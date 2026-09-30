Centroamerica, la spada federalista di Francisco Morazán

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di Geraldina Colotti

In un momento di massima convulsione a livello globale, segnato dal ritorno prepotente dell'egemonia statunitense e dall'avanzata dell'estrema destra in America Latina, tornare alla storia dei movimenti emancipatori, ai tornanti più complessi della lotta di classe e agli eroi dell'indipendenza continentale risulta un esercizio tanto urgente quanto profetico. Ed è proprio in questo orizzonte che ogni 3 ottobre si ricorda la nascita di Francisco Morazán a Tegucigalpa, una data che serve a interrogare il destino politico del Centroamerica e il significato profondo della sovranità.

Per comprendere la grandezza del suo progetto e le ragioni per cui le sue idee continuano a infastidire le oligarchie, è necessario soffermarsi sul complesso scenario geopolitico delle prime decadi del XIX secolo. L'indipendenza formale dalla Corona spagnola, proclamata nel 1821, non comportò automaticamente una trasformazione sociale, bensì l'apertura di una lotta feroce tra i settori che aspiravano a conservare i privilegi coloniali e quelli che tentavano di fondare un ordine repubblicano e sovrano.

Per capire Morazán bisogna partire dalle sue origini e dal territorio da cui emerse. Nato in seno a una famiglia creola di ceto medio, con radici corse da parte del nonno paterno, era ben lontano dalle grandi fortune dell'aristocrazia coloniale o del potere commerciale dei latifondisti. All'inizio dell'Ottocento, la provincia dell'Honduras era una regione profondamente impoverita, montuosa, segnata da un'economia di sussistenza, da un'attività mineraria in declino e da una totale assenza di vie di comunicazione che la frammentava in feudi di capi locali. Quella condizione periferica, lungi dall'indebolire la sua visione, permise a Morazán di comprendere prima di chiunque altro che l'Honduras e le altre province erano inviabili come repubblichette isolate e che la loro unica difesa contro l'assedio esterno era l'integrazione regionale.

In quel quadro, l'istmo rimase intrappolato in un crocevia critico. Mentre in Messico i sacerdoti rivoluzionari Miguel Hidalgo e José María Morelos avevano sollevato gli indigeni e i contadini contro il sistema coloniale esigendo l'abolizione della schiavitù e la restituzione della terra — anticipando le grandi bandiere agrarie che un secolo dopo avrebbe brandito Emiliano Zapata —, e Simón Bolívar tracciava strategie continentali per blindare l'indipendenza, le élite centroamericane agirono nel panico della mobilitazione popolare.

Di fronte alle brame emancipatrici, si imposero i "prodi di cartone" che la storiografia ufficiale suole edulcorare: i firmatari oligarchici dell'atto d'indipendenza del 1821 e figure come Agustín de Iturbide, il cui impero messicano cercò di frenare la rivoluzione dal basso, o il caudillo Rafael Carrera in Guatemala, trasformato in ariete reazionario per dinamitari la federazione e restaurare i privilegi della Chiesa.

Da quella periferia honduregna, la vita rivoluzionaria di Morazán si forgiò a suon di gesta militari e politiche di straordinaria audacia. La sua capacità tattica si dimostrò nel luglio del 1828 durante la difesa eroica di San Salvador: alla guida di un esercito enormemente inferiore per numero e risorse, assediato dalle truppe federali conservatrici, riuscì a rompere l'accerchiamento con manovre brillanti e a sconfiggere il nemico nella celebre Battaglia di El Gualcho, un trionfo che accese la speranza popolare in tutto l'istmo.

Quella vittoria gli aprì la strada per compiere il salto definitivo nel 1829, quando marciò alla testa dell'Esercito Alleato Protettore della Legge contro la città del Guatemala, sconfisse il regime conservatore e assunse la presidenza della Repubblica Federale del Centroamerica, unendo sotto un unico patto costituzionale quelli che oggi sono Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua e Costa Rica.

Lungi dall'occupare gli uffici per amministrare lo status quo, Morazán scatenò una profonda rivoluzione sociale e culturale. Durante il suo mandato federale, emanò decreti radicali che ordinavano l'espulsione degli ordini ecclesiastici più reazionari e la confisca delle loro vaste proprietà territoriali e beni improduttivi, destinando tali risorse a creare il primo sistema di istruzione pubblica gratuita, laica e obbligatoria della regione. Il suo programma abolì i privilegi feudali, secolarizzò la didattica e protesse le terre comunali contadine contro la voracità dei latifondisti.

Il suo progetto condivideva con Simón Bolívar — con il quale, pur non essendovi prove di un incontro personale né che si conoscessero direttamente, coincise in vita per trentotto anni e in una medesima visione strategica — la convinzione radicale che l'America Latina o agiva come un blocco unificato di fronte alle ambizioni imperiali o si condannava alla condizione di colonia periferica, assediata sia dal vecchio impero britannico sia dalla nascente voracità nordamericana. Tuttavia, l'alleanza tra l'alta gerarchia ecclesiastica, il capitale commerciale e le oligarchie provinciali preferì distruggere la federazione piuttosto che perdere i propri privilegi di casta.

Tradito e sconfitto militarmente dalla reazione conservatrice, Morazán fu catturato e fucilato a San José de Costa Rica nel settembre del 1842. Lungi dall'implorare clemenza davanti al plotone d'esecuzione, mantenne un'integrità rivoluzionaria assoluta, correggendo personalmente gli inesperti ufficiali su come avrebbero dovuto mirare per assicurarsi la morte, e dettò prima di spirare un testamento politico profetico che avvertiva sul pericolo mortale della disunione. La sua esecuzione non ristabilì alcun ordine virtuoso, bensì aprì la porta alla consumazione definitiva della frammentazione che le élite agognavano.

La Repubblica Federale si disintegrò completamente e le cinque province si trasformarono in repubbliche sovrane ma strutturalmente deboli, balcanizzate e rese nemiche da guerre di confine fomentate dai capi locali. In seguito alla rottura del mercato interno unificato, nessuna di queste repubbliche possedeva la scala adatta per sostenere una vera sovranità, nascendo come Stati falliti amministrati da caste terriere che utilizzarono l'apparato statale come bottino.

Sul piano interno trionfò il blocco conservatore più reazionario: furono restituiti i privilegi alla Chiesa, fu bloccata la riforma agraria e le terre comunali vennero massicciamente espropriate per fare spazio alle grandi monoculture agroesportatrici del caffè e della banana. L'avvertimento del testamento morazanista si compì in modo chirurgico quando la Gran Bretagna consolidò la sua egemonia commerciale imponendo debiti leonini e, successivamente, gli Stati Uniti presero il testimone con la diplomazia delle cannoniere e delle corporazioni bananiere, trasformando l'istmo in un arcipelago di fattorie neocoloniali.

Quella struttura di dominazione imperiale non ha smesso di mutare per schiacciare qualsiasi tentativo di emancipazione popolare. Dopo il colpo di Stato del 2009 contro Manuel Zelaya, la storia contemporanea dell'Honduras ha aperto una fase di durissima resistenza che è sfociata nell'ascesa al governo delle forze progressiste guidate da Xiomara Castro. Ciononostante, questo ciclo di sovranità e dignità popolare si è scontrato immediatamente contro la macchina della restaurazione conservatrice. Nei processi elettorali, i centri di potere di Washington, l'ambasciata statunitense e le oligarchie locali hanno perfezionato un sistema di frodi tecnologiche, blackout informatici nel sistema di trasmissione dei risultati e manipolazione istituzionale degli organi elettorali.

Tramite questa frode orchestrata e operazioni di sfacciata ingerenza per blindare gli interessi della destra tradizionale, gli eredi politici di quei vecchi capi reazionari sono riusciti a sottrarre il potere al blocco popolare. Con il ritorno dei settori conservatori al Palazzo José Cecilio del Valle, sono stati reimpiantati i vecchi vizi del vassallaggio geopolitico, riportando l'Honduras alla condizione di base militare subordinata al Comando Sud e di territorio consegnato al capitale transnazionale, dimostrando ancora una volta l'attualità dell'avvertimento storico.

La spoliazione istituzionale e la tragedia delle migrazioni forzate continuano a rappresentare il tragico bilancio di una sovranità mutilata. Di fronte a questo panorama di saccheggio, l'attualità del morazanismo non abita nei busti di bronzo delle piazze ufficiali, bensì nelle lotte dei movimenti sociali, nella resistenza contadina e indigena per il territorio e nella convinzione incrollabile che la sovranità della “Nostra America” potrà germogliare esclusivamente attraverso l'integrazione continentale e la rottura radicale con il capitale.

Geraldina Colotti Giornalista e scrittrice, cura la versione italiana del mensile di politica internazionale Le Monde diplomatique. Esperta di America Latina, scrive per diversi quotidiani e riviste internazionali. È corrispondente per l’Europa di Resumen Latinoamericano e del Cuatro F, la rivista del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV). Fa parte della segreteria internazionale del Consejo Nacional y Internacional de la comunicación Popular (CONAICOP), delle Brigate Internazionali della Comunicazione Solidale (BRICS-PSUV), della Rete Europea di Solidarietà con la Rivoluzione Bolivariana e della Rete degli Intellettuali in difesa dell’Umanità.