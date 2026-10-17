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CIIE 2026 a Shanghai: la fiera delle importazioni che conferma la leadership economica della Cina

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CIIE 2026 a Shanghai: la fiera delle importazioni che conferma la leadership economica della Cina

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di Tian Hong, Quotidiano del Popolo

 

La nona edizione della China International Import Expo (CIIE) si terrà presso il National Exhibition and Convention Center di Shanghai dal 5 al 10 novembre.

In quanto prima fiera commerciale al mondo a livello nazionale dedicata esclusivamente alle importazioni, la CIIE ha attirato espositori e delegati da oltre 180 Paesi e regioni nel corso delle sue prime otto edizioni. Gli espositori stranieri hanno partecipato circa 27.000 volte alle aree espositive commerciali, generando intenzioni di transazione complessive superiori a 580 miliardi di dollari.

Oltre a mettere in mostra le innovazioni, la fiera ha favorito con successo la commercializzazione delle tecnologie esposte e ha agevolato la trasformazione degli espositori in investitori a lungo termine. Si è così affermata come un punto di accesso fondamentale per le multinazionali che intendono stabilire una presenza duratura in Cina.

Organizzata con cadenza annuale e in costante crescita per dimensioni e influenza, la CIIE è diventata una piattaforma vitale attraverso la quale la Cina rafforza il proprio legame con i mercati globali, promuove l'ammodernamento industriale e offre vantaggi economici concreti ai consumatori.

Quest'anno, le aziende che partecipano da tempo al CIIE presenteranno una serie di nuovi prodotti, tecnologie e soluzioni, mettendo in mostra le loro innovazioni più recenti.

La Louis Dreyfus Company, colosso europeo dell'agroindustria nella classifica Fortune 500, presenterà una gamma di prodotti innovativi per la nutrizione animale, tra cui fosfolipidi e proteine ??specializzati, sviluppati presso il suo centro globale di ricerca e sviluppo con sede a Shanghai.

Il colosso giapponese dei beni di consumo Kao Corp porterà alla fiera molti dei suoi marchi di punta e illustrerà il proprio impegno nella promozione di stili di vita più sostenibili.

Rockwell Automation, azienda pioniera nell'automazione industriale, ospiterà l'anteprima mondiale di una piattaforma di controllo di nuova generazione, affiancandola a dimostrazioni delle sue iniziative più recenti volte a favorire la decarbonizzazione industriale.

"Attendo con impazienza la mia visita a Shanghai il prossimo novembre. Il CIIE rappresenta un'importante piattaforma in grado di riunire innovazioni globali, mettere in contatto consumatori e partner e trasformare idee rivoluzionarie in opportunità di crescita scalabili", ha dichiarato Stephane de La Faverie, Presidente e CEO di Estée Lauder Companies.

"Estée Lauder è profondamente impegnata in Cina da oltre 30 anni. La Cina non è solo uno dei nostri mercati globali più importanti, ma sta anche diventando sempre più una fonte fondamentale di talenti, intuizioni e ispirazione per il gruppo", ha aggiunto. Quest'anno segnerà la sua prima visita alla CIIE, a conferma della fiducia del gruppo nella sua continua crescita a lungo termine in Cina.

Quest'anno, 169 aziende consolidate e 30 organizzatori di fiere esteri parteciperanno alla CIIE per la nona volta consecutiva. Gli espositori che tornano a partecipare rappresentano circa la metà del totale, ma occupano circa l'80% della superficie espositiva complessiva. La forte capacità di attrazione della CIIE riflette il costante impegno della Cina nel promuovere un'apertura di alto livello e nel condividere le opportunità di sviluppo con il resto del mondo.

Per molte multinazionali, la CIIE non funge soltanto da palcoscenico per il lancio di prodotti, ma anche da interfaccia dinamica in cui l'innovazione globale e il mercato cinese si rafforzano a vicenda.

Ad agosto, il colosso farmaceutico tedesco Boehringer Ingelheim ha annunciato un potenziamento della propria strategia per la Cina, prevedendo in particolare l'apertura di un nuovo centro di ricerca e sviluppo a Zhangjiang, Shanghai.

Partecipante alla CIIE per ben otto edizioni, l'azienda ha presentato in passato quasi 50 terapie e soluzioni mediche innovative; diverse di queste sono passate con successo dagli stand espositivi alla distribuzione commerciale.

A partire dal 2025, diversi nuovi farmaci sviluppati dall'azienda hanno ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione in Cina. Alcuni hanno ricevuto l'approvazione globale simultanea, mentre altri hanno debuttato a livello mondiale proprio sul mercato cinese.

Da anni, la CIIE offre spazi espositivi gratuiti agli espositori provenienti dai Paesi meno sviluppati del mondo. L'edizione di quest'anno potenzierà inoltre l'area dedicata ai prodotti di Asia e Africa, aiutando gli espositori dei Paesi africani che intrattengono relazioni diplomatiche con la Cina a cogliere le opportunità offerte dalla politica di azzeramento dei dazi e incoraggiando un numero maggiore di Paesi del Sud globale a sfruttare appieno la piattaforma della CIIE.

All'inizio di agosto, le autorità della Costa d’Avorio preposte all'export hanno deciso di organizzare una delegazione di piccole e medie imprese per partecipare alla nona edizione della CIIE, portando con sé prodotti agricoli di punta quali caffè, frutta secca, cacao e anacardi.

In occasione della nona edizione della CIIE, il China-ASEAN Business Center lancerà ufficialmente un club per imprenditori attivi a livello transfrontaliero, offrendo alle aziende cinesi servizi completi e continuativi per sostenere la loro espansione nei mercati dell'ASEAN.

Ge Hong, vicedirettore generale dell'Ufficio della CIIE, ha sottolineato che la nona edizione della fiera rimarrà saldamente allineata alle priorità economiche nazionali, creando sinergie con le iniziative "Export to China", "Buy in China" e "Invest in China" per sfruttare l'apertura di alto livello come catalizzatore di una crescita di qualità.

La fiera punterà ulteriormente su novità, sostenibilità, progresso tecnologico ed eccellenza dei prodotti, mettendo in risalto innovazioni all'avanguardia e accelerando al contempo l'importazione di beni di alta gamma per favorire un commercio internazionale più equilibrato.

L'evento offrirà opportunità più diversificate di business matchmaking, tra cui sessioni di selezione prodotti per i grandi acquirenti, un "corridoio per gli acquirenti" e attività di matchmaking commerciale e di investimento, al fine di facilitare connessioni più mirate ed efficaci tra espositori, acquirenti e altri partecipanti. Verrà inoltre potenziata la struttura dedicata alle delegazioni commerciali (trade delegation home) per offrire piattaforme one-stop e servizi integrati.

In qualità di città ospitante, Shanghai sta predisponendo sistemi di supporto completi in vista dell'evento. Le infrastrutture cittadine, tra cui la rete di trasporto pubblico, le procedure doganali portuali e la gestione intelligente delle strutture, sono già state ottimizzate per far fronte ai picchi di domanda.

Tra i continui miglioramenti figurano procedure accelerate di "canale verde" per le merci in esposizione, operazioni di sdoganamento semplificate, aree espositive in regime di deposito doganale e servizi di regolamento finanziario in loco.

È inoltre in fase di organizzazione un'ampia gamma di iniziative, tra cui incontri di incontro tra domanda e offerta, forum di settore, colloqui sugli investimenti e sessioni di approfondimento sulle politiche di riferimento.

Si stanno consolidando sempre più meccanismi a lungo termine volti a trasformare i prodotti esposti in beni commerciali e gli espositori in investitori.

 

Barista robot prepara il caffè per i visitatori nell'area espositiva dedicata ai servizi durante l'ottava edizione della China International Import Expo a Shanghai. (8 novembre 2025 - Foto/Tang Ke)

 

L'Inflync L600, il primo eVTOL al mondo a grandezza naturale con ali basculanti intubate, attira i visitatori nell'area espositiva dedicata all'automobile e alla mobilità intelligente dell'ottava edizione della China International Import Expo. (7 novembre 2025 - Foto/Wang Chu)

 

Un addetto effettua il debug di un robot umanoide industriale presso lo stand di Hexagon, nell'area espositiva dedicata a tecnologia e attrezzature dell'ottava edizione della China International Import Expo. (4 novembre 2025 - Foto/Weng Qiyu)

 

Le esposizioni Lego attirano l'attenzione dei bambini nell'area dedicata ai beni di consumo dell'ottava edizione della China International Import Expo. (9 novembre 2025 - Foto/Weng Qiyu)

 

La folla riempie gli spazi dell'ottava edizione della China International Import Expo a Shanghai. (7 novembre 2025 - Foto/Ding Junhao)

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