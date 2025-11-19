Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

Caitlin Johnstone: I sionisti sono terrorizzati dalla perdita del controllo della narrazione

358
Caitlin Johnstone: I sionisti sono terrorizzati dalla perdita del controllo della narrazione

 

di Caitlin Johnstone*

L'ex autrice dei discorsi di Obama, Sarah Hurwitz, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto rivelatrici durante un'apparizione all'Assemblea generale delle Federazioni ebraiche del Nord America domenica, esprimendo frustrazione per il modo in cui i giovani ebrei stanno respingendo le argomentazioni pro-Israele a causa della carneficina a cui hanno assistito a Gaza.

"Stiamo ora lottando con un nuovo divario generazionale, credo, e credo che questo sia particolarmente vero perché i social media sono ora la nostra fonte di informazione", ha detto Hurwitz . "Una volta le notizie che si ricevevano in America provenivano dai media americani, ed erano piuttosto mainstream; sai, in genere non esprimevano opinioni anti-israeliane estreme. Dovevi andare in una libreria piuttosto strana per trovare media globali e media marginali. Ma oggi abbiamo i social media, che sono il mezzo globale; i loro algoritmi sono plasmati da miliardi di persone in tutto il mondo che non amano veramente gli ebrei. Quindi, mentre negli anni '90 un giovane probabilmente non avrebbe trovato Al Jazeera o qualcuno come Nick Fuentes, oggi quei media li trovano; li trovano sui loro telefoni".

"È anche colpa di questi media sempre più post-alfabetizzati; sempre meno testo, sempre più video", ha continuato Hurwitz. "Quindi TikTok sta letteralmente distruggendo il cervello dei nostri giovani tutto il giorno con video della carneficina a Gaza. Ed è per questo che molti di noi non riescono ad avere una conversazione sana con i giovani ebrei, perché qualsiasi cosa cerchiamo di dire loro, la sentono attraverso questo muro di carneficina. Quindi voglio fornire dati, informazioni, fatti e argomentazioni, e loro vedono solo nella loro mente: carneficina. E sembro osceno".

https://x.com/richimedhurst/status/1990896744670867742

Hurwitz ha poi affermato che l'educazione sull'Olocausto ha iniziato a ritorcersi contro i giovani, perché ha dato loro l'impressione sbagliata che il genocidio sia sempre un male.

"E sapete, purtroppo penso che la scommessa molto intelligente che abbiamo fatto sull'educazione all'Olocausto per servire da educazione all'antisemitismo in questo nuovo ambiente mediatico, stia iniziando a sgretolarsi un po' perché, sapete, l'educazione all'Olocausto è assolutamente essenziale, ma credo che possa confondere alcuni dei nostri giovani sull'antisemitismo", ha detto Hurwitz. "Perché imparano di nazisti grandi e forti che fanno del male a ebrei deboli ed emaciati, e pensano, oh, l'antisemitismo è come il razzismo contro i neri, giusto? Bianchi potenti contro neri impotenti. Quindi, quando su TikTok tutto il giorno vedono israeliani potenti che fanno del male a palestinesi deboli e magri, non sorprende che pensino: Oh, so che la lezione dell'Olocausto è che bisogna combattere Israele. Bisogna combattere i grandi e potenti che fanno del male ai deboli".

Cavolo. C'è un sacco di roba da scoprire qui.

È davvero affascinante vedere un ex scrittrice di discorsi della Casa Bianca ripetere molti dei punti che gli antisionisti hanno sostenuto per anni, ma trarne il significato esattamente opposto:

  • I media tradizionali hanno sempre nascosto al pubblico le opinioni anti-israeliane, e questa è stata una cosa positiva.

  • I social media hanno ora dato ai palestinesi la possibilità di denunciare la verità sugli abusi commessi da Israele, e questa è una cosa negativa.

  • La gente non cade più nella mistificazione e nella manipolazione narrativa sionista perché ha visto con i propri occhi la carneficina di Gaza, e questo è un problema.

  • Le persone che hanno imparato dall'educazione sull'Olocausto che il genocidio è sbagliato hanno applicato le stesse lezioni al genocidio di Gaza, e questo significa che sono "confuse".

Hurwitz non nega gli abusi di Israele né inquadra le sue atrocità genocide come il problema, ma afferma senza mezzi termini che il problema è che le persone ottengano informazioni e chiarezza morale su quegli abusi. Le atrocità non sono sbagliate, ciò che è sbagliato è che le persone le vedano e le chiamino con il loro nome.

Adoro il modo in cui si lamenta di apparire "oscena" per aver cercato di esporre argomentazioni e narrazioni che giustificano l'olocausto di Gaza a persone che hanno visto il "muro di carneficina" del genocidio. Voglio dire, sì. Sì, ovviamente sembrerai oscena se provi a spiegare a qualcuno perché filmati grezzi di massacri, bambini mutilati e corpi emaciati mostrano in realtà qualcosa di giustificabile e accettabile.

Non puoi stare davanti a una pila di cadaveri di bambini giustificandone l'omicidio e poi lamentarti quando la gente ignora i tuoi sproloqui e continua a fissare quei piccoli corpi. È come uccidere un'intera famiglia e poi dire alla polizia: "Ma non mi state ascoltando, perché li ho uccisi!". Loro stanno facendo la cosa normale, mentre tu ti comporti in modo osceno.

C'è un video virale di questa invettiva che circola su Twitter e mi chiedevo se Hurwitz avesse detto qualcosa dopo la fine del video che avrebbe potuto rendere le sue parole meno orribili, così sono andato a vedere il video originale sul canale Youtube della Jewish Federations of North America, e niente. Non è migliorato.

Hurwitz ha continuato dicendo che le persone sbagliano a usare le lezioni dell'educazione sull'Olocausto per opporsi alle atrocità genocide di Israele, perché l'Olocausto è stato la Germania nazista che ha incolpato gli ebrei di tutti i loro problemi, allo stesso modo in cui le persone pensano che Israele sia la fonte di tutti i problemi del mondo di oggi.

Poi ha espresso il suo rammarico per il modo in cui gli ebrei occidentali hanno “reinventato l’ebraismo come una religione di stampo protestante” per integrarsi nella società occidentale, anziché mantenere una forte identità fedele allo Stato di Israele.

"Il problema è che non siamo solo una religione", ha detto Hurwitz. "Siamo una nazione. Una civiltà. Una tribù. Un popolo. Ma soprattutto siamo una famiglia. E quindi, se sei un giovane cresciuto in America che pensa che l'ebraismo sia una religione di stampo protestante, allora i sette milioni di ebrei in Israele sono semplicemente tuoi correligionari. Quindi, se guardo i miei correligionari e vedo che non praticano la mia religione di giustizia sociale e certi valori profetici, cosa devo fare con loro?"

"Ma questo è un errore di categoria", afferma Hurwitz. "I sette milioni di israeliani non sono miei correligionari, sono miei fratelli. Ma penso che se li consideri semplicemente come tuoi correligionari, sia facile scivolare nell'antisionismo. Non hai necessariamente quel legame con loro".

Hurwitz ritiene qui che gli ebrei di tutto il mondo dovrebbero essere leali a Israele, indipendentemente da ciò che Israele fa, non perché questa sia una posizione morale o veritiera, ma perché è a Israele che devono essere leali.

Non so voi, ma se i miei fratelli stessero uccidendo civili, diventerei immediatamente loro nemico. Non difenderei mio fratello se andasse in giro a sparare in testa ai bambini come hanno fatto i cecchini dell'IDF a Gaza , anzi, sentirei una speciale responsabilità nel fermarlo proprio perché è mio fratello. Il genocidio non diventa magicamente accettabile se i colpevoli sono i tuoi "fratelli", a meno che tu non sia un sociopatico.

È semplicemente incredibile quanto i sionisti si siano agitati per il modo in cui Israele ha perso il controllo della narrazione negli ultimi due anni. Sempre più spesso li vediamo pronunciare a bassa voce le parole più sommesse, mentre si affannano freneticamente per gestire le percezioni e manipolare le menti in tutto il mondo.

Molte cose che prima erano nascoste stanno venendo alla luce.

________________

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

La bolla sta per esplodere...

La bolla sta per esplodere...

19 Novembre 2025 08:00
Vincenzo Costa - La chiesa e la guerra: a proposito di Gattino XIV

Vincenzo Costa - La chiesa e la guerra: a proposito di Gattino XIV

19 Novembre 2025 08:00
Marco Travaglio - Rotta di colle

Marco Travaglio - Rotta di colle

19 Novembre 2025 08:00
Patrick Lawrence: La Knesset e il "metodo post-11 settembre"

Patrick Lawrence: La Knesset e il "metodo post-11 settembre"

18 Novembre 2025 16:30
Pepe Escobar - La "bolla IA": l'ultima carta a disposizione dell'Impero del Caos

Pepe Escobar - La "bolla IA": l'ultima carta a disposizione dell'Impero del Caos

18 Novembre 2025 08:00
Alessandro Volpi - I capitalisti

Alessandro Volpi - I capitalisti

18 Novembre 2025 07:00
Marco Travaglio - Nebbia in Val Fubina

Marco Travaglio - Nebbia in Val Fubina

18 Novembre 2025 07:00
Daniele Luttazzi - In “Petrolio” Pasolini fa il racconto preveggente dell’Italia delle stragi

Daniele Luttazzi - In “Petrolio” Pasolini fa il racconto preveggente dell’Italia delle stragi

18 Novembre 2025 07:00

L'Ambasciata russa pubblica le "risposte di Lavrov che il Corriere della sera si è rifiutato di pubblicare"

25757
NORD-AMERICA

Jeffrey Sachs - La grande mano Usa in Ucraina dal 2014

17848
EUROPA

Marco Travaglio - Risposta sbagliata

13296
EUROPA

Il Ministro Crosetto e la “democrazia” ucraina

12085
EUROPA

Marco Travaglio - Il silenzio è d'oro

11743
ITALIA

"Il Re è Nudo": intervista ad Angelo d'Orsi sul volto della censura liberale

10930
EUROPA

I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa

10853
RUSSIA

Il monito di Mosca dopo il sabotaggio in Polonia: "State giocando con il fuoco"

9694
NORD-AMERICA

Trump designa l'Arabia Saudita come principale alleato non membro della NATO

EUROPA

Politico: Alti ufficiali militari statunitensi arrivano in Ucraina per riprendere i colloqui di pace

MEDITERRANEO

Hamas respinge l'approvazione del piano USA su Gaza all'ONU

ASIA

India firma importante accordo energetico con gli USA per ridurre la dipendenza dal greggio russo

AMERICA LATINA

Dall'assedio alla trattativa? Trump valuta colloqui con il Venezuela

EUROPA

Orban: "Trovo ridicolo dire che i russi attaccheranno l'UE"

RUSSIA

La Russia non ha intenzione di attaccare la NATO

MEDITERRANEO

Siria, revocati gli accordi con la Russia. Gli Emirati prendono il controllo del porto di Tartous

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale" di Fabio Massimo Paernti La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

  • 19 Novembre 2025 08:00
"I nuovi mostri" - Gabriele Guzzi e Clara Habte "I nuovi mostri" - Gabriele Guzzi e Clara Habte

"I nuovi mostri" - Gabriele Guzzi e Clara Habte

  • 18 Novembre 2025 23:00
PALESTINA OLTRE LA MISTIFICAZIONE DELLA PACE PALESTINA OLTRE LA MISTIFICAZIONE DELLA PACE

PALESTINA OLTRE LA MISTIFICAZIONE DELLA PACE

  • 14 Novembre 2025 10:00
Il luogo che che sta sfidando le concezioni tradizionali di sviluppo e modernizzazione è in Cina di Loretta Napoleoni Il luogo che che sta sfidando le concezioni tradizionali di sviluppo e modernizzazione è in Cina

Il luogo che che sta sfidando le concezioni tradizionali di sviluppo e modernizzazione è in Cina

  • 19 Novembre 2025 07:00
Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA di Fabrizio Verde Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA

Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA

  • 15 Novembre 2025 17:53
Come Milei ha aperto le porte al saccheggio dell'Argentina di Giuseppe Masala Come Milei ha aperto le porte al saccheggio dell'Argentina

Come Milei ha aperto le porte al saccheggio dell'Argentina

  • 04 Novembre 2025 09:00
"Gaza ha vinto!" A Genova venerdì 21 novembre la prima proiezione di Michelangelo Severgnini "Gaza ha vinto!" A Genova venerdì 21 novembre la prima proiezione

"Gaza ha vinto!" A Genova venerdì 21 novembre la prima proiezione

  • 18 Novembre 2025 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
La Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione spinge la cooperazione tecnologica verso nuovi traguardi   Una finestra aperta La Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione spinge la cooperazione tecnologica verso nuovi traguardi

La Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione spinge la cooperazione tecnologica verso nuovi traguardi

  • 18 Novembre 2025 09:00
3000 km in meno di 72 ore. I numeri impressionanti delle consegne espresse nello Xizang 3000 km in meno di 72 ore. I numeri impressionanti delle consegne espresse nello Xizang

3000 km in meno di 72 ore. I numeri impressionanti delle consegne espresse nello Xizang

  • 18 Novembre 2025 08:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra... di Francesco Santoianni Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

  • 10 Novembre 2025 16:00
Chi parla a nome di Cavallo Pazzo? Il memoriale mai finito è solo business? di Raffaella Milandri Chi parla a nome di Cavallo Pazzo? Il memoriale mai finito è solo business?

Chi parla a nome di Cavallo Pazzo? Il memoriale mai finito è solo business?

  • 19 Novembre 2025 10:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Ma che c'entra La Russa con Pasolini? di Paolo Desogus Ma che c'entra La Russa con Pasolini?

Ma che c'entra La Russa con Pasolini?

  • 15 Novembre 2025 11:00
Nel “bunker” di Maduro di Geraldina Colotti Nel “bunker” di Maduro

Nel “bunker” di Maduro

  • 16 Ottobre 2025 17:29
Fulvio Grimaldi - Considerazioni su maggioranza e opposizione tra BBC e Hasbara. SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO Fulvio Grimaldi - Considerazioni su maggioranza e opposizione tra BBC e Hasbara. SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO

Fulvio Grimaldi - Considerazioni su maggioranza e opposizione tra BBC e Hasbara. SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO

  • 18 Novembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo di Alessandro Mariani Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

  • 08 Novembre 2025 12:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza? di Marinella Mondaini Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

  • 18 Novembre 2025 07:00
Nessun altro posto di Giuseppe Giannini Nessun altro posto

Nessun altro posto

  • 17 Novembre 2025 10:30
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire di Michele Blanco La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire

La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire

  • 11 Novembre 2025 16:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa di Giorgio Cremaschi I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa

I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa

  • 18 Novembre 2025 07:01
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti