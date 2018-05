Cina, Xi ispira ed esorta gli studenti alla comprensione del marxismo

Insegnanti e studenti dell'Università di Pechino (PKU) hanno dichiarato di essere stati ispirati da un discorso del presidente cinese Xi Jinping, il quale ha affermato che il marxismo, l'ideologia guida del Partito Comunista Cinese (PCC), dovrebbe essere promosso nei campus, nelle aule, e tra gli studenti.

Xi, che è anche segretario generale del Comitato Centrale del PCC e presidente della Commissione Militare Centrale, ha pronunciato il suo discorso durante un giro di ispezione del PKU, in vista della Giornata della gioventù cinese e del 120° anniversario della PKU, che cadono entrambi il 4 maggio.

PKU è la culla del marxismo in Cina. Il Movimento del 4 maggio, che ha contribuito alla fondazione del PCC, ha avuto inizio all'università.

Più recentemente la PKU ha istituito la prima scuola di marxismo nel paese e a gennaio ha istituito l'istituto di ricerca sul Pensiero di Xi Jinping sul Socialismo con Caratteristiche Cinesi per una Nuova Era.

Mentre ha visitato la scuola di marxismo, Xi potuto guardare un'esposizione e imparare a conoscere la ricerca e l'insegnamento del marxismo e del pensiero di Xi Jinping sul Socialismo con Caratteristiche Cinesi per una Nuova Era.

Ha affermato che tutte le scuole di marxismo delle università dovrebbero seguire un chiaro orientamento politico e principi di insegnamento. Il marxismo dovrebbe essere consolidato come l'ideologia guida, ha spiegato.

Zhang Huifeng, un professore associato alla Scuola di Marxismo della PKU, ha detto al Global Times che lui e i suoi colleghi sono stati ispirati dalla visita di Xi alla scuola e dal suo discorso.

Zhang e gli altri insegnanti hanno anche partecipato a un colloquio dopo il discorso di Xi mercoledì.

"Penso che il discorso si concentri su come coltivare la nostra gioventù, che è al centro di un'università, c'è un vecchio detto cinese: Cerca l'etica e l'integrità prima del successo nella propria carriera". Il discorso di Xi riecheggia questo detto", ha dichiarato Zhang.

"Elementi di marxismo dovrebbero essere aggiunti all'educazione morale nelle università per insegnare ai nostri studenti a lottare per gli ideali del marxismo e la felicità del genere umano.In futuro, l'educazione al marxismo dovrebbe riflettersi nel programma di studi generale", ha osservato Zhang.

"Il discorso del presidente Xi dà il tono del nostro lavoro, per noi della scuola del marxismo che ci assumiamo una grande responsabilità nell'aiutare a coltivare buoni costumi nei nostri studenti", ha detto Zhang.

Nel suo discorso, Xi ha anche sottolineato l'importanza dell'istruzione, affermando che l'istruzione superiore è un importante punto di riferimento nello sviluppo di un paese e del suo potenziale di sviluppo.

Notando che lo sviluppo delle università e della nazione si completano a vicenda, Xi ha sottolineato che dovrebbero essere spesi più sforzi per far crescere università di livello mondiale, ma soprattutto con caratteristiche cinesi.

Wang Xuguang, uno studente del PKU, ha affermato di essere stato particolarmente ispirato dalle osservazioni di Xi sull'educazione.

"Un paese è forte quando la sua educazione è forte, è la generazione più giovane che detiene il potere di cambiare la società per il meglio", ha detto Wang.

Xi ha anche sottolineato gli sforzi per formare insegnanti competenti e stabilire un sistema per coltivare talenti.

Un certo numero di professionisti della scienza e della tecnologia, leader a livello mondiale, giovani scienziati e ingegneri, e gruppi di innovazione dovrebbero essere formati, con grandi progressi nella ricerca di base pionieristica e innovazioni originali come obiettivo, ha detto Xi.

Celebrando Marx

Studenti cinesi a Guangzhou, nella provincia meridionale del Guangdong, insieme agli studenti internazionali della Jinan University di Guangzhou hanno celebrato la prossima Giornata della Gioventù recitando il libro del presidente Xi Jinping: The Governance of China sia in cinese che in inglese, secondo il Guangzhou Daily.

L'intera narrazione verrà registrata e trasformata in 600 clip audio, che saranno rese disponibili sull'app mobile prodotta da Huacheng FM, una stazione radio con sede a Guangzhou.

Per celebrare il 200° anniversario della nascita di Karl Marx, Huacheng FM presenterà un programma a partire da sabato in cui più di 20 membri del Partito, selezionati dalle organizzazioni governative di Guangzhou, reciteranno il Manifesto del Partito Comunista.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)