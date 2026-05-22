Cina e Pakistan si uniscono per la pace in Iran: il piano segreto che sfida gli Stati Uniti

Il Pakistan ha annunciato di collaborare con la Cina per promuovere congiuntamente un'iniziativa di pace in cinque punti volta a porre fine alla guerra contro l'Iran.

"Il Pakistan e la Cina hanno mantenuto uno stretto coordinamento riguardo al conflitto in Medio Oriente [Asia occidentale] e nel Golfo Persico", ha dichiarato venerdì ai giornalisti il ??portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, Tahir Andrabi.

Il diplomatico ha aggiunto che il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif affronterà la questione del conflitto e le modalità per porvi fine in modo definitivo durante la sua visita ufficiale in Cina, prevista per la fine di questo mese, dal 23 al 26 maggio. Ha inoltre indicato che Pechino ha sostenuto gli sforzi diplomatici di Islamabad per risolvere la questione.

Che cos'è l'Iniziativa dei cinque punti Cina-Pakistan?

La Cina è diventata un importante alleato diplomatico negli sforzi di mediazione del Pakistan durante il conflitto, iniziato alla fine di febbraio.

Entrambi i paesi promuovono congiuntamente un'iniziativa di pace in cinque punti che prevede un cessate il fuoco, il dialogo, la protezione delle infrastrutture civili e nucleari, la navigazione sicura attraverso lo Stretto di Hormuz e il rispetto della Carta delle Nazioni Unite.

Questo venerdì, il ministro degli Interni pakistano Mohsin Naqvi, in Iran per partecipare agli sforzi di mediazione, ha incontrato il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araqchi per esaminare le ultime proposte per porre fine alla guerra, con l'obiettivo di risolvere i restanti punti di disaccordo tra Stati Uniti e Iran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim .

A sei settimane dall'entrata in vigore del fragile cessate il fuoco, l'8 aprile, i negoziati rimangono in una fase di stallo a causa delle richieste massimaliste di Washington, secondo quanto affermato da Teheran.

L'Iran ha chiarito che non rinuncerà ai suoi diritti inalienabili di arricchimento dell'uranio, né cederà il controllo dello Stretto di Hormuz, una rotta marittima strategica attraverso la quale transita un quinto del petrolio mondiale e che è rimasta chiusa dall'inizio della guerra contro l'Iran.

Sanzioni, Hormuz e sicurezza regionale: le tre principali linee rosse dell'Iran

A questo proposito, Mohamad Mojber, consigliere della Guida suprema della Rivoluzione islamica iraniana , ha dichiarato giovedì che il Paese non farà passi indietro nei negoziati su questioni chiave come le sanzioni, il controllo dello Stretto di Hormuz e la sicurezza regionale.

Riguardo alla politica regionale, Mojber ha osservato che la posizione della Guida suprema della Rivoluzione islamica, l'Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei, e del Governo si basa sul mantenimento di buoni rapporti con i paesi vicini, pur avvertendo che alcuni stati fungono da basi per gli Stati Uniti.

Ha avvertito che se dal territorio di quei paesi venissero lanciate nuove aggressioni contro l'Iran, Teheran "non avrà altra scelta che rispondere e affrontare la situazione" .