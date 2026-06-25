CISCE, nuovo ponte per la Cina e l'Italia: la Liguria cerca sinergie nella supply chain
Durante la quarta edizione della China International Supply Chain Expo (CISCE), la Regione Liguria ha partecipato in qualità di regione ospite d'onore con una delegazione di oltre 40 persone, tra rappresentanti del governo regionale, associazioni di categoria e 20 aziende leader. Numerosi membri della delegazione, intervistati dai giornalisti del China Media Group, hanno dichiarato che la Cina è un partner commerciale strategico e un'opportunità concreta, e che la Liguria desidera approfondire la cooperazione con la Cina, puntando sulla logistica portuale.
Prima fiera internazionale al mondo dedicata alla supply chain, la CISCE ha come obiettivo quello di collegare domanda e offerta e avvicinare la Cina al resto del mondo, favorendo la sinergia tra i vari anelli della filiera produttiva, la collaborazione intersettoriale e la cooperazione transfrontaliera, integrando l'intera catena che comprende innovazione, industria, talenti e capitali. In un contesto in cui la supply chain globale risente delle fragilità causate da conflitti geopolitici e misure protezionistiche, il valore strategico di questa fiera risulta ancora più evidente.
Nel corso della fiera, la delegazione ligure ha svolto una serie di incontri con imprese e istituzioni cinesi, approfondendo la reciproca conoscenza nei settori della gestione portuale, delle attrezzature per la logistica intelligente e delle soluzioni digitali per il trasporto, alla ricerca di sinergie in termini di tecnologia ed esperienza.
Andrea Giachero, Presidente di Spediporto: Tutto ciò che riguarda la digitalizzazione ci permette di ottimizzare i processi operativi. Noi, che viaggiamo spesso nei porti asiatici e in particolare in quelli cinesi, ci rendiamo conto che il mondo della tecnologia ha aiutato a rendere le operazioni sempre più efficienti nei porti cinesi. Pertanto cerchiamo di acquisire e capire quali sono le principali caratteristiche che hanno determinato il successo dei vostri porti e cerchiamo di consolidare il nostro ruolo di piattaforma strategica, anche per i porti cinesi.
In questa edizione, la provincia di Hainan ha partecipato come regione ospite d'onore, organizzando un'ampia attività promozionale e firmando un memorandum d'intesa con Spediporto per rafforzare la cooperazione nella logistica transfrontaliera. Il governo della provincia di Hainan e la Regione Liguria hanno inoltre sottoscritto una lettera d'intenti per avviare un rapporto di gemellaggio, con l'obiettivo di intensificare gli scambi culturali e la cooperazione economico-commerciale.