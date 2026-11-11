Chris Hedges - Il nemico in casa: perché cambiare partito alla Casa Bianca non fermerà mai l'industria delle armi

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di Chris Hedges*

Il potere non risiede nel Congresso. Non risiede nei tribunali. Non risiede nemmeno nella presidenza imperiale. Risiede nelle mani dei finanzieri di Wall Street, della Silicon Valley, delle società di private equity, dell'industria dei combustibili fossili, dei giganti predatori del settore sanitario e farmaceutico, delle imprese agroalimentari e, soprattutto, dell'industria bellica.

Nessun politico di spicco, nemmeno Bernie Sanders, osa proferire parola contro il nostro radicato militarismo. Chi lo fa, finisce come Ralph Nader, trasformato in un emarginato da media compiacenti e dai nostri partiti politici asserviti alle grandi aziende. Nader ha detto la verità. Ha pagato per la sua onestà.

Stiamo per assistere al più grande aumento della spesa bellica nella storia americana, con un bilancio proposto di 1.500 miliardi di dollari. Il contribuente medio già sborsa oltre 4.000 dollari all'anno per l'industria bellica, mentre le agenzie a tutela dei consumatori e dell'ambiente vengono smantellate , la sanità e l'istruzione vengono definanziate e programmi come Medicaid e i buoni pasto (il Supplemental Nutrition Assistance Program) vengono drasticamente ridotti.

Il nuovo bilancio del Pentagono destina 58,5 miliardi di dollari all'intelligenza artificiale e ai centri di comando e controllo militari, e prevede l'effettiva fusione dei complessi militari-industriali degli Stati Uniti e di Israele. Il 74% dell'aumento di bilancio proposto, pari a 1.500 miliardi di dollari, sarà destinato ad appaltatori privati, tra cui quelli che stanno costruendo enormi data center nelle basi militari.

Niente di tutto ciò fa bene a noi o al pianeta. Il Pentagono, alimentato dall'industria dei combustibili fossili, è il più grande inquinatore istituzionale al mondo , con emissioni stimate di 66 milioni di tonnellate di anidride carbonica nel 2024.

Nel frattempo, gli americani faticano a fronteggiare l'aumento dei prezzi: quasi il 30% della popolazione si indebita per acquistare generi alimentari. Si stima che 114.174 americani muoiano ogni anno a causa della mancanza di assicurazione sanitaria o di cure mediche inadeguate, mentre un sistema sanitario universale a pagamento unico potrebbe coprire ogni americano, salvare oltre 100.000 vite all'anno e ridurre la spesa sanitaria annuale di 1.040 miliardi di dollari, ovvero quasi il 20%. Il 25% degli americani è disoccupato funzionale . Il salario minimo rimane congelato, nonostante le promesse del Partito Democratico di aumentarlo, a 7,25 dollari l'ora.

Le élite usano la guerra non solo per arricchirsi personalmente, ma anche per soffocare il conflitto di classe.

Come disse W.E.B. Du Bois, la guerra distoglie i poveri dai loro veri interessi. Incanala le frustrazioni nazionali nella battaglia "eroica" contro un nemico comune. La retorica nazionalista, con il suo razzismo endemico, seduce coloro che sono alienati o ai margini della società, facendoli sentire improvvisamente parte di essa. Li invoglia a sacrificarsi per una causa "nobile". Diventano gli artefici della propria schiavitù. Marciano come pecore nel purgatorio della guerra.

Quando si svegliano, è troppo tardi. Vengono abbandonati, come hanno dolorosamente scoperto tanti dei nostri veterani , come rifiuti umani.

Ma come tattica per consolidare il potere e arricchire la classe dei miliardari, è imbattibile.

Le guerre potranno essere ridotte, se non addirittura fermate, solo quando nazionalizzeremo l'industria bellica e ridurremo drasticamente il bilancio militare. Fino ad allora, nulla, assolutamente nulla, cambierà.

Anzi, la situazione non potrà che peggiorare.

Nessuno al Congresso, né in alcun altro ramo del governo, lo farà per noi.

I magnati della guerra seduti nei consigli di amministrazione di Boeing, General Dynamics o Northrop Grumman non pregano per la pace in Medio Oriente o per la coesistenza con Cina e Russia. I generali – che costruiscono le loro carriere orchestrando guerre e, dopo il servizio militare, si arricchiscono lavorando per le aziende del settore della difesa – non cercano la fine dei conflitti globali. Cercano centinaia di miliardi di dollari dei contribuenti e debiti pubblici per alimentare il ciclo autodistruttivo di guerre senza fine.

Gli avvoltoi delle multinazionali, soprattutto quelli che fomentano la guerra, si stanno avventando sul Congresso proprio mentre scrivo. Incontrano i leader del Partito Democratico e promettono milioni di dollari in contanti. Corromperanno, neutralizzeranno e comprometteranno la maggior parte di loro. Distruggeranno la carriera di quei pochi che si rifiuteranno di fare ciò che vogliono.

Detengono il vero potere. Non hanno alcuna intenzione di cederlo.

La produzione di sistemi d'arma e la conduzione di guerre sono le attività principali del governo statunitense. Non si tratta più di uno dei tanti mezzi per promuovere l'interesse nazionale. La guerra e la violenza sono il modo in cui ci rivolgiamo al resto del mondo.

Il “mondo ombra”, come lo definisce l’autore Andrew Feinstein nel suo libro sul commercio globale di armi, è caratterizzato da livelli sconcertanti di corruzione, inganno e morti insensate. È un mondo senza legge e privo di regolamentazione. Le sue attività criminali, lo sperpero dei bilanci nazionali e la segretezza sono santificati in nome della “sicurezza nazionale”.

Lockheed Martin, RTX (precedentemente Raytheon Technologies), Boeing, General Dynamics, Northrop Grumman, BAE Systems, Leonardo, Airbus, Rheinmetall e ThyssenKrupp, insieme a Google, Microsoft, Amazon, Palantir, Goldman Sachs, Citibank ed Exxon, sono lo stato.

Noi, compresa la nostra classe politica, siamo i vassalli.

Gli elettori possono mandare al Congresso chiunque vogliano, ma finché queste multinazionali e la classe dei miliardari non saranno regolamentate, tassate e controllate, finché i loro enormi monopoli non saranno smantellati, finché non smetteremo di sperperare metà di tutte le spese discrezionali in guerre, nulla cambierà.

Niente

Come sosteneva lo storico Arnold J. Toynbee, le civiltà "muoiono per suicidio, non per omicidio". Vengono sventrate da un esercito incontrollabile e irresponsabile che prosciuga i bilanci statali e trascina gli imperi morenti in una serie di disastri militari. Queste civiltà in decadenza finiscono per collassare dall'interno.

È questa la direzione in cui stiamo andando.

Le multinazionali, e i miliardari che le gestiscono, comprano e scambiano politici, accademici e giornalisti come fossero carte Pokémon. I loro lobbisti scrivono le leggi. Possiedono i media. Hanno soffocato il mondo accademico, reprimendo la libertà di parola ed epurando i critici. I giudici offrono loro un potere illimitato. Sfidarli – e parlo per esperienza personale – significa essere emarginati.

Il complesso militare-industriale, come disse Karl Liebknecht a proposito degli imperialisti tedeschi alla vigilia della prima guerra mondiale, è il nemico interno.

“ Making a Killing: How the West Profits from Slaughter in Gaza and Yemen ”, scritto da Andrew Feinstein, Ruth Rohde e Jack Cinamon, con contributi di Paul Holden e della professoressa Anna Stavrianakis, esamina il commercio globale di armi in Medio Oriente.

Gli autori stimano che, durante la guerra in Yemen, le esportazioni di armi dei paesi occidentali verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti abbiano fruttato 130 miliardi di dollari, mentre gli acquisti militari israeliani all'estero abbiano generato oltre 50 miliardi di dollari.

"Il presidente e CEO di RTX, Christopher T. Calio, ha guadagnato 18 milioni di dollari nel 2024, dopo essere stato nominato a metà anno, mentre il suo pacchetto retributivo è salito a quasi 25 milioni di dollari nel 2025", osservano gli autori. "Il suo predecessore, Gregory Hayes, è stato remunerato per quasi 22 milioni di dollari nel 2023. Il CEO di Lockheed Martin ed ex pilota dell'aeronautica statunitense Jim Taiclet, che ha prestato servizio in Arabia Saudita durante la Guerra del Golfo, guadagna un pacchetto retributivo annuo di oltre 23 milioni di dollari. Dalla sua nomina nel 2020 ha incassato più di 136 milioni di dollari in compensi totali da Lockheed Martin."

Phebe Novakovic, CEO di General Dynamics, ha un patrimonio netto stimato in 420 milioni di dollari, con un aumento di 270 milioni di dollari rispetto al 2020.

Ma non sono solo gli amministratori delegati a trarne profitto.

Nel 2024, i membri del Congresso e le loro famiglie hanno scambiato azioni di società appaltatrici del Pentagono per un valore compreso tra 24 e 113 milioni di dollari.

Il deputato democratico Josh Gottheimer del New Jersey è un ex autore di discorsi per Clinton e uno stretto alleato del leader democratico alla Camera, Hakeem Jeffries. Gottheimer, finanziato in larga misura dalla lobby filo-israeliana e fervente sionista, ha scambiato azioni per un valore di 22 milioni di dollari in società che compongono le 100 principali aziende fornitrici del Pentagono, tra cui Microsoft (che nel 2023 ha ricevuto 414 milioni di dollari dal Dipartimento della Difesa per software e servizi di cloud computing), Northrop Grumman e IBM.

Gottheimer è membro della Commissione permanente per l'intelligence della Camera dei Rappresentanti e della Commissione per i servizi finanziari. È quindi nella posizione ideale per sapere quali aziende del settore della difesa si arricchiscono grazie ai contratti governativi e quali no.

L'ex presidente democratica della Camera, Nancy Pelosi, non se la passa meglio. Nel 2024 ha guadagnato circa 38,6 milioni di dollari in un anno con le sue operazioni di borsa, la cifra più alta tra tutti i parlamentari.

Questi politici gestiscono il Partito Democratico. Si dedicano alle stesse attività illegali di insider trading e hanno gli stessi conflitti di interesse dei Repubblicani e della Casa Bianca di Trump. Hunter Biden non è meno odioso di Donald Trump Jr. ed Eric Trump .

"Honeywell, che fornisce sensori e dispositivi di guida per assistere l'esercito israeliano nei raid aerei a Gaza, è l'azienda produttrice di armi più diffusa tra i membri del Congresso, seguita da RTX, la società che produce missili per il sistema d'arma Iron Dome di Israele, tra gli altri", scrivono gli autori.

Secondo quanto riportato, i membri del Congresso "hanno effettuato oltre 13.300 transazioni per un totale di oltre 635 milioni di dollari nel 2025".

Come illustrano gli autori, il commercio di armi ha creato una cricca oscura e non eletta composta da funzionari della politica estera, del mondo imprenditoriale e militare, insieme ad accademici, che – a prescindere da chi si trovi alla Casa Bianca o al Congresso – alimentano la bestia militare.

Questa cricca, composta in gran parte da membri di think tank finanziati dall'industria della difesa e con a disposizione piattaforme di rilievo sui canali televisivi via cavo, predica la guerra senza fine. Assicura la produzione di bombe, missili, aerei da guerra, droni, navi, carri armati e armi. Distribuisce queste armi in tutto il mondo. Sostiene la rete interconnessa di sistemi all'avanguardia di guerra informatica e sorveglianza, alimentati da centri di elaborazione dati, tecnologie cloud e intelligenza artificiale.

Una volta che queste armi e questi strumenti di sorveglianza vengono testati sui palestinesi o sugli yemeniti, vengono riutilizzati per controllarci e sorvegliarci : un boomerang imperialista che annienta quel che resta delle nostre libertà civili e della nostra indipendenza.

Come ci ricordava Tucidide, la tirannia dell'impero si impone sugli altri, ma alla fine si impone anche su se stesso.

La scelta, come ha sottolineato Rosa Luxemburg, è tra socialismo e barbarie. Se non smantelliamo il capitalismo globale, se non ci liberiamo dai tentacoli dell'industria bellica, precipiteremo nel mondo hobbesiano del capitalismo totalitario, degli stati falliti, delle migrazioni di massa, delle guerre senza fine, dell'ecocidio e della miseria permanente.

Il genocidio di Gaza è il presagio di questa distopia imminente. È un messaggio inequivocabile delle nazioni industrializzate al Sud del mondo, soprattutto alla luce del collasso climatico. Il messaggio è questo:

Non ci sono regole. Il diritto internazionale umanitario è morto. I forti annienteranno i deboli. Controlliamo le risorse del mondo e gran parte della sua ricchezza. Non le cederemo. La vostra sofferenza e le vostre vite non hanno alcun significato per noi. Sfidateci e anche voi sarete massacrati.

La paura è l'unico linguaggio che questi vampiri comprendono. Questa è una verità oscura sulla natura umana. È per questo che Richard Nixon è stato il nostro ultimo presidente liberale. Nixon non era un liberale. Era privo di empatia. Gli mancava la coscienza. Ma aveva paura dei movimenti. Conosceva il potere dello sciopero.

Non è nostro compito prendere il potere. Il nostro compito è creare movimenti radicali per tenere a freno il potere. Senza questi movimenti, siamo condannati.

“La libertà la otterrete facendo sapere al vostro nemico che farete di tutto per ottenerla; allora la otterrete”, disse Malcolm X ai giovani attivisti per i diritti civili del Mississippi 51 giorni prima del suo assassinio, avvenuto il 21 febbraio 1965. “Quando assumete questo tipo di atteggiamento, vi etichetteranno come un 'negro pazzo', o vi chiameranno 'negro pazzo' – non dicono 'negro'. Oppure vi chiameranno estremisti, sovversivi, sediziosi, rossi o radicali. Ma quando rimarrete radicali abbastanza a lungo e convincerete abbastanza persone a essere come voi, otterrete la vostra libertà... Quindi non andate in giro a cercare di fare amicizia con qualcuno che vi priva dei vostri diritti. Non sono vostri amici, no, sono vostri nemici. Trattateli come tali e combatteteli, e otterrete la vostra libertà; e dopo aver ottenuto la vostra libertà, il vostro nemico vi rispetterà. E lo dico senza odio. Non provo odio dentro di me. Non provo alcun odio. Non ho alcun odio. Ho un po' di buon senso. Non permetterò a nessuno che mi odia di dirmi di amarlo."

La malattia della guerra permanente e del militarismo sta divorando le viscere della nostra nazione. Queste forze soffocano la democrazia. Trasformano la cultura in retorica nazionalista e kitsch sentimentale. Trasformano l'istruzione e i media in casse di risonanza per i ricchi e i potenti. Distruggono l'economia. Impoveriscono i cittadini. Inquinano l'aria, il suolo e l'acqua con sostanze tossiche. Ci privano della nostra libertà. Alimentano il nichilismo morale.

La guerra è l'apoteosi di questo dominio corporativo, concepito per sfruttare le persone e il mondo naturale fino all'esaurimento o al collasso.

E il tempo sta per scadere.

Se non trasformiamo questo sistema, noi, e la maggior parte delle altre specie, ci estingueremo.

Letteralmente

Dobbiamo mobilitarci per sconfiggere queste forze. Ciò significa organizzare proteste di massa contro il governo e il commercio, come abbiamo visto in Francia, Spagna e India, e con organizzazioni come Palestine Action e Just Stop Oil .

Se restiamo supplicanti, se speriamo disperatamente che una classe politica inetta ci salvi, i barbari trionferanno.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

*Giornalista vincitore del Premio Pulitzer, è stato corrispondente estero per quindici anni per il New York Times, dove ha ricoperto il ruolo di redattore capo per il Medio Oriente e per i Balcani. In precedenza, ha lavorato all'estero per The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor e NPR. È il conduttore dello Show The Chris Hedges Report.