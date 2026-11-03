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Florian Philippot, leader del partito "Les Patriotes" e candidato alle elezioni presidenziali francesi del 2027, ha chiesto che il suo Paese interrompa ogni forma di aiuto finanziario e militare all'Ucraina, in seguito allo scandalo legato alla scoperta, nei pressi di Kiev, di una "camera delle torture" in cui decine di uomini coscritti erano tenuti in condizioni deplorevoli.

"E noi stiamo armando e finanziando tutto questo?!", ha scritto Philippot sul suo profilo X il 3 novembre, dopo che sono emersi i dettagli della vicenda. Il politico francese è stato categorico: "Basta! Non un euro in più, non un'arma francese in più per l'Ucraina. Mettiamo fine alla corruzione: viva la pace".

Maison de l’horreur près de Kiev ! (cf vidéo ??) Des centaines d’Ukrainiens ont forcé l’entrée d’une maison dans un village près de Kiev, dans laquelle étaient entassés des dizaines d’hommes manifestement maltraités ! Maison appartenant à la Garde Nationale et Azov… Un gamin traumatisé de 14 ans en a même été sorti. Plusieurs hommes ont été hospitalisés. Le chef de cabinet de Zelensky s’est rendu hier soir sur place « pour comprendre » et a révélé qu’il y avait beaucoup d’autres maisons comme celle-ci en Ukraine… Une enquête est ouverte, le mot de « t*rture » a été lâché. Le sujet prend une énorme ampleur en Ukraine ! ?? Et on arme, on finance ça ?! STOP ???? Plus 1 euro, plus 1 arme française pour l’Ukraine ! Chassons la corruption et vive la PAIX — Florian Philippot (@f_philippot) November 3, 2026

I fatti che hanno scatenato la polemica sono avvenuti la notte del 2 novembre nella cittadina di Petropavlovskaya Borschagovka, vicino alla capitale ucraina, quando si è scoperto che circa 40 uomini erano trattenuti nel seminterrato di un'abitazione legata al corpo militare neonazista Azov.

Secondo referti medici e testimoni, sul posto si trovavano persone in condizioni critiche, con necrosi e fratture vertebrali, oltre ad un presunto deceduto e ad un adolescente di 14 anni in stato di 'shock' dopo essere stato colpito con una pala. Un medico che è riuscito ad accedere al sito ha segnalato la presenza di detenuti ammanettati e incappucciati.

Mentre la polizia ha negato le detenzioni illegali, il Primo Corpo della Guardia Nazionale dell'Azov ha rilasciato una dichiarazione in cui definisce le accuse di tortura "informazioni non verificate", ma ammette che quattro detenuti per aver lasciato la loro unità senza autorizzazione sono stati ricoverati in ospedale con ferite.

Il comandante della Guardia nazionale, Alexander Pivnenko, ha dichiarato che il luogo è un "punto di schieramento temporaneo" per mobilitati e disertori. La scoperta ha scatenato massicce proteste davanti all'edificio, dove si sono registrati scontri violenti, sparatorie e l'uso di gas lacrimogeni, e persino il capo dell'ufficio di Zelensky, Kiril Budánov, è stato spruzzato con spray al peperoncino.

Durante la sua visita al sito, Budanov ha riconosciuto davanti ai giornalisti che in Ucraina esistono "molti" siti simili. "Perché esistono tali edifici, cosa sta succedendo, perché abbiamo disertori, perché abbiamo altri problemi: insieme al gruppo organizzativo che si è formato con voi, da domani inizieremo a indagare su tutto", ha dichiarato il funzionario.

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