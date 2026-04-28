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Cina, il quadrifoglio dell'economia: tecnologia, infrastrutture, consumo e stabilità. Il Politburo traccia la rotta del 2026

Il meeting del Politburo presieduto da Xi Jinping definisce le priorità per i prossimi mesi: politiche fiscali proattive, spinta all'"AI plus" e investimenti strategici. Mentre i dati confermano il dinamismo del manifatturiero high-tech

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Cina, il quadrifoglio dell'economia: tecnologia, infrastrutture, consumo e stabilità. Il Politburo traccia la rotta del 2026

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La Cina guarda al primo trimestre del 2026 con un mix di soddisfazione e prudenza. Mentre i dati ufficiali disegnano un quadro di ripresa solida nel settore industriale, il vertice del Politburo del Partito Comunista Cinese, riunitosi sotto la presidenza di Xi Jinping, traccia la rotta per i mesi a venire: consolidare i risultati, affrontare le vulnerabilità e preparare il terreno per il quindicesimo Piano quinquennale.

I numeri parlano chiaro. Nei primi tre mesi dell'anno, i profitti delle principali imprese industriali cinesi sono cresciuti del 15,5% su base annua, raggiungendo 1.696 trilioni di yuan. Un dato che accelera leggermente rispetto ai primi due mesi e che, secondo l'Ufficio nazionale di statistica, riflette l'efficacia delle politiche macroeconomiche proattive messe in campo per ammortizzare un contesto globale complesso. A trainare la corsa sono stati i settori ad alto valore aggiunto: la produzione di attrezzature ha visto i propri utili salire del 21 per cento, mentre il manifatturiero high-tech ha registrato un balzo del 47,4 per cento.

Dietro queste cifre si nascondono storie di trasformazione. L'industria elettronica ha visto i propri profitti esplodere del 124,5%, sostenuta da una produzione vivace e da prezzi in recupero. Allo stesso modo, la domanda di prodotti intelligenti ha alimentato la redditività nella produzione di droni e di attrezzature consumer smart. Anche la transizione verde mostra i suoi frutti: i profitti nel settore delle batterie agli ioni di litio sono cresciuti del 25%, mentre quelli legati alle apparecchiature per il monitoraggio ambientale sono raddoppiati.

Tuttavia, Pechino non abbassa la guardia. Il vertice del Politburo ha riconosciuto che, nonostante l'avvio robusto dell'anno, l'economia cinese deve ancora fare i conti con difficoltà strutturali e con un fondamento della ripresa che necessita di ulteriore consolidamento. La risposta del governo passa per una combinazione di politiche fiscali più espansive e di una politica monetaria accomodante ma mirata, con l'obiettivo di espandere la domanda interna e ottimizzare l'offerta.
Particolarmente significativa è la spinta all'innovazione tecnologica. Il vertice ha sottolineato l'urgenza di raggiungere l'autosufficienza e la forza in campo scientifico, costruendo catene industriali resistenti e controllabili nei rischi. In questo quadro si inserisce l'iniziativa "AI plus", volta a sviluppare nuove forme di economia intelligente e a migliorarne la politica che la governa. Non si tratta solo di parole: i dati mostrano già come lo sviluppo rapido dell'intelligenza artificiale e dei semiconduttori stia generando impatti concreti, con profitti in settori come la produzione di fibre ottiche e dispositivi optoelettronici cresciuti a tripla cifra.

La strategia cinese guarda anche alle infrastrutture. Il piano prevede un'accelerazione nella progettazione e costruzione di reti idriche, reti elettriche di nuova generazione, infrastrutture di calcolo, reti di comunicazione di ultima generazione, condutture urbane sotterranee e sistemi logistici. L'obiettivo è duplice: stimolare gli investimenti nel breve periodo e gettare le basi per una crescita di qualità nel lungo termine.

Non mancano le sfide. L'Ufficio nazionale di statistica avverte che le incertezze dell'ambiente esterno rimangono elevate, mentre gli squilibri tra domanda e offerta sul mercato domestico richiedono ancora attenzione. Il Politburo ha quindi ribadito la necessità di prevenire e risolvere i rischi in settori chiave, a cominciare dal mercato immobiliare e dal debito degli enti locali, senza trascurare la stabilizzazione della fiducia nei mercati dei capitali.

Al centro della politica economica resta comunque la persona. L'incontro ha confermato l'impegno per una politica che punta a "occupazione prima di tutto", accompagnata da un rafforzamento dei servizi pubblici in ambiti cruciali come istruzione, sanità e assistenza all'infanzia. Perché, come ricorda Yu Weining, statistico dell'NBS, la vera misura del successo non è solo nella crescita dei profitti, ma nella capacità di tradurre quella crescita in benessere diffuso e in una maggiore resistenzaa di fronte alle incertezze del mondo.
Mentre la Cina si prepara ad avviare il quindicesimo Piano quinquennale, la sfida appare chiara: trasformare il dinamismo attuale in una traiettoria di sviluppo sostenibile, capace di coniugare innovazione, sicurezza e inclusione. I primi dati del 2026 suggeriscono che la direzione è quella giusta, ma il percorso richiederà ancora aggiustamenti, coraggio e una costante capacità di leggere i segnali, sia interni che globali.

Intanto mentre la Cina nonostante le turbolenze geopolitiche ed energetiche continua a crescere e pianifica il futuro, l’occidente neoliberista annaspa in una crisi senza fine.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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