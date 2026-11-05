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Chris Hedges - Oltre Trump: la vera guerra dei Dem è contro la propria dirigenza

"I vertici del Partito Democratico non interpreteranno i risultati come una bocciatura di Trump, bensì come un'approvazione della posizione fiacca e inefficace di un partito che rappresenta ben poco e lotta per ancora meno."

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Chris Hedges - Oltre Trump: la vera guerra dei Dem è contro la propria dirigenza

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di Chris Hedges*

I Democratici potrebbero aver preso il controllo della Camera e del Senato, potrebbero aver umiliato Donald Trump e il Partito Repubblicano, ma la vera battaglia è appena iniziata. Non si tratta semplicemente di una lotta per chiedere conto al corrotto regime di Trump, cosa che si può fare solo se i Democratici sono disposti a superare la loro riluttanza ad avviare una procedura di impeachment contro il presidente. È anche una battaglia per spazzare via la gerarchia del Partito Democratico, asservita alle grandi aziende, compresi Chuck Schumer e Hakeem Jeffries.

Il Partito Democratico, dai tempi della presidenza di Bill Clinton, che ci ha regalato il NAFTA (Accordo nordamericano per il libero scambio), il più grande tradimento della classe lavoratrice dai tempi del Taft-Hartley Act del 1947, e ha smantellato i programmi di assistenza sociale dell'era del New Deal, come l'Aid to Families with Dependent Children (Aiuto alle famiglie con figli a carico), è una versione più raffinata del dominio corporativo e oligarchico, abiettamente asservita alla macchina bellica, alla lobby israeliana e ai loro finanziatori nella classe dei miliardari.

Il Paese è allo sbando. La corruzione, in entrambi i partiti, è endemica. Le agenzie federali sono state svuotate e distrutte. I tribunali, compresa la Corte Suprema, sono stati consegnati a ideologi di destra. La classe lavoratrice è paralizzata dalla schiavitù per debiti e da salari da fame. Le norme e le tutele costituzionali sono state cancellate. I miliardari, incluso Trump, pagano poche o nessuna imposta sul reddito. La sentenza Citizens United del 2010 della Corte Suprema, che consente alle grandi imprese di finanziare i candidati da loro scelti, perpetua un sistema di corruzione legalizzata.

L'opinione pubblica può anche invocare a gran voce un aumento del salario minimo, l'assistenza sanitaria universale, la regolamentazione delle grandi banche e delle società di private equity, la fine delle forniture di armi a Israele e una riforma del finanziamento delle campagne elettorali, ma nessuno ai vertici del Partito Democratico ascolta o se ne preoccupa. Servono i loro finanziatori.

Il capitalismo spietato, vendutoci sotto il nome edulcorato di neoliberismo, continuerà a impoverire i cittadini e a concentrare la ricchezza nelle mani dell'1% più ricco? Le aziende saranno regolamentate e controllate? I criminali aziendali saranno processati? La nostra democrazia sarà ripristinata? O si normalizzerà la grottesca visione di un miliardario come Elon Musk che smantella le agenzie federali e investe centinaia di milioni nelle elezioni per cercare di controllarne l'esito?

La manciata di politici che tentano di contrastare la corruzione e la devastazione inflitta alla classe operaia americana dalla deindustrializzazione e dalla deregolamentazione, come Bernie Sanders, vedono le proprie campagne sabotate dalla leadership del Partito Democratico, incluso Barack Obama.

Dobbiamo esigere che i candidati progressisti, tra cui il senatore eletto del Michigan Abdul El-Sayed e Troy Jackson del Maine, costruiscano coalizioni per estromettere la leadership del Partito Democratico, aumentare il salario minimo, istituire un sistema sanitario universale, perseguire i crimini aziendali e mettere sotto accusa Trump. Dipenderà da noi.

I vertici del Partito Democratico non interpreteranno i risultati come una bocciatura di Trump, bensì come un'approvazione della posizione debole e inefficace di un partito che rappresenta ben poco e lotta per ancora meno. Sarebbe l'ennesimo tradimento dei Democratici nei confronti degli elettori. Manterrebbe viva la concreta possibilità che un altro fascista, meglio organizzato e più intelligente, conquisti la Casa Bianca tra due anni.

Naturalmente, questa lotta significherà non solo sbarazzarsi di una leadership corrotta del Partito Democratico, ma anche rivoltarsi contro i grandi finanziatori, i lobbisti e le multinazionali che finanziano e controllano il Partito Democratico.

Lo sforzo per strappare il partito dalle mani delle multinazionali e degli oligarchi sarà feroce e difficile. Dovremo fare affidamento sulla forza dei movimenti di massa per recidere questi legami. Nient'altro funzionerà.

Se falliremo, la nostra democrazia anemica non sarà salvata da queste elezioni di medio termine, ma condannata.

_____________________________

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

*Giornalista vincitore del Premio Pulitzer, è stato corrispondente estero per quindici anni per il New York Times, dove ha ricoperto il ruolo di redattore capo per il Medio Oriente e per i Balcani. In precedenza, ha lavorato all'estero per The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor e NPR. È il conduttore dello Show The Chris Hedges Report.

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