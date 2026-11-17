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Nella mattinata di martedì, nei pressi di Gerico, in Cisgiordania, coloni israeliani hanno aperto il fuoco uccidendo una donna palestinese e provocando il ferimento di altre dieci persone, secondo quanto comunicato dall'ospedale governativo della città.

Stando a quanto ricostruito da fonti locali palestinesi, un gruppo di coloni armati ha accerchiato alcune abitazioni nel villaggio di Al-Duyuk al-Tahta, situato a ovest del centro urbano, sparando contro gli abitanti. La vittima era una donna di 60 anni, mentre tra le persone rimaste ferite figura anche un uomo di 65 anni. Mentre la sparatoria era ancora in atto, anche i militari israeliani hanno fatto ingresso nell'area.

Da parte sua, l'esercito israeliano ha reso noto di aver ricevuto una segnalazione preliminare relativa a un "tentativo di attacco" nei dintorni di Gerico, precisando che la dinamica dei fatti è tuttora oggetto di accertamenti. Secondo le informazioni disponibili, i soldati si sono schierati sul terreno allestendo diversi posti di blocco.

Questo episodio di violenza si verifica all'indomani di un altro grave fatto accaduto lunedì nella località di Tuqu, a sud-est di Betlemme, dove un colono israeliano ha travolto con un veicolo e ferito otto palestinesi, colpendo anche alcuni presenti accorsi per prestare aiuto ai primi feriti. Il Ministero degli Esteri palestinese ha condannato fermamente l'accaduto qualificandolo come un atto terroristico e sollecitando che l'autore del gesto e chi gli ha garantito copertura vengano consegnati alla giustizia.

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