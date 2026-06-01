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Canale 13: Israele "sorpreso" con la portata della rappresaglia di Hezbollah

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Canale 13: Israele "sorpreso" con la portata della rappresaglia di Hezbollah

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Le Forze di Difesa Israeliane «si sono mostrate sorprese» sia dall'entità dei bombardamenti di Hezbollah sia dalla decisione del movimento di modificare la propria strategia di fuoco in risposta all'espansione delle operazioni terrestri israeliane nel sud del Libano. A riferirlo è domenica il Canale 13 israeliano.

Di fronte alla situazione, indica il media, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione di sicurezza per definire la nuova strategia del paese.

L'offensiva israeliana e la conquista del castello di Beaufort

Questa domenica le forze israeliane hanno annunciato la conquista del castello di Beaufort, un'avanzata strategica per Tel Aviv trattandosi della loro incursione più profonda in territorio libanese da oltre 25 anni.

«Ho ordinato alle Forze di Difesa di Israele di ampliare l'incursione in Libano. Le nostre forze hanno superato ostacoli importanti. Hanno preso posizioni strategiche e hanno conquistato la cresta di Beaufort», ha affermato Netanyahu, annunciando di aver dato l'ordine di «consolidare ed estendere» il controllo sui luoghi che erano sotto il controllo di Hezbollah.

Secondo dati ufficiali, dal 2 marzo l'offensiva israeliana in territorio libanese ha causato 3.371 morti, 10.129 feriti e oltre un milione di sfollati. Gli attacchi e l'offensiva delle forze israeliane avvengono nonostante il cessate il fuoco in vigore dal 16 aprile, un accordo che Tel Aviv violerebbe sistematicamente.

Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU terrà il 1° giugno una riunione d'emergenza a causa dell'intensificarsi dell'offensiva israeliana in Libano. La sessione è stata richiesta dalla Francia, come indicato in precedenza dal ministro degli Esteri del paese europeo, Jean-Noël Barrot.

Il contesto

La sorpresa espressa dall'esercito israeliano di fronte alla rappresaglia di Hezbollah – che include l'uso innovativo di droni FPV combinati con missili anticarro – evidenzia le difficoltà incontrate da Tel Aviv nel raggiungere i propri obiettivi strategici. Nonostante la conquista del castello di Beaufort, Israele non è ancora riuscita né a eliminare Hezbollah né a respingerlo oltre il fiume Litani, mantenendo solo una precaria fascia di sicurezza.

Al momento, né Hezbollah né il governo libanese hanno commentato le dichiarazioni del Canale 13.

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