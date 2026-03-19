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Caitlin Johnstone -Guerra all'Iran: il giorno in cui la propaganda statunitense ha smesso di funzionare

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Caitlin Johnstone -Guerra all'Iran: il giorno in cui la propaganda statunitense ha smesso di funzionare

 

Caitlin Johnstone*

Gli occidentali stanno per iniziare a prestare molta più attenzione alla guerra in Iran, poiché la massiccia escalation tra Stati Uniti e Israele preannuncia una crisi energetica destinata ad avere ripercussioni sul mondo intero.

Israele ha bombardato il più grande giacimento di gas naturale del mondo nel sud-ovest dell'Iran, a quanto pare in coordinamento con gli Stati Uniti. Ora che una linea rossa fondamentale per Teheran è stata oltrepassata, sono già iniziati gli attacchi di rappresaglia che stanno colpendo le infrastrutture energetiche degli alleati degli Stati Uniti nella regione. Il Qatar ha riferito che il suo principale impianto di gas ha subito "danni significativi" a seguito di un attacco, dopo che l'Iran aveva emesso avvisi di evacuazione per gli impianti energetici in Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

I prezzi del carburante sono già alle stelle . Se le infrastrutture energetiche mediorientali dovessero subire danni ingenti, oltre al già enorme blocco iraniano sullo Stretto di Hormuz, questa guerra potrebbe finire per colpire praticamente ogni angolo della civiltà umana in un modo o nell'altro.

Questa guerra è stata un po' strana per me perché, in quanto pacifista antimperialista, non sono ancora del tutto sicuro di quale sia il mio ruolo nei miei commenti in questo contesto.

Normalmente implorerei gli occidentali di interessarsi a un altro orribile atto perpetrato dalla macchina da guerra statunitense, ma allo stato attuale sembra che gli occidentali saranno costretti a interessarsene, che lo vogliano o no.

Normalmente scriverei furiosamente su come la gente non dovrebbe appoggiare questa guerra, ma il sostegno pubblico nei suoi confronti è già eccezionalmente basso .

Normalmente cercherei di aiutare tutti ad aprire gli occhi e a riconoscere i guerrafondai americani per gli psicopatici che sono, ma l'amministrazione Trumpanyahu sta apertamente conducendo una guerra di aggressione non provocata, mentre si pavoneggia costantemente e si vanta di non mostrare "nessuna pietà, nessuna tregua" agli iraniani, affermando di poter uccidere chiunque voglia impunemente.

Normalmente scriverei di come i mass media stiano producendo propaganda di guerra per creare consenso a favore di ulteriori massacri militari statunitensi, ma i mass media continuano a diffondere notizie su come il governo americano stia mentendo riguardo a una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere, mentre i membri dell'amministrazione Trump si lamentano pubblicamente del fatto che i media non stiano producendo propaganda di guerra per loro.

Capisci cosa intendo? Cosa dovrei farci? Dove mi portano i dissidenti marginali come me? Tutto quello che posso fare è schiarirmi la gola e dire timidamente "Ehm, sì, io... sono d'accordo con la CNN".

Nel caso dell'Ucraina, i mass media si sono prodigati per nascondere il ruolo dell'Occidente nel provocare il conflitto , dipingendo Putin come una figura malvagia e maniacale, simile a Hitler, che ha perso improvvisamente il controllo e ha invaso un paese al confine con la Russia perché odia la libertà. Nel caso di Gaza, la stampa occidentale ha fornito una copertura narrativa incessante alle atrocità genocidarie di Israele, trascinando costantemente l'attenzione pubblica in un'infinita discussione sull'antisemitismo e sui sentimenti ebraici ogni volta che l'opposizione al massacro si faceva troppo accesa.

Questo non sta succedendo con l'Iran. È la prima guerra americana che io abbia mai visto in cui una grossa fetta della struttura di potere imperiale si rifiuta categoricamente di collaborare. I media non stanno al gioco, gli alleati degli Stati Uniti mandano a quel paese Trump quando chiede assistenza militare per lo Stretto di Hormuz, e l'opinione pubblica non si beva le bugie.

Viviamo in un periodo spaventoso, ma non si può certo dire che siamo in una fase di stasi. Le cose si muovono sempre più velocemente. Potrebbero peggiorare di molto. Potrebbero migliorare di molto. Potrebbero peggiorare di molto e poi migliorare di nuovo di molto. Ma sembra quasi certo che la situazione non rimarrà invariata.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

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