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Il Ministro degli Esteri iraniano ha definito "proficue" le consultazioni svolte a Pechino con l'omologo cinese Wang Yi, commentando i risultati del suo viaggio ufficiale nella capitale.

"L'Iran attribuisce grande importanza al partenariato strategico costruito nel tempo con la Cina", ha dichiarato il Ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araqchi in un messaggio pubblicato giovedì sul suo profilo social. Nel confermare il successo delle trattative, il capo della diplomazia di Teheran ha evidenziato come le decisioni concordate siano destinate a determinare il futuro equilibrio strategico della regione, con ripercussioni indirette di portata straordinaria.

Araqchi ha inoltre definito "fondamentali" i quattro principi per la pace promossi dal Presidente cinese Xi Jinping. La proposta di Pechino per la stabilità in Asia occidentale punta su quattro direttrici chiave: l'adozione del dialogo in alternativa allo scontro, la tutela della sovranità contro ogni ingerenza esterna, la piena osservanza del diritto internazionale a scapito dell'unilateralismo e il bilanciamento strategico tra sicurezza e sviluppo.

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