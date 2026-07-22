Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • CINA

Cina, primo semestre positivo per l'occupazione: AI e nuovi settori trainano la crescita

Politiche pro-lavoro, formazione professionale e nuovi settori strategici sostengono l'occupazione urbana, in linea con gli obiettivi del quindicesimo Piano Quinquennale

468
Cina, primo semestre positivo per l'occupazione: AI e nuovi settori trainano la crescita

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Il mercato del lavoro cinese ha chiuso il primo semestre con numeri che confermano una tenuta sostanzialmente stabile, nonostante le incertezze che accompagnano da tempo il quadro economico globale. Secondo quanto riferito da Cui Pengcheng, direttore generale del dipartimento di ricerca politica e portavoce del Ministero delle Risorse Umane e della Sicurezza Sociale, nei primi sei mesi dell'anno sono stati creati 6,95 milioni di nuovi posti di lavoro urbani, un dato praticamente identico a quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Il tasso di disoccupazione urbana rilevato tramite sondaggio si è invece attestato in media al 5,2 percento.

Questi risultati collocano il dragone asiatico su una traiettoria coerente con l'obiettivo annuale, che prevede la creazione di oltre 12 milioni di nuovi posti di lavoro urbani e il mantenimento del tasso di disoccupazione attorno al 5,5 percento entro fine anno. Facendo un rapido calcolo, i 6,9 milioni di impieghi generati nella prima metà dell'anno equivalgono a circa il 58 percento del traguardo fissato per l'intero 2026, un ritmo che gli osservatori giudicano incoraggiante.

Gli analisti individuano diverse ragioni dietro questa performance. Da un lato ci sono la forza e la resistenza mostrata dalla seconda economia mondiale, capace di assorbire shock esterni senza scosse eccessive sul fronte occupazionale. Dall'altro pesano gli effetti duraturi delle politiche pro-lavoro messe in campo dal governo, insieme alla spinta arrivata da settori emergenti come l'intelligenza artificiale, che stanno ridisegnando il tessuto produttivo del paese in un processo più ampio di aggiornamento economico.

Durante il briefing con la stampa, Cui ha ricordato gli sforzi intensificati messi in atto quest'anno per stabilizzare il mercato del lavoro. Tra le misure citate figurano nuove politiche mirate alla tutela dell'occupazione, la definizione di un piano di sviluppo delle risorse umane per il periodo del quindicesimo Piano Quinquennale, che coprirà gli anni dal 2026 al 2030, e un piano d'azione specifico per stabilizzare ed espandere i livelli occupazionali. Il ministero ha inoltre approfondito i programmi pilota dedicati all'integrazione tra il settore dei servizi per le risorse umane e quello manifatturiero.

Parallelamente è proseguito il rafforzamento della formazione professionale su larga scala. In collaborazione con i dipartimenti industriali e le organizzazioni di massa, sono stati attivati percorsi formativi mirati in cinque ambiti considerati strategici: intelligenza artificiale, manifattura avanzata, veicoli a nuova energia, servizi di assistenza agli anziani ed economia a bassa quota, quest'ultima legata soprattutto ai droni e alla mobilità aerea di prossimità.

Sul fronte del sostegno alle categorie più esposte alla precarietà, le autorità cinesi hanno introdotto sedici misure politiche pensate per favorire l'occupazione tra i neolaureati e i giovani in generale, accompagnate dal lancio di una campagna della durata di cento giorni volta a portare i servizi pubblici per l'impiego direttamente nei campus universitari.

Li Changan, docente presso l'Accademia di studi sull'economia aperta cinese dell'Università di Commercio Internazionale ed Economia di Pechino, ha spiegato che il sistema di politiche per la stabilizzazione dell'occupazione e il sostegno ai gruppi chiave ha ormai raggiunto un grado di maturità significativo. Secondo il professore, il progresso tecnologico, l'aggiornamento industriale e l'emergere di nuovi modelli di business stanno ampliando le opportunità lavorative disponibili sul mercato.

A confermare questa lettura contribuisce anche un rapporto della società di consulenza PwC, intitolato 'Barometro globale dell'occupazione nell'intelligenza artificiale 2026', che evidenzia un'ottimizzazione strutturale del mercato del lavoro cinese. Il documento segnala una ripresa delle assunzioni legate all'intelligenza artificiale nella Cina continentale nel corso del 2025, con la quota di posizioni AI sul totale delle assunzioni cresciuta di 6,4 punti percentuali. Un incremento attribuito principalmente ai progressi tecnologici nel settore e alla diffusione sempre più rapida dell'AI in praticamente tutti i comparti produttivi.

Oltre alle figure professionali legate direttamente all'intelligenza artificiale, gli analisti segnalano l'emergere di nuove tipologie di lavoro finora marginali, come gli accompagnatori medici, i pet sitter specializzati e i pianificatori di viaggi online, segno di una domanda occupazionale sempre più diversificata.

A inizio luglio il Ministero delle Risorse Umane e della Sicurezza Sociale aveva già pubblicato il piano di sviluppo delle risorse umane relativo al periodo del quindicesimo Piano Quinquennale. Tra gli obiettivi fissati per il ricollocamento lavorativo, il documento prevede di aiutare 25 milioni di lavoratori urbani disoccupati a trovare una nuova occupazione entro i prossimi cinque anni, mantenendo nel frattempo il tasso di disoccupazione urbana rilevato entro il 5,5 percento. Anche il numero di nuovi posti di lavoro creati nelle aree urbane dovrà mantenersi su una scala considerevole nell'arco del quinquennio.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

ASIA Todd: "Iran e Ucraina sono due fronti della stessa guerra mondiale"

Todd: "Iran e Ucraina sono due fronti della stessa guerra mondiale"

  • 21 Luglio 2026 14:47

Lo storico e sociologo francese Emmanuel Todd è tornato a far discutere con una lunga intervista rilasciata al settimanale giapponese Bunshun. Secondo Todd, quello a cui stiamo assistendo oggi non...

CINA La Cina avverte il Giappone: "Rinunciate subito alla rimilitarizzazione e alle armi nucleari"

La Cina avverte il Giappone: "Rinunciate subito alla rimilitarizzazione e alle armi nucleari"

  • 20 Luglio 2026 16:27

Secondo quanto riportato dai media locali, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha esortato la comunità internazionale e i cittadini giapponesi a chiedere alle autorità...

AMERICA LATINA "Contro il Brasile nessuno vince mentendo": Lula difende la sovranità nazionale dalle ingerenze USA

"Contro il Brasile nessuno vince mentendo": Lula difende la sovranità nazionale dalle ingerenze USA

  • 18 Luglio 2026 15:24

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha scelto la cautela e la pazienza come risposta alla decisione dell'amministrazione Trump di imporre un dazio del 25% sulle importazioni brasiliane....

AMERICA LATINA La Cina esige che gli USA "pongano immediatamente fine" al blocco contro Cuba

La Cina esige che gli USA "pongano immediatamente fine" al blocco contro Cuba

  • 15 Luglio 2026 17:42

Il Ministero degli Esteri cinese ha esortato gli Stati Uniti a porre immediatamente fine al blocco, alla coercizione e alle pressioni esercitate contro Cuba. "Abbiamo già espresso la nostra posizione...

ASIA Xi: Cina e Corea del Nord continueranno a promuovere la causa socialista

Xi: Cina e Corea del Nord continueranno a promuovere la causa socialista

  • 11 Luglio 2026 16:16

Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che il suo Paese e la Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) dovrebbero garantire che lo sviluppo delle relazioni bilaterali contribuisca sempre a...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Tra Ucraina, Iran e proliferazione nucleare: tutte le dichiarazioni di Lavrov alla vigilia dell'incontro con Rubio

Tra Ucraina, Iran e proliferazione nucleare: tutte le dichiarazioni di Lavrov alla vigilia dell'incontro con Rubio

22 Luglio 2026 15:34
Isola di Kharg e Stretto di Hormuz: il piano USA in Medio Oriente è un vicolo cieco

Isola di Kharg e Stretto di Hormuz: il piano USA in Medio Oriente è un vicolo cieco

22 Luglio 2026 11:30
Libano, scatta il piano USA ma è giallo sulle "zone pilota": "Israele non si sta ritirando"

Libano, scatta il piano USA ma è giallo sulle "zone pilota": "Israele non si sta ritirando"

22 Luglio 2026 11:30
"L'ombra del Mossad e della CIA su Sana'a": sventato il golpe segreto preparato in Arabia Saudita

"L'ombra del Mossad e della CIA su Sana'a": sventato il golpe segreto preparato in Arabia Saudita

22 Luglio 2026 11:30
USA-Iran: raid del CENTCOM per l'undicesima notte, Teheran risponde colpendo Camp Al-Doha

USA-Iran: raid del CENTCOM per l'undicesima notte, Teheran risponde colpendo Camp Al-Doha

22 Luglio 2026 08:00
Tensione al Senato USA: Hegseth ammette la forza dell'Iran e chiede altri 87 miliardi di dollari

Tensione al Senato USA: Hegseth ammette la forza dell'Iran e chiede altri 87 miliardi di dollari

22 Luglio 2026 08:00
Gli USA preparano un'offensiva di terra contro l'Iran?

Gli USA preparano un'offensiva di terra contro l'Iran?

22 Luglio 2026 07:00
Il caso Fedorov travolge l'esercito: Zelensky cambia il comandante in capo

Il caso Fedorov travolge l'esercito: Zelensky cambia il comandante in capo

22 Luglio 2026 07:00
MEDITERRANEO

Israele, il grande equivoco

16037
RUSSIA

L'esercito russo attacca tre navi da carico che trasportavano materiale militare nei porti ucraini

14863
EUROPA

I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

13893
EUROPA

Il piano di Kaja Kallas per portare l’Europa in guerra contro Russia e Cina

13665
RUSSIA

Cavo Dragone e il doppio inganno: Kiev che avanza e "ribalta le sorti della guerra" mentre la Russia minaccia l'Europa

12210
EUROPA

Due liste di proscrizione, due indignazioni diverse

11739
EUROPA

”Freya”: i volenterosi per Kiev gettano la maschera

11547
EUROPA

Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

10189
ASIA

Trump lancia nuove pesanti minacce all'Iran

NORD-AMERICA

Trump vuole Infantino Segretario Generale dell'ONU

ASIA

Guerra USA all'Iran, salgono a 18 le vittime americane: oltre 500 i soldati feriti

MEDITERRANEO

Stampa sotto attacco: sale a 264 il bilancio dei giornalisti uccisi da Israele dall'ottobre 2023

ASIA

"Vi paghiamo sei mesi in più": gli armatori cercano marinai disposti a rischiare la vita a Hormuz

EUROPA

"Non siate complici degli USA": il duro monito dell'Iran al governo bulgaro

NORD-AMERICA

Trump impone dazi del 50% sul Canada

AMERICA LATINA

Petro presenta ricorso per annullare le elezioni presidenziali in Colombia

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Italia, UE e Cina: il corto circuito tra sanzioni e dialogo Italia, UE e Cina: il corto circuito tra sanzioni e dialogo

Italia, UE e Cina: il corto circuito tra sanzioni e dialogo

  • 21 Luglio 2026 08:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream) di Fabrizio Verde Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream)

Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream)

  • 21 Luglio 2026 21:41
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA  di Michelangelo Severgnini IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

  • 14 Luglio 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Delegazione italiana in Cina: tappa a Jiaxing per conoscere la storia del PCC   Una finestra aperta Delegazione italiana in Cina: tappa a Jiaxing per conoscere la storia del PCC

Delegazione italiana in Cina: tappa a Jiaxing per conoscere la storia del PCC

  • 20 Luglio 2026 16:30
Robot cinesi: economici e altamente performanti Robot cinesi: economici e altamente performanti

Robot cinesi: economici e altamente performanti

  • 15 Luglio 2026 09:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra? di Francesco Santoianni Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

  • 15 Luglio 2026 18:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero di Paolo Desogus I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

  • 18 Luglio 2026 10:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Tutti pazzi per Roggero di Alessandro Mariani Tutti pazzi per Roggero

Tutti pazzi per Roggero

  • 19 Luglio 2026 15:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Quanto vale una vita? di Giuseppe Giannini Quanto vale una vita?

Quanto vale una vita?

  • 21 Luglio 2026 07:00
"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti di Antonio Di Siena "Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

  • 15 Luglio 2026 09:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
L'effetto Trump favorisce Pechino: ecco perché la guerra in Iran sta guidando il boom della Cina di Michele Blanco L'effetto Trump favorisce Pechino: ecco perché la guerra in Iran sta guidando il boom della Cina

L'effetto Trump favorisce Pechino: ecco perché la guerra in Iran sta guidando il boom della Cina

  • 17 Luglio 2026 14:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti