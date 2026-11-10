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“Che restino in albergo”: Lavrov ironizza sul ruolo degli europei al vertice di Abu Dhabi

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“Che restino in albergo”: Lavrov ironizza sul ruolo degli europei al vertice di Abu Dhabi

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l ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha risposto con ironia alla domanda di un giornalista riguardo alla presenza di inviati europei ad Abu Dhabi, nel contesto dei negoziati trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina.

«Quanto alla partecipazione degli europei... beh, visto che sono volati ad Abu Dhabi, tanto vale che restino lì per un po', nel loro hotel», ha affermato.

Il massimo dirigente della diplomazia russa ha inoltre spiegato che la parte statunitense ha informato Mosca della propria intenzione di tenere incontri preliminari con i rappresentanti ucraini ed europei, prima di avviare i colloqui con la delegazione russa. Tali incontri, ha osservato sarcasticamente il ministro degli Esteri, servirebbero a quanto pare agli Stati Uniti per «cogliere» un po' di quello «spirito entusiasta» e di quella «determinazione a raggiungere una pace sostenibile» che animerebbero gli europei e gli ucraini.

Pur esprimendo scetticismo sull'efficacia di questo approccio, il ministro ha chiarito che Mosca non interferisce con l'agenda di Washington. "Non credo che sia un metodo di lavoro promettente, ma non possiamo né vogliamo impedire agli statunitensi di dialogare con chi ritengono opportuno, nell'ottica che ciò possa favorire i negoziati. Staremo a vedere", ha osservato.

Allo stesso tempo, Lavrov ha sottolineato che "l'idea di definire parametri chiari per una futura architettura di sicurezza - per poi passare solo in un secondo momento alla risoluzione del conflitto russo-ucraino vero e proprio - è del tutto ragionevole".

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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