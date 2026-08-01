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Ceuta: perché il Marocco fa con noi quello che vuole (di Alberto Negri)

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Ceuta: perché il Marocco fa con noi quello che vuole (di Alberto Negri)

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di Alberto Negri

 

Per decenni ho fatto reportage in Marocco, politici, sociali e sui migranti. quando partivano con piccole barche, le patere, per tentare l'arrivo in Europa. Anche i sassi sapevano che lo consentivano le autorità marocchine senza intervenire per liberarsi dei disoccupati. Ceuta ha dei precedenti.

Nel 2021 il Marocco ha permesso l’attraversamento del confine con la Spagna a 10mila persone in 48 ore.

La vera domanda è perché tolleriamo che il re del Marocco Mohammed VI, proprietario dell'80% del Paese, faccia questo? Forse perché si sente protetto da Trump che ha riconosciuto la sovranità sull'ex Sahara spagnolo a scapito dei diritti dei sharawi e Rabat riconosce Israele collaborando militarmente con lo stato ebraico. Forse perché gli stessi europei sono corrotti e applaudono l'Odissea facendo finta di ignorare che Nolan ha girato nel territorio dei sharawi, beneficiando dei generosi sussidi dello stato marocchino, dando così legittimità a un’occupazione illegale.

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