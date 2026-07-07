Cina: "Esortiamo gli USA a porre immediatamente fine al blocco, alla coercizione e alla pressione contro Cuba"

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La portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha esortato gli Stati Uniti a porre fine al blocco e alle sanzioni contro Cuba, condannando al contempo la "coercizione e la pressione" esercitate da Washington sull'isola.

"Gli oltre 60 anni di blocco totale e sanzioni illegali da parte degli Stati Uniti hanno causato profonde sofferenze al popolo cubano. Recentemente, gli Stati Uniti hanno nuovamente inasprito il blocco e le sanzioni, compromettendo gravemente i mezzi di sussistenza di base del popolo cubano e suscitando preoccupazione nella comunità internazionale", ha dichiarato in una conferenza stampa, rispondendo a una domanda sulla richiesta del presidente cubano Miguel Díaz-Canel di una sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per discutere dell'embargo "insostenibile", che ha definito equivalente a un "genocidio".

"La Cina, come sempre, si oppone alle sanzioni unilaterali illegali che non hanno fondamento nel diritto internazionale. Esortiamo gli Stati Uniti a porre immediatamente fine al blocco, alla coercizione e alle pressioni contro Cuba e a cessare di violare il diritto del popolo cubano alla sopravvivenza e allo sviluppo", ha aggiunto.

Ha inoltre sottolineato che il suo Paese sostiene fermamente l'isola nella difesa della sua sovranità nazionale e nella resistenza alle interferenze straniere. "Siamo disposti a cooperare con il resto del mondo per difendere l'equità e la giustizia internazionali", ha concluso.

Washington ha imposto un blocco finanziario e commerciale contro Cuba da oltre sei decenni. Da quando il presidente statunitense Donald Trump ha cominciato il suo secondo mandato nel gennaio 2015, gli Stati Uniti hanno intensificato la loro politica di accerchiamento e strangolamento totale dell'isola.

Questa politica extraterritoriale statunitense è stata accompagnata da gravi minacce, in cui lo stesso presidente USA ha dichiarato di essere pronto a usare la forza, se necessario, per rovesciare il governo cubano, il quale, a sua volta, denuncia tali azioni come una tattica di "genocidio" e ha annunciato la sua volontà di difendersi in ogni scenario.

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