Caitlin Johnstone: I sionisti sono terrorizzati dalla perdita del controllo della narrazione

di Caitlin Johnstone*

L'ex autrice dei discorsi di Obama, Sarah Hurwitz, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto rivelatrici durante un'apparizione all'Assemblea generale delle Federazioni ebraiche del Nord America domenica, esprimendo frustrazione per il modo in cui i giovani ebrei stanno respingendo le argomentazioni pro-Israele a causa della carneficina a cui hanno assistito a Gaza.

"Stiamo ora lottando con un nuovo divario generazionale, credo, e credo che questo sia particolarmente vero perché i social media sono ora la nostra fonte di informazione", ha detto Hurwitz . "Una volta le notizie che si ricevevano in America provenivano dai media americani, ed erano piuttosto mainstream; sai, in genere non esprimevano opinioni anti-israeliane estreme. Dovevi andare in una libreria piuttosto strana per trovare media globali e media marginali. Ma oggi abbiamo i social media, che sono il mezzo globale; i loro algoritmi sono plasmati da miliardi di persone in tutto il mondo che non amano veramente gli ebrei. Quindi, mentre negli anni '90 un giovane probabilmente non avrebbe trovato Al Jazeera o qualcuno come Nick Fuentes, oggi quei media li trovano; li trovano sui loro telefoni".

"È anche colpa di questi media sempre più post-alfabetizzati; sempre meno testo, sempre più video", ha continuato Hurwitz. "Quindi TikTok sta letteralmente distruggendo il cervello dei nostri giovani tutto il giorno con video della carneficina a Gaza. Ed è per questo che molti di noi non riescono ad avere una conversazione sana con i giovani ebrei, perché qualsiasi cosa cerchiamo di dire loro, la sentono attraverso questo muro di carneficina. Quindi voglio fornire dati, informazioni, fatti e argomentazioni, e loro vedono solo nella loro mente: carneficina. E sembro osceno".

Hurwitz ha poi affermato che l'educazione sull'Olocausto ha iniziato a ritorcersi contro i giovani, perché ha dato loro l'impressione sbagliata che il genocidio sia sempre un male.

"E sapete, purtroppo penso che la scommessa molto intelligente che abbiamo fatto sull'educazione all'Olocausto per servire da educazione all'antisemitismo in questo nuovo ambiente mediatico, stia iniziando a sgretolarsi un po' perché, sapete, l'educazione all'Olocausto è assolutamente essenziale, ma credo che possa confondere alcuni dei nostri giovani sull'antisemitismo", ha detto Hurwitz. "Perché imparano di nazisti grandi e forti che fanno del male a ebrei deboli ed emaciati, e pensano, oh, l'antisemitismo è come il razzismo contro i neri, giusto? Bianchi potenti contro neri impotenti. Quindi, quando su TikTok tutto il giorno vedono israeliani potenti che fanno del male a palestinesi deboli e magri, non sorprende che pensino: Oh, so che la lezione dell'Olocausto è che bisogna combattere Israele. Bisogna combattere i grandi e potenti che fanno del male ai deboli".

Cavolo. C'è un sacco di roba da scoprire qui.

È davvero affascinante vedere un ex scrittrice di discorsi della Casa Bianca ripetere molti dei punti che gli antisionisti hanno sostenuto per anni, ma trarne il significato esattamente opposto:

I media tradizionali hanno sempre nascosto al pubblico le opinioni anti-israeliane, e questa è stata una cosa positiva.

I social media hanno ora dato ai palestinesi la possibilità di denunciare la verità sugli abusi commessi da Israele, e questa è una cosa negativa.

La gente non cade più nella mistificazione e nella manipolazione narrativa sionista perché ha visto con i propri occhi la carneficina di Gaza, e questo è un problema.

Le persone che hanno imparato dall'educazione sull'Olocausto che il genocidio è sbagliato hanno applicato le stesse lezioni al genocidio di Gaza, e questo significa che sono "confuse".

Hurwitz non nega gli abusi di Israele né inquadra le sue atrocità genocide come il problema, ma afferma senza mezzi termini che il problema è che le persone ottengano informazioni e chiarezza morale su quegli abusi. Le atrocità non sono sbagliate, ciò che è sbagliato è che le persone le vedano e le chiamino con il loro nome.

Adoro il modo in cui si lamenta di apparire "oscena" per aver cercato di esporre argomentazioni e narrazioni che giustificano l'olocausto di Gaza a persone che hanno visto il "muro di carneficina" del genocidio. Voglio dire, sì. Sì, ovviamente sembrerai oscena se provi a spiegare a qualcuno perché filmati grezzi di massacri, bambini mutilati e corpi emaciati mostrano in realtà qualcosa di giustificabile e accettabile.

Non puoi stare davanti a una pila di cadaveri di bambini giustificandone l'omicidio e poi lamentarti quando la gente ignora i tuoi sproloqui e continua a fissare quei piccoli corpi. È come uccidere un'intera famiglia e poi dire alla polizia: "Ma non mi state ascoltando, perché li ho uccisi!". Loro stanno facendo la cosa normale, mentre tu ti comporti in modo osceno.

C'è un video virale di questa invettiva che circola su Twitter e mi chiedevo se Hurwitz avesse detto qualcosa dopo la fine del video che avrebbe potuto rendere le sue parole meno orribili, così sono andato a vedere il video originale sul canale Youtube della Jewish Federations of North America, e niente. Non è migliorato.

Hurwitz ha continuato dicendo che le persone sbagliano a usare le lezioni dell'educazione sull'Olocausto per opporsi alle atrocità genocide di Israele, perché l'Olocausto è stato la Germania nazista che ha incolpato gli ebrei di tutti i loro problemi, allo stesso modo in cui le persone pensano che Israele sia la fonte di tutti i problemi del mondo di oggi.

Poi ha espresso il suo rammarico per il modo in cui gli ebrei occidentali hanno “reinventato l’ebraismo come una religione di stampo protestante” per integrarsi nella società occidentale, anziché mantenere una forte identità fedele allo Stato di Israele.

"Il problema è che non siamo solo una religione", ha detto Hurwitz. "Siamo una nazione. Una civiltà. Una tribù. Un popolo. Ma soprattutto siamo una famiglia. E quindi, se sei un giovane cresciuto in America che pensa che l'ebraismo sia una religione di stampo protestante, allora i sette milioni di ebrei in Israele sono semplicemente tuoi correligionari. Quindi, se guardo i miei correligionari e vedo che non praticano la mia religione di giustizia sociale e certi valori profetici, cosa devo fare con loro?"

"Ma questo è un errore di categoria", afferma Hurwitz. "I sette milioni di israeliani non sono miei correligionari, sono miei fratelli. Ma penso che se li consideri semplicemente come tuoi correligionari, sia facile scivolare nell'antisionismo. Non hai necessariamente quel legame con loro".

Hurwitz ritiene qui che gli ebrei di tutto il mondo dovrebbero essere leali a Israele, indipendentemente da ciò che Israele fa, non perché questa sia una posizione morale o veritiera, ma perché è a Israele che devono essere leali.

Non so voi, ma se i miei fratelli stessero uccidendo civili, diventerei immediatamente loro nemico. Non difenderei mio fratello se andasse in giro a sparare in testa ai bambini come hanno fatto i cecchini dell'IDF a Gaza , anzi, sentirei una speciale responsabilità nel fermarlo proprio perché è mio fratello. Il genocidio non diventa magicamente accettabile se i colpevoli sono i tuoi "fratelli", a meno che tu non sia un sociopatico.

È semplicemente incredibile quanto i sionisti si siano agitati per il modo in cui Israele ha perso il controllo della narrazione negli ultimi due anni. Sempre più spesso li vediamo pronunciare a bassa voce le parole più sommesse, mentre si affannano freneticamente per gestire le percezioni e manipolare le menti in tutto il mondo.

Molte cose che prima erano nascoste stanno venendo alla luce.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/