Calcio: il punto sulla stagione calcistica 2022-2023

Con il ritorno delle tre competizioni europee, impegnate nella fase a eliminazione diretta, la stagione calcistica e sportiva entra sempre più nel vivo, per quanto riguarda la sua seconda parte. Già decise le semifinali di Coppa Italia Frecciarossa con la doppia sfida tra Juventus e Inter e l’inedita Cremonese-Fiorentina. Un dato quello della Cremonese in semifinale che dovrebbe far sorridere il Napoli di De Laurentiis e di Luciano Spalletti, visto che l’ultima volta dei grigiorossi in semifinale risale alla stagione 1986-1987, quando la Cremonese approdò alla fase finale della competizione, per essere poi battuta dall’Atalanta. Sempre nello stesso anno l’Argentina di Diego Armando Maradona si laureava campione del mondo in Messico. Un dettaglio che non è certo passato inosservato in termini di statistica e di cabala per quanto riguarda il campionato di serie A.





Focus sulla stagione 2022-2023 di serie A

Naturalmente ci sono anche delle sostanziali differenze, visto che all’epoca il campionato era composto da 16 squadre, i giocatori stranieri rappresentavano una componente marginale e cosa ancora più importante, non erano ancora state inserite le cinque sostituzioni, non c’era la VAR né tantomeno il fuorigioco semi-automatico. In pratica era quasi un altro gioco, con regole piuttosto diverse e un altro modo di stare in campo a livello tattico e tecnico. La novità di questa stagione è che per la prima volta una squadra del Sud si sta imponendo con autorevolezza sul resto delle contendenti, come in passato era riuscito all’Inter di Roberto Mancini e alla Juventus di Antonio Conte, con il campionato che prevede la vittoria a tre punti. Il margine di vantaggio del Napoli di Luciano Spalletti, arriva dopo un girone d’andata praticamente esemplare, con due passi falsi in trasferta e un solo pareggio, arrivato però alla quarta giornata di campionato contro il Lecce dell’ex Marco Baroni.

Proprio quel Marco Baroni protagonista della rete che valeva il secondo scudetto, l’ultimo dell’era Ferlaino-Maradona, quando alla guida degli azzurri c’era il tecnico Albertino Bigon. Quello della stagione 1989-1990 era un campionato a 18 squadre e con la stagione successiva, che vide il successo della Sampdoria di Boscov e Mantovani, si assistette all’ultimo tricolore vinto da una cosiddetta outsider, che oggi in termini di scommesse sportive verrebbe definita come una squadra underdog. In realtà la Sampdoria era una squadra di alto profilo che stava facendo molto bene sia in Italia che in Europa, arrivando a disputare due finali, di cui una in Coppa dei Campioni contro il Barcellona. Nel decennio precedente c’erano stati gli scudetti di Roma, Verona e Napoli. Per il Verona di Osvaldo Bagnoli e per il Napoli di Ottavio Bianchi, era la prima vittoria in assoluto. Durante le ultime 33 stagioni, a parte il biennio della Lazio di Cragnotti e della Roma di Sensi, lo scudetto è stato vinto solo da tre squadre: Juventus, Milan e Inter.





Chi vincerà lo scudetto quest’anno? Napoli grande favorito per il Tricolore

Un albo d’oro a tratti forse un po’ monotono, anche se la lotta scudetto ha visto protagoniste altre squadre in questi anni, come Parma, Fiorentina e le già citate Roma, Napoli e Lazio. Quest’anno però i numeri ci dicono qualcosa di nuovo e di differente. Il Napoli viaggia sempre con numeri importanti e dispone di una media a tratti vertiginosi, se si vanno a unire a quelli della Champions League, dove il Napoli, assieme e Milan e Inter, è ancora in gara e si andrà a giocare i quarti di finale di questa edizione. Un traguardo che questa squadra non ha mai ottenuto, nemmeno all’epoca di campioni come Diego Armando Maradona, Careca e Alemao, i quali durante la stagione 1988-1989 furono protagonisti della vittoria in Coppa Uefa, oggi Europa League, ma con dinamiche e squadre piuttosto diverse, dell’unico trofeo europeo di rilievo vinto dai partenopei. Il Napoli aveva vinto anche una Coppa di Lega italo-inglese, ma si trattava di una competizione minore, rispetto alla Uefa/Europa League e soprattutto rispetto all’attuale Champions League.