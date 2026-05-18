Cina, i dati di aprile confermano un percorso di crescita strutturale e di qualità

L'Ufficio Nazionale di Statistica cinese ha pubblicato gli ultimi dati economici relativi ai primi quattro mesi dell'anno, delineando un quadro di continuità nel ritmo di espansione e di consolidamento nei settori a maggiore contenuto tecnologico, come riporta il quotidiano Global Times. Nonostante un contesto internazionale caratterizzato da incertezze, l'economia cinese ha mantenuto una traiettoria stabile, sostenuta dal processo di aggiornamento industriale e dal rafforzamento di nuovi motori di crescita.



Nei primi quattro mesi, il valore aggiunto industriale delle imprese di dimensioni superiori ha registrato una crescita del 5,6% su base annua in termini reali. A guidare l'andamento sono stati i comparti dell'equipaggiamento e della manifattura high-tech, cresciuti rispettivamente dell'8,7% e del 12,6%, con ritmi superiori alla media del settore. Tra i prodotti, hanno registrato espansioni significative le stampanti 3D, in aumento del 50,9%, le batterie agli ioni di litio (+36,0%) e i robot industriali (+25,7%), indicatori di un ampliamento delle capacità produttive avanzate. Nel mese di aprile, la produzione industriale è aumentata del 4,1%, con ventinove delle quarantuno categorie principali in territorio positivo. Settori come le attrezzature speciali (+6,2%), la produzione automobilistica (+9,2%) e l'elettronica e le telecomunicazioni (+15,6%) hanno confermato la solidità della base manifatturiera. Come ha osservato Li Changan, economista dell'Università del Commercio Internazionale e dell'Economia, il dato rientra nelle attese e riflette la forza del sistema industriale cinese e la continuità del processo di ammodernamento.



Sul fronte dei prezzi, l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,9% nei primi quattro mesi, con un'accelerazione ad aprile all'1,2%. Le vendite al dettaglio di beni di consumo sono aumentate dell'1,9%, con le aree rurali (+2,8%) che hanno superato il ritmo delle città (+1,8%). Il comparto dei servizi si è confermato un punto di forza, con le vendite al dettaglio in questo settore in crescita del 5,6%. Settori come i servizi di informazione, il turismo, la cultura, lo sport e i trasporti hanno registrato dinamiche positive. Anche la produzione dei servizi a livello nazionale è salita del 4,9%, con i servizi moderni e le tecnologie dell'informazione che hanno segnato un +10,9%. Ad aprile, gli indici di attività per trasporti ferroviari, servizi postali e telecomunicazioni si sono mantenuti stabilmente sopra la soglia del 55%, indicando un livello di operatività sostenuto.



Per quanto riguarda gli investimenti, la formazione lorda di capitale fisso, escluse le famiglie rurali, ha registrato una variazione dell'1,6 per cento in calo, ma il dato mostra una chiara differenziazione settoriale. Gli investimenti in prodotti legati alla proprietà intellettuale sono cresciuti dell'8,9 per cento, mentre il comparto high-tech ha registrato un +6,1 per cento, trainato da aerospazio e attrezzature (+17,9 per cento), produzione di computer e attrezzature per ufficio (+13,9 per cento) e servizi informativi (+18,1 per cento). Il commercio estero ha mantenuto un ritmo di espansione sostenuto, con l'interscambio totale che ha superato i 16,22 trilioni di yuan, in crescita del 14,9 per cento su base annua. Le esportazioni sono salite dell'11,3 per cento, le importazioni del 20,0 per cento. Gli scambi con i paesi lungo la Belt and Road sono aumentati del 13,5 per cento, mentre le imprese private hanno registrato un +15,9 per cento. Le esportazioni di prodotti meccanici ed elettrici hanno guadagnato il 17,6 per cento.



Fu Linghui, portavoce dell'Ufficio Nazionale di Statistica, ha sottolineato che l'economia nazionale ha mantenuto una tendenza complessivamente stabile e in miglioramento, con progressi consistenti nello sviluppo di alta qualità. Ha al contempo riconosciuto che il contesto esterno resta complesso e che a livello interno permane uno squilibrio tra un'offerta solida e una domanda in via di consolidamento, con alcune imprese che continuano a fronteggiare difficoltà operative. In risposta, le autorità hanno indicato l'intenzione di attuare una politica fiscale più proattiva e una politica monetaria moderatamente accomodante, con interventi mirati a sostenere la domanda interna, ottimizzare la struttura dell'offerta e rafforzare i motori endogeni di crescita. L'obiettivo resta quello di consolidare la circolazione economica domestica, migliorare l'interazione con i flussi internazionali e promuovere uno sviluppo economico sostenibile e sano.



I dati di aprile confermano che il percorso di transizione verso un modello di crescita più qualitativo e tecnologicamente avanzato procede con continuità. La struttura economica mostra segni di adattamento e di rafforzamento delle componenti a maggior valore aggiunto, mentre le politiche di sostegno puntano a consolidare le basi per una traiettoria di lungo periodo, garantendo stabilità interna e capacità di risposta alle dinamiche globali.

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