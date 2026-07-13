Chris Hedges - PEN America: il dibattito sulla libertà di espressione che divide gli scrittori americani

di Chris Hedges*

PEN America, un'organizzazione fondata per difendere gli scrittori perseguitati e censurati, si è resa nuovamente ridicola con il suo appello a proteggere gli scrittori israeliani dalla discriminazione.

Sì. Scrittori israeliani.

Il suo più recente scritto, "Una moratoria silenziosa", è talmente fuori luogo e imbarazzante da aver scatenato un'ondata di indignazione. Il presidente di PEN America, Dinaw Mengestu, si è dimesso per protesta.

Mengestu ha dichiarato al New York Times che il post è l'ultimo di una serie di provvedimenti che, a suo avviso, contrastano con i valori dell'organizzazione e potrebbero compromettere gli sforzi per preservare la libertà di espressione.

"Questo rapporto non è un caso isolato", ha affermato Mengestu. Ha aggiunto che "conferma questo approccio volto a difendere alcuni diritti a scapito di altri".

Dubito che le dimissioni di Mengestu cambieranno granché. Nella migliore delle ipotesi, renderanno PEN America più cauto nel denunciare la propria bancarotta morale.

“A Silent Moratorium” è un documento scritto dalla direttrice editoriale Lisa Tolin, dalla responsabile della comunicazione Geraldine Baum e dalla consulente Malka Margolies. Critica quello che definisce “un crescente isolamento culturale” di Israele. Denuncia “la palese ostilità, discriminazione e odio che alcuni autori ebrei e israeliani” subiscono. Definisce “devastante” la perdita di opportunità per gli scrittori ebrei e lamenta che gli israeliani che scrivono per riviste statunitensi “vengono sottoposti a una serie di controlli ideologici, come ad esempio se usano o meno la parola genocidio”. Condanna l'appello di oltre 7.000 scrittori e professionisti del settore letterario che, nell'autunno del 2024, hanno firmato un impegno a non collaborare con editori, festival, agenzie letterarie e pubblicazioni israeliane che “sono complici o sono rimasti osservatori silenziosi della schiacciante oppressione dei palestinesi”. E difende i sionisti, affermando:

In interviste rilasciate a PEN America, scrittori israeliani ed ebrei hanno descritto un clima in cui il sionismo viene trattato come un insulto. Sebbene non vi sia ancora un consenso diffuso su cosa significhi essere sionista, recenti sondaggi indicano che un terzo degli ebrei americanos si identifica come sionista e quasi nove su dieci affermano di sostenere il diritto di Israele ad esistere come stato ebraico e democratico. Le richieste di escludere i sionisti dal mondo editoriale potrebbero quindi significare escludere persone con una vasta gamma di voci e punti di vista.

Sia chiaro, il sionismo è esplicitamente razzista. È un'ideologia usata per justifyicare l'occupazione e la colonizzazione della Palestina storica, nonché la pulizia etnica e lo sterminio dei suoi abitanti nativi. Le ideologie intrise di odio non possono essere normalizzate solo perché un terzo degli ebrei americani si identifica come sionista. Dopotutto, i nazisti godevano di un livello di sostegno simile tra gli elettori tedeschi – il 37,3% – nelle elezioni del 1932.

Quest'ultima difesa di Israele proviene da un'organizzazione che ha trascorso l'ultimo decennio a distruggere la propria credibilità. Ha deliberatamente ignorato il genocidio a Gaza e l'omicidio e il ferimento di giornalisti, accademici, scrittori, poeti palestinesi e dei loro familiari. PEN America ha accettato finanziamenti dal governo israeliano per il suo festival letterario per cinque anni, interrompendoli solo nel 2017 a seguito di forti critiche. Non è riuscita a difendere le poche voci coraggiose in Israele che denunciano l'apartheid e il genocidio israeliani, o lo ha fatto solo tardivamente. È rimasta in silenzio mentre scrittori palestinesi venivano esclusi dalle piattaforme o impediti di pubblicare. Ha regolarmente promosso autori sionisti come A.B. Yehoshua, che da tempo nega la realtà del colonialismo di insediamento in Palestina. Ha co-sponsorizzato un evento letterario con l'attore sionista Mayim Bialik, che ha donato fondi alle Forze di Difesa Israeliane, è un acceso oppositore del cessate il fuoco, diffonde regolarmente propaganda anti-palestinese e militare israeliana, ed etichetta l'attivismo pro-palestinese come "antisemita".

PEN America ha messo sotto inchiesta un suo dipendente per aver condiviso un articolo critico nei confronti del sionismo, per poi licenziarlo dopo che questi aveva scritto un articolo in cui spiegava i motivi dell'inchiesta. Ha funzionato come braccio propagandistico dell'amministrazione Biden e del governo ucraino, arrivando persino a cancellare un dibattito con la partecipazione di scrittori russi – sotto pressione di PEN Ucraina – nonostante questi fossero critici nei confronti del governo russo. Ha amplificato le menzogne su Julian Assange e si è rifiutata di riconoscerlo come giornalista.

Il consiglio di amministrazione di PEN America comprende scrittori come George Packer, definito da Tony Judt uno degli "utili idioti di Bush" per aver sostenuto l'invasione e l'occupazione dell'Iraq, insieme a CEO di società immobiliari e di investimento. L'organizzazione è stata dirottata da ricchi finanziatori, donatori aziendali e apologeti dell'imperialismo e del genocidio.

"PEN America diffonde propaganda", scrissi nel 2024. "Scrittori ed editori che, come Assange, smascherano le menzogne e i crimini dello Stato vengono screditati, mentre i propagandisti dell'imperialismo statunitense e dello Stato di apartheid di Israele – anche mentre perpetra un genocidio – vengono celebrati".

PEN America ha perso la sua strada più di dieci anni fa, quando nel 2013 ha nominato Suzanne Nossel, ex funzionaria del Dipartimento di Stato durante l'amministrazione Clinton, come direttrice esecutiva. Quell'anno, ho vinto il premio First Amendment Award del PEN Center USA. Avrei dovuto partecipare come relatrice al PEN World Voices Festival quando è stata annunciata la nomina di Nossel. Mi sono rifiutata di partecipare al festival e mi sono dimessa da PEN America per protesta.

"Questa nomina ridicolizza il PEN come organizzazione per i diritti umani e sminuisce i valori che il PEN dichiara di difendere", ho scritto nella mia lettera di dimissioni:

Ho trascorso sette anni in Medio Oriente, la maggior parte dei quali come capo della redazione mediorientale del New York Times. La sofferenza dei palestinesi sotto l'occupazione israeliana e la difficile situazione di coloro che sono coinvolti nelle nostre guerre imperialiste in paesi come l'Iraq non sono per me concetti astratti. L'instancabile sostegno di Nossel alla guerra preventiva – che secondo il diritto internazionale è illegale – in qualità di funzionaria del Dipartimento di Stato, insieme alla sua insensibile indifferenza per i maltrattamenti israeliani nei confronti dei palestinesi e al suo rifiuto, in quanto funzionaria governativa, di denunciare l'uso della tortura e delle esecuzioni extragiudiziali, la rendono assolutamente inadatta a guidare qualsiasi organizzazione per i diritti umani, soprattutto una che si occupa di questioni globali. Il PEN American Center, nominando Nossel, ha involontariamente messo in luce la propria incapacità di difendere e dare voce ai nostri dissidenti, in particolare a Bradley Manning. Con la presente rassegno le mie dimissioni dal PEN. Attenderò che l'organizzazione ritorni al suo mandato originario di difendere coloro che sono perseguitati, compresi quelli negli Stati Uniti, prima di rientrarvi.

PEN Canada ha risposto alle mie dimissioni offrendomi l'iscrizione, che ho accettato.

L'ultimo post di PEN America, che definisce il genocidio di Gaza una "guerra", è in linea con lo spirito di Nossel. Nossel ha partecipato agli sforzi del Dipartimento di Stato per screditare Assange e le rivelazioni di WikiLeaks. Nel maggio 2012, quando la NATO ha tenuto un "Vertice" a Chicago, Amnesty International USA, con Nossel come direttrice esecutiva, ha sponsorizzato un "Vertice ombra". Ha disseminato la città di cartelloni pubblicitari con la scritta: "NATO, continuate a progredire. Diritti umani per donne e ragazze in Afghanistan". L'ex Segretario di Stato Madeleine Albright, che una volta disse che la morte di 500.000 bambini iracheni a causa delle sanzioni statunitensi "ne valeva la pena", fu invitata a parlare all'evento di Nossel. Nossel lasciò Amnesty International USA entro un anno, prima di approdare a PEN America. Si è dimessa nel 2024 dopo che numerosi scrittori, indignati per l'incapacità dell'organizzazione di difendere gli scrittori palestinesi, si sono ritirati dal PEN World Voices Festival, che si tiene annualmente a New York e Los Angeles, portando alla cancellazione dell'evento e dei relativi premi letterari.

Un tempo PEN America era guidata da scrittori che lottavano a favore degli scrittori perseguitati in tout lo mondo. Ne conoscevo alcuni, tra cui Susan Sontag, Norman Mailer, Robert Jay Lifton, Joan Didion e Russell Banks. Erano strenui critici del militarismo, del capitalismo e dell'imperialismo statunitensi. Erano strenui difensori della libertà di espressione. Sarebbero disgustati da ciò che PEN America è diventata.

«Questo fallimento è particolarmente eclatante alla luce dello straordinario impatto che questa catastrofe ha avuto sulla sfera culturale», si legge nella lettera inviata a PEN America nel marzo 2024, firmata da scrittori come Naomi Klein, Ruha Benjamin, Michelle Alexander e Hisham Matar. E prosegue:

Israele ha ucciso, e a volte ha deliberatamente preso di mira e assassinato, giornalisti, poeti, romanzieri e scrittori di ogni genere. Ha distrutto quasi tutte le infrastrutture culturali che sostengono la pratica della letteratura, dell'arte, dello scambio intellettuale e della libertà di espressione attraverso il bombardamento e la demolizione di università, centri culturali, museums, biblioteche e tipografie. Interrompendo l'accesso alla comunicazione digitale, Israele ha anche impedito ai palestinesi di condividere ciò che hanno visto e vissuto e di raccontare la verità su ciò che sta accadendo loro. Chiunque usi il potere della penna e della libertà di parola per fare appello alla coscienza del mondo è a rischio.

Una durissima lettera aperta inviata a PEN America un mese prima, in cui si criticava il doppio standard adottato dalla rivista nel trattare i palestinesi e il genocidio perpetrato da Israele, aveva raccolto oltre 1.300 firme.

Il fascismo incombe. Chi scrive e parla contro il genocidio viene messo a tacere e criminalizzato. Le nostre università hanno vietato la libertà di parola ed epurato studenti e docenti che osano denunciare il crimine per eccellenza. I media mainstream, tra cui CBS e CNN – acquistate dall'arcisionista Larry Ellison – sono stati intimiditi e ridotti al silenzio. Il Partito Democratico, asservito alla lobby israeliana, ignora l'appello del 75% degli elettori democratici a porre fine alle forniture di armi a Israele.

La libertà di espressione sta scomparendo. Le libertà vengono abolite. Chi si oppone viene etichettato come nemico dello Stato.

La situazione non potrà che peggiorare.

PEN America è stata svuotata. Il suo nucleo morale è scomparso. Ha abbandonato la sua missione di "difendere scrittori, artisti e giornalisti e proteggere la libertà di espressione". Si è trasformata in una macchina di propaganda per gli oppressori, non per gli oppressi. Dovrebbe essere epurata e riportata al suo antico splendore, oppure chiusa.

*Giornalista vincitore del Premio Pulitzer, è stato corrispondente estero per quindici anni per il New York Times, dove ha ricoperto il ruolo di redattore capo per il Medio Oriente e per i Balcani. In precedenza, ha lavorato all'estero per The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor e NPR. È il conduttore dello Show The Chris Hedges Report.