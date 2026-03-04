Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

Caitlin Johnstone - USA vs Iran: un confronto morale oltre la superficie del benessere occidentale

377
Caitlin Johnstone - USA vs Iran: un confronto morale oltre la superficie del benessere occidentale

 

Caitlin Johnstone*

L'Iran è migliore degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono peggio dell'Iran.

Ciò non è vero perché l'Iran sia particolarmente buono, ma perché gli Stati Uniti sono particolarmente malvagi.

L'Iran non sta ricoprendo una grande metropoli di esplosivi militari, uccidendo oltre mille persone, tra cui centinaia di bambini. Sono gli Stati Uniti a farlo con il loro complice Israele.

L'Iran non bombarda e invade continuamente paesi in tutto il mondo, non rovescia governi, non circonda il globo con centinaia di basi militari, non prende di mira la popolazione civile con assedi e non brandisce armi nucleari contro i suoi nemici in nome del dominio planetario. Solo gli Stati Uniti lo fanno.

L'impero statunitense è la struttura di potere più assassina e tirannica del mondo, con un margine estremamente ampio. Nessun altro si avvicina minimamente. Né l'Iran. Né nessuno. Ogni governo al mondo è moralmente superiore al governo più malvagio, e il governo più malvagio sono gli Stati Uniti.

Ogni volta che dico questo, i sostenitori dell'impero americano rispondono: "Siamo noi a combattere le guerre e a sganciare le bombe solo perché siamo quelli che hanno il potere di farlo!"

Ma questo è falso. Gli Stati Uniti non sono il governo più spietato del mondo perché sono il più potente, sono il governo più potente perché sono il più spietato. Sono la struttura di potere disposta a fare qualsiasi cosa per governare il mondo, non importa quanto profondamente malvagia.

Genocidi. Sanzioni per fame. Politica del rischio calcolato nucleare. Estrazione imperialista. La deliberata creazione di stati falliti e catastrofi umanitarie. Politiche progettate per mantenere intere regioni in un continuo stato di divisione e conflitto. Gli Stati Uniti e l'impero globale strutturato attorno a loro hanno inflitto alla nostra specie depravazioni che gridano vendetta al cielo. Se poteste comprendere veramente la portata della sofferenza che hanno creato nel corso degli anni, anche solo per un secondo, non smettereste mai di urlare.

Un'altra obiezione che mi viene rivolta quando faccio queste osservazioni è: "Beh, preferirei vivere negli Stati Uniti piuttosto che in Iran!"

E la dice lunga sulla visione del mondo occidentale, il fatto che la gente pensi che si tratti di un argomento. Certo, è probabilmente più bello vivere negli Stati Uniti che in Iran, soprattutto ora, e certamente da quando gli Stati Uniti hanno deliberatamente strangolato l'economia iraniana con l'obiettivo esplicitamente dichiarato di rendere i suoi cittadini così infelici da scatenare una guerra civile contro il loro governo.

Ma è così rivelatore che gli occidentali sentano qualcuno dire che l'Iran è meglio degli Stati Uniti e pensino che sia un'affermazione su dove preferirebbero vivere personalmente, perché dimostra quanto il bellicismo statunitense sia completamente invisibile nella loro visione del mondo. Gli atti di massacri militari di massa di Washington semplicemente non contano come comportamenti immorali o abusivi ai loro occhi, perché vengono inflitti a stranieri all'estero. Quindi danno automaticamente per scontato che il paragone significhi quale paese renderebbe più piacevole la propria vita come individuo.

Il fatto che il governo degli Stati Uniti esporti gran parte della sua violenza in altri paesi al di fuori dei propri confini non lo rende meno omicida e tirannico, significa solo che le persone che sopportano il peso della sua ferocia vivono in altri luoghi. Le loro vite non contano meno di quelle degli americani, e solo una visione distorta e suprematista americana potrebbe pensarla diversamente.

Il governo degli Stati Uniti è moralmente inferiore al governo iraniano. È più tirannico, più omicida, più distruttivo e più megalomane. È l'ultima struttura di potere al mondo che dovrebbe avere voce in capitolo su chi guida l'Iran e su come gli iraniani dovrebbero condurre i loro affari. Non è moralmente qualificato per prendere tali decisioni.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Gli iraniani per strada gioiscono e gridano TAKBIR

Gli iraniani per strada gioiscono e gridano TAKBIR

04 Marzo 2026 11:30
Mondo Cina: economia aperta e condivisione delle opportunità

Mondo Cina: economia aperta e condivisione delle opportunità

04 Marzo 2026 07:00
L'attacco illegale contro l'Iran: cosa resta dell'ONU (di J. Sachs e S. Fares)

L'attacco illegale contro l'Iran: cosa resta dell'ONU (di J. Sachs e S. Fares)

03 Marzo 2026 17:20
Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

03 Marzo 2026 16:23
Non è solo Iran: perché l'attacco di Trump punta dritto al cuore della Cina

Non è solo Iran: perché l'attacco di Trump punta dritto al cuore della Cina

03 Marzo 2026 09:30
La Nuova Logica Pericolosa della Guerra contro l’Iran e l’Ombra sulla Palestina

La Nuova Logica Pericolosa della Guerra contro l’Iran e l’Ombra sulla Palestina

03 Marzo 2026 08:00
Venti di guerra dalla Conferenza di Monaco. Le solite chiacchere o qualcosa di più?

Venti di guerra dalla Conferenza di Monaco. Le solite chiacchere o qualcosa di più?

02 Marzo 2026 15:26
I perché non detti dell'aggressione USA contro l'Iran

I perché non detti dell'aggressione USA contro l'Iran

02 Marzo 2026 15:19
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Iran, 1045 morti per gli attacchi di USA e Israele. Rinviate le esequie per Khamenei

73115
ASIA

Aggressione all'Iran. Quello che i giornali italiani non scrivono (di Alessandro Volpi)

32883
RUSSIA

Le prime parole di Putin sull'assassinio di Ali Khamenei

24408
ASIA

Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

24159
ASIA

Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

18468
ASIA

Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

17169
MEDITERRANEO

L'Iran attacca l'ufficio di Netanyahu

15371
CINA

La Cina commenta la possibilità di un attacco degli USA contro l'Iran

14654
ASIA

Golfo in fiamme: missili sulle basi USA e l'ombra del Mossad dietro il caos energetico

ASIA

Navi bloccate e polizze annullate: lo Stretto di Hormuz è ora una "zona rossa"

Trump attacca Biden e Zelensky

ASIA

Un drone iraniano colpisce con successo il complesso dell'ambasciata USA in Kuwait

ASIA

La Germania non si unirà all'azione militare contro l'Iran

ASIA

"Atto spregevole": Cuba esprime le sue condoglianze all'Iran per uccisione di Khamenei

ASIA

Missile su Dubai, fiamme vicino al Fairmont The Palm

ASIA

Macron condanna "l'inizio della guerra", ma è pronto a "proteggere i suoi partner più stretti"

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992) di Fabrizio Verde "My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

  • 01 Marzo 2026 16:36
Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale di Giuseppe Masala Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

  • 04 Marzo 2026 08:00
Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza” di Michelangelo Severgnini Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

  • 27 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti di Francesco Santoianni La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

  • 04 Marzo 2026 12:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

  • 03 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite di Michele Blanco Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite

Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite

  • 03 Marzo 2026 07:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti