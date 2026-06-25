CISCE 2026: la Liguria regione ospite d’onore, focus su porti e logistica con la Cina

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di CGTN

Si è aperta oggi nella capitale cinese la quarta edizione della China International Supply Chain Expo (CISCE), in un clima segnato da crescenti tensioni internazionali e dall’avanzata del protezionismo commerciale, che rendono le catene di approvvigionamento globali sempre più fragili e interconnesse. La manifestazione, dedicata alla resilienza e all’innovazione delle filiere, accoglie quest’anno tra le regioni ospiti d’onore la Liguria, presente con una delegazione di alto profilo. Composta da rappresentanti della Giunta regionale, associazioni di categoria e venti aziende leader nei settori della logistica marittima, della gestione portuale, del commercio internazionale e delle tecnologie digitali, la delegazione ligure intende rafforzare i legami con il sistema produttivo cinese.

Nel corso della giornata inaugurale, diversi membri della delegazione hanno sottolineato il proprio ottimismo riguardo alle prospettive di collaborazione con la Cina, in particolare nei settori portuale, logistico e commerciale.