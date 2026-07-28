Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Cisgiordania: centinaia di coloni protetti dall'occupazione israeliana mettono a ferro e fuoco Sarra

559
Cisgiordania: centinaia di coloni protetti dall'occupazione israeliana mettono a ferro e fuoco Sarra

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Il 25 luglio, centinaia di coloni ebrei hanno perpetrato un pogrom coordinato nel villaggio palestinese di Sarra, nella Cisgiordania occupata, incendiando case, danneggiando proprietà e aggredendo i residenti, in seguito al rapimento di decine di palestinesi da parte delle truppe israeliane.

Secondo quanto riferito dagli abitanti del villaggio a sud-ovest di Nablus, gli attacchi dei coloni hanno costretto diverse famiglie a fuggire per mettersi in salvo.

Le famiglie palestinesi hanno tentato di difendere il villaggio affrontando gli aggressori, che hanno dato fuoco ad almeno due case.

"I coloni erano centinaia e hanno attaccato violentemente la casa, lanciando pietre e molotov. Il cortile e il veicolo hanno preso fuoco", ha detto Mohammed Turabi, un residente di Sarra.

I soldati israeliani hanno offerto protezione alle bande di coloni mentre portavano a termine l'attacco, ha aggiunto Turabi.

Ahmad Sarrawi, membro del consiglio comunale, ha raccontato che l'attacco al villaggio è stato "organizzato e premeditato".

"I coloni provenivano dall'avamposto di Havat Gilad e hanno preso di mira le case alla periferia del villaggio, incendiando numerose abitazioni e veicoli con incredibile rapidità e in gran numero", ha spiegato Sarrawi.

Umm Wahid, un'anziana residente, ha precisato che l'attacco è iniziato quando i bulldozer israeliani si sono avvicinati alla casa di sua figlia per sradicare gli ulivi.

"Quando li abbiamo visti attaccare in così gran numero, abbiamo deciso di uscire di casa per proteggere i bambini. Appena siamo usciti, hanno dato fuoco alla casa e poi si sono diretti verso altre abitazioni del villaggio, rompendo finestre e danneggiando veicoli", ha aggiunto.

Il pogrom di sabato a Sarra è avvenuto poche ore dopo che l'esercito israeliano aveva lanciato una massiccia ondata di arresti in tutta la Cisgiordania occupata.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa WAFA, le truppe israeliane hanno arrestato almeno 66 palestinesi, tra cui 30 provenienti dal villaggio di Tell, a sud di Nablus.

Quattro palestinesi sono stati arrestati nei villaggi di Abwein, Sinjil, Al-Mughayyir e Deir Abu.

Le truppe israeliane hanno fatto irruzione in alcune case a Jenin, arrestando cinque palestinesi, e in città e villaggi vicino a Hebron, fermando otto persone.  

A Betlemme, le forze israeliane hanno arrestato tre palestinesi. A Tulkarem, cinque palestinesi sono stati arrestati dalle truppe israeliane durante incursioni militari separate in città e villaggi della zona.

Il pogrom a Sarra e l'ondata di arresti in tutta la Cisgiordania sono seguiti all'invasione, avvenuta venerdì, del villaggio di Tell da parte di coloni ebrei e soldati israeliani, durante la quale sono stati uccisi quattro palestinesi che cercavano di difendersi.

Secondo il Times of Israel, un gruppo di coloni armati ha fatto irruzione nella città, affermando di essere "in escursione", nonostante agli israeliani sia vietato visitare la zona.

"I palestinesi hanno cercato di respingere i coloni che stavano facendo razzie, e ne è scaturito uno scontro", ha riportato l'agenzia di stampa israeliana.

Farouk Ramadan, un palestinese, è riuscito a sottrarre l'arma al colono che lo stava aggredendo, Benayahu Mellet, un trentaduenne membro della squadra di sicurezza civile dell'insediamento di Havat Gilad.

"Ne è scaturito uno scontro a fuoco, durante il quale il palestinese ha ucciso Mellet insieme al maggiore Yuval Ezra, un ufficiale delle Forze di Difesa Israeliane che era stato inviato sul posto", aggiunge il rapporto.

Le forze israeliane hanno poi sparato e ucciso Ramadan e altri tre palestinesi, un atto che i funzionari palestinesi hanno descritto come un'"esecuzione sul campo", secondo Drop Site News . Altre otto persone sono rimaste ferite nell'attacco perpetrato da coloni e forze di sicurezza israeliane.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Lo Yemen colpisce il petrolio saudita: Yanbu crolla del 40%

Lo Yemen colpisce il petrolio saudita: Yanbu crolla del 40%

28 Luglio 2026 07:00
Incendi in Spagna, gli elicotteri restano a terra per le sanzioni alla Russia

Incendi in Spagna, gli elicotteri restano a terra per le sanzioni alla Russia

28 Luglio 2026 07:00
Il monito di Teheran a Kiev: "Potrebbe scatenare una guerra mondiale"

Il monito di Teheran a Kiev: "Potrebbe scatenare una guerra mondiale"

27 Luglio 2026 16:00
Cina-Brasile, asse contro le interferenze straniere: Xi appoggia Lula

Cina-Brasile, asse contro le interferenze straniere: Xi appoggia Lula

27 Luglio 2026 15:23
Il turismo di massa e la scomparsa (quasi definitiva) del "terzo luogo"

Il turismo di massa e la scomparsa (quasi definitiva) del "terzo luogo"

27 Luglio 2026 11:52
Petrolio e Crisi del Golfo: Perché Nessun Oleodotto Può Sostituire lo Stretto di Hormuz

Petrolio e Crisi del Golfo: Perché Nessun Oleodotto Può Sostituire lo Stretto di Hormuz

27 Luglio 2026 08:00
Mortalità a Gaza: "Media occidentali sottostimano i dati di 12 volte"

Mortalità a Gaza: "Media occidentali sottostimano i dati di 12 volte"

27 Luglio 2026 07:00
"Un approccio vergognoso". L'ex capo della CIA sulle vittime reali USA nella guerra contro l'Iran

"Un approccio vergognoso". L'ex capo della CIA sulle vittime reali USA nella guerra contro l'Iran

27 Luglio 2026 07:00
ITALIA

Il PD resta il nemico numero uno del paese

19767
ITALIA

Italia e vincolo esterno

11831
RUSSIA

Tensione USA-Iran: La Russia interviene dopo l'attacco al sito nucleare di Darkhovin

11355
EUROPA

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

11250
AMERICA LATINA

NYT - Sul caso Maduro potrebbe essere imminente una svolta

8589
NORD-AMERICA

Chris Hedges - Come il nuovo fascismo ci costringe a essere stranieri

8447
AMERICA LATINA

Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream)

8145
EUROPA

Il monito di Teheran a Kiev: "Potrebbe scatenare una guerra mondiale"

7580
ASIA

Scontro tra Pyongyang e ASEAN: la Corea del Nord difende il proprio status di potenza nuclear

ASIA

Attacco a lungo raggio di Kiev nel Caspio: l'Iran condanna il blitz e minaccia conseguenze

RUSSIA

Russia, raid aereo ucraino a Rostov: morta una coppia, gravissimo un ragazzino

MEDITERRANEO

Guterres avverte Israele: "Il Golan è territorio della Siria, gli attacchi devono cessare"

EUROPA

FT: Europa sommersa da un'ondata di cocaina che non riesce a fermare

AMERICA LATINA

Proteste a Caracas contro USA e Israele: manifestazione contro l'"occupazione yankee"

RUSSIA

Mearsheimer: l'Ucraina uscirà dal conflitto come uno “Stato residuale disfunzionale”

AMERICA LATINA

Lukashenko: la Bielorussia auspica di ampliare i legami fraterni con Cuba

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Il PD resta il nemico numero uno del paese Il PD resta il nemico numero uno del paese

Il PD resta il nemico numero uno del paese

  • 25 Luglio 2026 14:29
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico di Fabrizio Verde Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico

Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico

  • 27 Luglio 2026 18:06
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"   Una finestra aperta Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"

Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"

  • 24 Luglio 2026 13:00
L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo

L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo

  • 23 Luglio 2026 11:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Difesa civile in Italia: ma abbiamo almeno un piano di emergenza in caso di guerra? di Francesco Santoianni Difesa civile in Italia: ma abbiamo almeno un piano di emergenza in caso di guerra?

Difesa civile in Italia: ma abbiamo almeno un piano di emergenza in caso di guerra?

  • 27 Luglio 2026 08:30
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Dopo Andrea Pirlo chi sarà il prossimo? di Paolo Desogus Dopo Andrea Pirlo chi sarà il prossimo?

Dopo Andrea Pirlo chi sarà il prossimo?

  • 27 Luglio 2026 10:00
La lezione del Moncada: il “motore piccolo” nella grande Storia di Geraldina Colotti La lezione del Moncada: il “motore piccolo” nella grande Storia

La lezione del Moncada: il “motore piccolo” nella grande Storia

  • 27 Luglio 2026 08:00
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Tutti pazzi per Roggero di Alessandro Mariani Tutti pazzi per Roggero

Tutti pazzi per Roggero

  • 19 Luglio 2026 15:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista? di Giuseppe Giannini Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista?

Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista?

  • 27 Luglio 2026 12:00
Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma di Antonio Di Siena Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma

Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma

  • 27 Luglio 2026 08:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Guerre, propaganda e omissioni dei TG: perché il racconto dell'Occidente sta crollando di Michele Blanco Guerre, propaganda e omissioni dei TG: perché il racconto dell'Occidente sta crollando

Guerre, propaganda e omissioni dei TG: perché il racconto dell'Occidente sta crollando

  • 27 Luglio 2026 14:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti