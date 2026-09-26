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"Cessi la filosofia della spoliazione e cesserà la filosofia della guerra": Cuba cita Fidel Castro all'ONU

A 66 anni dal discorso storico di Fidel Castro, il ministro Rodríguez Parrilla affonda il colpo contro i ricatti e l'espansionismo di Washington

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"Cessi la filosofia della spoliazione e cesserà la filosofia della guerra": Cuba cita Fidel Castro all'ONU

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Il Ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, interviene all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sullo sfondo delle pressioni esercitate dagli Stati Uniti sull'isola e delle sfide che ne derivano.

"Tra circa tre ore ricorrerà esattamente il 66° anniversario del momento in cui il Comandante in Capo Fidel Castro Ruz pronunciò una frase, proprio da questo podio, durante un discorso memorabile, che cito: 'Cessi la filosofia della spoliazione e cesserà la filosofia della guerra. Scompaiano le colonie, scompaia lo sfruttamento dei paesi da parte dei monopoli e l'umanità avrà raggiunto una vera fase di progresso'", ha esordito il Ministro degli Esteri cubano.

"Tuttavia, l'avanzata dell'espansionismo, gli atti di usurpazione e conquista, nonché le aggressioni militari ed economiche, sono allarmanti. L'obiettivo del governo degli Stati Uniti di imporre la pace con la forza è assurdo e irrealizzabile. Pilastri fondamentali del diritto internazionale e delle Nazioni Unite – come l'uguaglianza sovrana degli Stati – sono sotto costante attacco", ha aggiunto.

Il Ministro cubano ha poi denunciato con forza che "il crimine genocida del sionismo contro il popolo palestinese, gli attacchi pirateschi contro le imbarcazioni e le esecuzioni extragiudiziali nelle regioni dei Caraibi e del Pacifico, l'aggressione militare contro la Repubblica Bolivariana del Venezuela e la guerra contro la Repubblica Islamica dell'Iran sono nuove manifestazioni di questa atrocità".

"Esse riflettono anche la crisi di identità e di rilevanza imposta alle Nazioni Unite", ha osservato.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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