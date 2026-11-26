L'Iran respinge categoricamente le accuse di un presunto attacco con droni contro un'installazione militare in Kuwait, nel quale hanno perso la vita anche due tecnici italiani. Teheran nega qualsiasi coinvolgimento e lancia un allarme: l'episodio potrebbe inserirsi in una strategia di operazioni sotto falsa bandiera, orchestrate per allargare il conflitto e coinvolgere nuovi attori nella guerra contro la Repubblica Islamica. «Nessuna operazione militare o offensiva è stata condotta dalle Forze armate della Repubblica islamica dell'Iran nella regione», ha dichiarato il generale di brigata Abolfazl Shekarchi, portavoce delle forze armate iraniane. Il militare ha ricordato i precedenti delle operazioni clandestine attribuite a Israele e agli Stati Uniti, sostenendo che le accuse contro Teheran potrebbero servire da copertura per nuove provocazioni e per alimentare l'insicurezza regionale.



L'episodio contestato riguarda una struttura militare kuwaitiana che ospita una stazione di rilevamento per la difesa aerea. Due tecnici italiani dipendenti di Rheinmetall Italia, impegnati nella manutenzione del sistema Skyguard, sono morti a seguito delle ferite riportate. Nell'incidente sono rimasti feriti anche un capitano dell'esercito kuwaitiano e un cittadino pachistano. Secondo le autorità del Kuwait, alcuni droni sarebbero stati intercettati nello spazio aereo nazionale e i detriti precipitati avrebbero provocato danni e vittime. A colpire è stata soprattutto la rapidità con cui Bruxelles ha individuato un responsabile, senza che fosse stata resa pubblica una prova del coinvolgimento iraniano. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha immediatamente invocato un aumento della pressione su Teheran, attribuendo direttamente all'Iran la responsabilità degli attacchi.



Una posizione che è andata ben oltre quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, limitatasi a esprimere cordoglio per la morte dei due connazionali senza indicare alcun responsabile. Anche l'ambasciata iraniana a Roma ha respinto le accuse, definendole «completamente inaccettabili» e avvertendo che operazioni sotto falsa bandiera potrebbero essere utilizzate per estendere la guerra al Golfo Persico, trascinare i Paesi europei nello scontro e costruire il consenso internazionale necessario a una nuova escalation.



Su questo episodio è intervenuto anche il professor Marandi, secondo il quale in Iran è diffusa la convinzione che l'attacco in Kuwait possa essere stato un'operazione sotto falsa bandiera, probabilmente riconducibile al regime ucraino. Marandi sostiene che operativi ucraini siano ormai presenti in diverse aree della regione, dall'Iraq settentrionale alla Siria, e ipotizza che il regime di Kiev voglia dimostrare a Donald Trump la propria utilità e capacità operativa anche sul fronte mediorientale. Si tratta di un'ipotesi, non di una responsabilità accertata, ma che introduce un ulteriore elemento nella complessa partita geopolitica attorno al conflitto. Intanto, Teheran denuncia una più ampia campagna israeliana per costruire nuovi pretesti contro la Repubblica islamica. Dal rilancio delle accuse su un presunto programma di armi chimiche, che secondo l'Iran mirerebbe a criminalizzare persino la sua industria farmaceutica, fino alle pressioni per riaprire lo scontro militare, il governo Netanyahu appare intenzionato a mantenere alta la tensione. La domanda, a questo punto, non riguarda soltanto chi abbia colpito la struttura kuwaitiana, ma anche chi potrebbe trarre vantaggio dall'attribuzione immediata della responsabilità a Teheran e da un allargamento della guerra.

It is widely believed in Iran that the attack on Kuwait was a false flag operation, likely carried out by the Ukrainian regime, because its operatives are now present across the region, including in northern Iraq and Syria. Ukraine aims to demonstrate its potential to Trump. — Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) November 26, 2026

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it