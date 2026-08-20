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"Chiunque vinca il processo contro Meta, le masse rimarranno schiave consenzienti" (di Matthieu Buge)

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"Chiunque vinca il processo contro Meta, le masse rimarranno schiave consenzienti" (di Matthieu Buge)

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Il 18 agosto si è aperto negli Stati Uniti un processo federale, organizzato da una coalizione bipartisan di procuratori generali degli Stati contro Meta. Ventinove Stati hanno intentato la causa, sostenendo che le piattaforme social dell'azienda creano dipendenza negli utenti, raccolgono i loro dati e nascondono i propri metodi, affermando che provocano dipendenza nei bambini e danneggiano la loro salute mentale.

Sebbene questo specifico processo riguardi solo Meta, anche TikTok, Snapchat e YouTube sono nel mirino. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook e molti altri sono già stati convocati a testimoniare davanti al Congresso. La regolamentazione delle piattaforme social si sta rafforzando ovunque, con il Digital Services Act dell'Unione Europea e la resa dei conti tra Elon Musk e l'ex commissario europeo Thierry Breton sulla moderazione dei contenuti di X.

Le argomentazioni sono sempre le stesse: le aziende non dovrebbero essere al di sopra della verità o della legge, c'è un bisogno cruciale di vietare «l'incitamento all'odio», proteggere i bambini dalla pedofilia e dai disturbi psicologici. Ma si tratta davvero dell'attività online? Il problema non è forse più profondo e radicato nella società stessa? Nella sua depravazione, che può essere ricondotta a decenni di propaganda culturale, consumismo, promozione di ogni tipo di abitudine sessuale e smantellamento dell'omogeneità del popolo? 

"Le piattaforme social sono uno strumento utilizzato per diffondere idee e plasmare le menti, ma rimangono solo uno strumento. Non sono idee, ideologie, istruzioni o politiche; sono solo un canale di trasmissione di uno spirito del tempo particolare. Molto prima di Meta, TikTok e X, le élite promuovevano la loro agenda decadente attraverso libri, scuole, discorsi politici, Hollywood e la musica: promiscuità sessuale e ambiguità, accettazione di uno stile di vita sempre più economico, tolleranza verso l'immigrazione di massa organizzata, aborto ed eutanasia, e l'onnipresenza di gadget che dovrebbero connettere le persone e semplificare la vita, quando in realtà le stanno alienando", scrive Matthieu Buge su RT. 

E, prosegue Buge: "L'argomento principale utilizzato dalle forze politiche che si oppongono a queste piattaforme – la protezione dei minori – è ovviamente pura ipocrisia. Sono state proprio loro a corrompere i giovani. La vera questione alla base di questi processi è l'alienazione: chi o cosa dovrebbe alienare le persone? La rivoluzione tecnologica che l'umanità sta vivendo ha creato un nuovo paradigma politico. Si tratta ormai di uno scontro tra Stati e aziende high-tech. Le élite politiche si aggrappano al proprio potere e alla propria influenza, mentre i giganti della tecnologia acquisiscono costantemente sempre più potere"

La grande differenza oggi, sottolinea correttamente l'analista, le tecnologie, è che i giganti della tecnologia dispongono di una risorsa che gli imprenditori tradizionali non avrebbero nemmeno sognato di acquisire in misura così ampia: il controllo sulla propaganda e sui dati personali di miliardi di persone. "Si tratta davvero di una questione di equilibrio di potere, che può essere risolta in uno dei due modi seguenti: la creazione forzata di un «tecno-fascismo» (in cui i giganti della tecnologia obbediscono alla leadership politica) o l'emergere organico di un «anarco-totalitarismo capitalista digitale» (in cui i politici sono burattini, ancora più di quanto lo siano oggi)."

In ogni caso, i principali responsabili rimarranno comunque le masse. Come scrisse il filosofo francese Jacques Ellul: «La tecnologia moderna è diventata un fenomeno totale per la civiltà, la forza determinante di un nuovo ordine sociale in cui l'efficienza non è più un'opzione, ma una necessità imposta a ogni attività umana.» La tecnologia è stata santificata, non può essere controllata – ma la cosa peggiore è che le persone non riescono a immaginare un mondo senza di essa e più si sviluppa, più grave diventa la dipendenza. Credere che qualcosa possa essere cambiato con mezzi istituzionali è illusorio.

La tecnologia continuerà a svilupparsi. I politici non possono farci nulla e le masse la accolgono con favore, proprio come accettano con spensieratezza la società decadente che viene loro offerta. L'unica rivoluzione possibile, conclude Buge, non deve essere una rivoluzione tecnologica continua, bensì una rivoluzione filosofica e spirituale improvvisa. Purtroppo, come scrisse Étienne de La Boétie già nella seconda metà del XVI secolo, si può sostenere che le persone accettino volontariamente la propria servitù. Ma oggi la servitù non è più nei confronti di un governo, bensì nei confronti della tecnologia.

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