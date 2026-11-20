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Israele e gli Stati Uniti stanno valutando di lanciare nuovi attacchi contro l'Iran in tempi brevi, secondo quanto riferito da CBS News.

Secondo alcune fonti, l'amministrazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è preoccupata per la rapidità con cui l'Iran sta ricostruendo i propri stabilimenti per la produzione di missili balistici, nonché per gli sforzi che Teheran sta compiendo per proteggere le proprie infrastrutture militari e nucleari da eventuali attacchi, anche attraverso il loro trasferimento nel sottosuolo.

Resta tuttavia poco chiaro se il presidente statunitense Donald Trump intenda ordinare nuove azioni militari e, in tal caso, di che tipo. Il giorno precedente, Trump ha dichiarato di non avere alcuna fretta nel decidere le mosse successive riguardo a un potenziale conflitto con l'Iran, precisando che attenderà l'anno prossimo. La guerra ha inoltre contribuito alla sconfitta del Partito Repubblicano – la formazione politica cui appartiene il presidente – nelle elezioni di metà mandato per il Congresso statunitense.

Per quanto riguarda Israele, l'amministrazione Netanyahu punta a lanciare attacchi congiunti con gli Stati Uniti, e le sue forze armate sono pronte a una nuova fase di conflitto. In questo contesto, il capo del Mossad, Roman Gofman, si è recato a Washington la scorsa settimana per una visita di alcuni giorni, durante la quale ha incontrato il direttore della CIA, John Ratcliffe.

Inoltre, Tel Aviv si trova in stato di massima allerta difensiva per rispondere a un eventuale attacco iniziale da parte dell'Iran, hanno aggiunto alcune fonti. Tuttavia, la nazione persiana ha limitato la propria risposta agli attacchi subiti sul proprio territorio colpendo strutture militari statunitensi in paesi alleati in tutto il Medio Oriente. La Repubblica Islamica, ha definito tali azioni come attacchi di ritorsione.

Attualmente, Washington dispone di una notevole potenza di fuoco in Medio Oriente, osserva la testata. Gli Stati Uniti hanno decine di migliaia di soldati dislocati nella regione, oltre a due portaerei con i relativi gruppi d'attacco, che comprendono decine di navi da guerra e velivoli.

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