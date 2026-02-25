Abbonati / Sostienici
Caitlin Johnstone - "Questa volta è diverso": Perché la retorica sulla guerra all'Iran sembra un film già visto

Caitlin Johnstone - "Questa volta è diverso": Perché la retorica sulla guerra all'Iran sembra un film già visto

 

Caitlin Johnstone*

No, amico, questa guerra degli Stati Uniti in Medio Oriente sarà completamente diversa. Vedi, questa volta il regime di cui stiamo cercando di sbarazzarci è DAVVERO CATTIVO!

No, no, questa volta non è come tutte le altre volte. Questa volta l'interventismo militare per rovesciare un governo ricco di petrolio nell'Asia occidentale porterà pace e democrazia. I nostri soldati saranno accolti come liberatori!

Non capisci, fratello. Questa volta il governo e i media ci stanno dicendo la verità! Questa volta il regime sta davvero commettendo atrocità di massa e sta davvero cercando di costruire armi di distruzione di massa.

Perché ti comporti in modo così scettico? Se si scoprisse che i nostri leader si sbagliavano e che questa guerra è stata una cattiva idea, sono sicuro che ammetteranno i loro errori e correggeranno immediatamente la rotta per sistemare le cose, per poi attuare cambiamenti politici radicali e radicali per assicurarsi di non ripetere mai più gli stessi errori. Cosa potrebbe mai andare storto?

So che pensate che sarà un disastro come tutti gli altri interventi militari statunitensi nella regione, ma vedete, a differenza di tutte le altre volte, questa volta ci sono molti analisti di politica estera provenienti da autorevoli think tank e organi di informazione di massa che ci assicurano che andrà tutto benissimo.

Se bombardare l'Iran fosse stata una cattiva idea, ce lo avrebbero detto al telegiornale. I telegiornali non possono mentire su cose importanti come questa.

Questa volta è completamente diverso, perché questa volta ci sono persone del paese preso di mira che dicono di non apprezzare il loro governo. Se quel paese non avesse bisogno delle bombe americane, ogni singolo cittadino di quel paese amerebbe quel governo.

No, questa non è come tutte le altre volte. Questa volta si tratta di portare libertà e democrazia a una popolazione povera e oppressa, di combattere il terrorismo, di difendere i diritti delle donne e di portare pace e stabilità nella regione. Non sei d'accordo che questi siano obiettivi buoni e meritevoli? Perché odi la libertà?

Comincio a sospettare che tu ami i regimi tirannici. Non c'è altra ragione possibile per cui qualcuno possa opporsi all'interventismo militare statunitense per rovesciare un governo in Medio Oriente. Inoltre, odi gli ebrei.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

