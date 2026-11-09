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Caro Ministro Orsini chi lo avrebbe mai potuto dire? (di Alessandro Orsini)

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Caro Ministro Orsini chi lo avrebbe mai potuto dire? (di Alessandro Orsini)

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di Alessandro Orsini*

Caro Guido Crosetto, mi sono svegliato sconvolto, come milioni di italiani.

Non potevo credere ai miei occhi. Siamo tutti impressionati, senza parole.

Chi avrebbe mai potuto immaginare che, dopo avere dato soldi, bombe, missili e cannoni all'Ucraina per ammazzare i russi per quattro anni consecutivi; dopo avere sostenuto politicamente il bombardamento delle città russe e del sistema energetico della Russia; dopo avere festeggiato perché migliaia di russi non trovano benzina ai distributori; dopo avere esultato per ogni soldato russo morto al fronte; dopo avere esultato per la rivolta di Prigozhin; dopo avere augurato la morte a Putin tre o quattro volte al giorno; dopo avere insultato e diffamato la Russia in lungo e in largo; dopo avere tifato per la bancarotta della Russia; dopo avere detto che il popolo russo è un popolo di vigliacchi che non ha voglia di combattere; dopo avere detto che la Russia è una fetida società moralmente inferiore; dopo avere discriminato e umiliato tuttti i russi in Italia; dopo avere falsificato la storia contemporanea e manipolato l'informazione in tutti i modi possibili e immaginabili (come ho documentato nei miei libri che cito per proteggermi dalle querele); avendo la Russia avuto sempre un atteggiamento di grande amicizia verso l'Italia, ecco, ministro Crosetto, voglio dire, tutto sommato, cioè, insomma, suvvia, perbacco, ma chi poteva immaginare che il governo Meloni avrebbe esposto l'Italia a qualche tipo di pericolo?

*Post Facebook del 8 novembre 2026

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