva, superficiale e volta a coprire le proprie responsabilità, né merita l'onore di essere accusato di calunnia del sangue dal governo israeliano. Non merita altro che disprezzo e derisione per non aver trattato questa storia, del tutto di dominio pubblico, fino al maggio 2026.

Esistono prove di gran lunga superiori a quelle degli stupri sistematici ai danni dei prigionieri palestinesi rispetto a quelle degli stupri di massa del 7 ottobre, e sono sempre esistite. Chiunque affermi il contrario è un hasbarista.

È quasi poetico trovare un eufemismo per descrivere il modo in cui i redattori di Reuters evitano di dire che Israele ha violato il cessate il fuoco.

Un titolo di Reuters del 10 maggio recitava: " Attacchi israeliani uccidono tre persone a Gaza, secondo i medici, mettendo alla prova il fragile cessate il fuoco ".

Un articolo del 7 maggio recita: " Israele colpisce Beirut per la prima volta dal cessate il fuoco ".

27 aprile: " Attacchi israeliani colpiscono il Libano orientale, ampliando la portata nonostante il cessate il fuoco ".

22 aprile: " Gli attacchi nel sud del Libano mettono a dura prova il cessate il fuoco alla vigilia dei colloqui di Washington "

È incredibile come tutti questi vecchi e polverosi giornalisti che non hanno mai creato un briciolo d'arte in vita loro possano trasformarsi spontaneamente in scrittori incredibilmente creativi quando devono coprire gli abusi israeliani.

A proposito di titoli, il New York Times ha recentemente modificato il titolo di un articolo dei deputati democratici Pramila Jayapal e Jonathan L. Jackson sulla loro visita a Cuba, riformulandolo in modo da scagionare gli Stati Uniti dalle sofferenze causate dal blocco statunitense sull'isola. Il titolo originale recitava "Quello che stiamo facendo a Cuba non è solo illegale. È crudele". I redattori del New York Times lo hanno cambiato in "Quello che abbiamo visto a Cuba ci ha scioccato". Hanno deliberatamente trasformato il titolo in un'osservazione al passivo, senza nominare un responsabile.

Questo è lo stesso New York Times che i sionisti di destra accusano attualmente di fare propaganda a favore di Hamas, l'ala più estremista del partito. Si tratta semplicemente di un'operazione di gestione dell'immagine per l'impero statunitense.

Una delle contraddizioni più assurde nella narrativa sionista è che (A) criticare Israele è contemporaneamente antisemita e (B) equiparare Israele a tutti gli ebrei è antisemita.

Ufficialmente, i sionisti sostengono che sia possibile criticare Israele senza essere antisemiti, ma in pratica questa non è la loro posizione. Lo sappiamo perché non esiste un solo critico di Israele, esplicito e deciso, che non venga regolarmente accusato di antisemitismo dai sionisti. Nessuno. Potrebbero anche tollerare una rara e timida critica a singoli funzionari israeliani, ma criticare in modo costante e aperto lo stato di apartheid di Israele (e le alleanze del proprio governo con esso) è severamente proibito.

Quando si etichetta sistematicamente come antisemiti tutti i critici di Israele, si comunica implicitamente che ogni critica a Israele è antisemita e che, di conseguenza, Israele rappresenta tutti gli ebrei. Si finisce quindi per fare proprio ciò che si condanna come antisemita.

________________

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

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