Caitlin Johnstone - USA vs Iran: un confronto morale oltre la superficie del benessere occidentale

Caitlin Johnstone*

L'Iran è migliore degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono peggio dell'Iran.

Ciò non è vero perché l'Iran sia particolarmente buono, ma perché gli Stati Uniti sono particolarmente malvagi.

L'Iran non sta ricoprendo una grande metropoli di esplosivi militari, uccidendo oltre mille persone, tra cui centinaia di bambini. Sono gli Stati Uniti a farlo con il loro complice Israele.

L'Iran non bombarda e invade continuamente paesi in tutto il mondo, non rovescia governi, non circonda il globo con centinaia di basi militari, non prende di mira la popolazione civile con assedi e non brandisce armi nucleari contro i suoi nemici in nome del dominio planetario. Solo gli Stati Uniti lo fanno.

L'impero statunitense è la struttura di potere più assassina e tirannica del mondo, con un margine estremamente ampio. Nessun altro si avvicina minimamente. Né l'Iran. Né nessuno. Ogni governo al mondo è moralmente superiore al governo più malvagio, e il governo più malvagio sono gli Stati Uniti.

Ogni volta che dico questo, i sostenitori dell'impero americano rispondono: "Siamo noi a combattere le guerre e a sganciare le bombe solo perché siamo quelli che hanno il potere di farlo!"

Ma questo è falso. Gli Stati Uniti non sono il governo più spietato del mondo perché sono il più potente, sono il governo più potente perché sono il più spietato. Sono la struttura di potere disposta a fare qualsiasi cosa per governare il mondo, non importa quanto profondamente malvagia.

Genocidi. Sanzioni per fame. Politica del rischio calcolato nucleare. Estrazione imperialista. La deliberata creazione di stati falliti e catastrofi umanitarie. Politiche progettate per mantenere intere regioni in un continuo stato di divisione e conflitto. Gli Stati Uniti e l'impero globale strutturato attorno a loro hanno inflitto alla nostra specie depravazioni che gridano vendetta al cielo. Se poteste comprendere veramente la portata della sofferenza che hanno creato nel corso degli anni, anche solo per un secondo, non smettereste mai di urlare.

Un'altra obiezione che mi viene rivolta quando faccio queste osservazioni è: "Beh, preferirei vivere negli Stati Uniti piuttosto che in Iran!"

E la dice lunga sulla visione del mondo occidentale, il fatto che la gente pensi che si tratti di un argomento. Certo, è probabilmente più bello vivere negli Stati Uniti che in Iran, soprattutto ora, e certamente da quando gli Stati Uniti hanno deliberatamente strangolato l'economia iraniana con l'obiettivo esplicitamente dichiarato di rendere i suoi cittadini così infelici da scatenare una guerra civile contro il loro governo.

Ma è così rivelatore che gli occidentali sentano qualcuno dire che l'Iran è meglio degli Stati Uniti e pensino che sia un'affermazione su dove preferirebbero vivere personalmente, perché dimostra quanto il bellicismo statunitense sia completamente invisibile nella loro visione del mondo. Gli atti di massacri militari di massa di Washington semplicemente non contano come comportamenti immorali o abusivi ai loro occhi, perché vengono inflitti a stranieri all'estero. Quindi danno automaticamente per scontato che il paragone significhi quale paese renderebbe più piacevole la propria vita come individuo.

Il fatto che il governo degli Stati Uniti esporti gran parte della sua violenza in altri paesi al di fuori dei propri confini non lo rende meno omicida e tirannico, significa solo che le persone che sopportano il peso della sua ferocia vivono in altri luoghi. Le loro vite non contano meno di quelle degli americani, e solo una visione distorta e suprematista americana potrebbe pensarla diversamente.

Il governo degli Stati Uniti è moralmente inferiore al governo iraniano. È più tirannico, più omicida, più distruttivo e più megalomane. È l'ultima struttura di potere al mondo che dovrebbe avere voce in capitolo su chi guida l'Iran e su come gli iraniani dovrebbero condurre i loro affari. Non è moralmente qualificato per prendere tali decisioni.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/