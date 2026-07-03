Candace Owens: "L'intera storia di Israele è una storia di attacchi sotto falsa bandiera"

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La commentatrice politica statunitense Candace Owens ha accusato il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu di aver deliberatamente permesso gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 per giustificare la successiva offensiva nella Striscia di Gaza, che ha causato la morte di decine di migliaia di civili.

"Questo è ciò che ha dimostrato il 7 ottobre. Ora hanno il diritto di commettere un genocidio, anche se lo hanno pianificato, e 'Bibi' Netanyahu lo ha permesso, e tutte le prove lo dimostrano", ha affermato in un'intervista al programma di Shawn Ryan.

Owens afferma che Israele ha storicamente fatto ricorso a "operazioni sotto falsa bandiera" per legittimare l'uso estremo della forza.

"Lo fanno da sempre, questi attacchi sotto falsa bandiera. Tutta la storia di Israele è fatta di attacchi sotto falsa bandiera", ha aggiunto, accusando le autorità israeliane di negarlo "nonostante le prove schiaccianti".

Allo stesso tempo, ha dichiarato che la leadership israeliana agisce come se avesse un "diritto intrinseco" a "commettere omicidi di massa, rubare, uccidere e stuprare, depredare le persone, distruggere il patrimonio", per poi presentarsi in altre società come beneficiaria di una prosperità attribuita ai propri sforzi.

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