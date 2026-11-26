di Federico Giusti

La domanda senza risposta a fine 2026 è sempre la stessa, ossia per quale ragione in Italia non esista un dibattito reale sulle disuguaglianze che coinvolga la comunità scientifica, gli intellettuali, il mondo sindacale e politico, investendo direttamente la cittadinanza.

Le spiegazioni possono essere molteplici, vediamone alcune, almeno dal nostro punto di vista. Nella comunità umanistica o delle scienze sociali non esiste un lavoro interdisciplinare e collettivo; la responsabilità è da attribuire anche ai meccanismi baronali che hanno governato la distribuzione, iniqua, dei fondi di ricerca e a una supina accettazione delle regole del gioco da parte della comunità scientifica.

Inoltre, dibattere taluni temi è diventato controproducente per la carriera accademica: del resto basta vedere la campagna mediatica contro alcuni libri di testo, la cui impostazione materialista e contraria ad ogni revisionismo storico è considerata manipolatrice delle coscienze giovanili. Esistono voci critiche ragguardevoli, pur relegate in ambiti angusti e senza la considerazione sociale che meriterebbero, mentre gli studiosi italiani preferiscono innamorarsi di narrazioni suggestive come quelle delle grandi dimissioni volontarie dai luoghi di lavoro, che poi sono risultate contenute nei numeri anche per l'impossibilità di trovare, nella maggioranza dei casi, occupazioni alternative e con migliore retribuzione; del resto siamo o non siamo una società con l'ascensore sociale fermo da anni?

Fin qui la velata polemica con la comunità intellettuale e la sudditanza del sindacato verso alcune figure di riferimento, lungi da quella idea, e pratica, di intellettuale organico oggi respinta come un ferrovecchio della politica. In queste settimane un gruppo di attivisti della Cub ha dato vita ad un centro studi che ha costruito proposte e analisi su welfare, salario minimo, pensioni, accordi confederali e interconfederali. Forse il dibattito sull'intellettuale organico è influenzato e paralizzato dalle discussioni del secondo dopoguerra; peraltro oggi, non esistendo un partito politico egemone e di riferimento, la questione potrebbe essere affrontata senza timori di sorta, intendendo per organicità dei gruppi di ricerca capaci di supportare proposte sindacali e sociali con analisi accurate. Mettendosi insieme potremmo anche tradurre e pubblicare libri e analisi che non trovano mai spazio in lingua italiana, condannandoci ad un dibattito angusto su tematiche poco attinenti alla realtà, frutto invece del vecchio politicismo. Ma per raggiungere questi obiettivi dovremmo mettere da parte autoreferenzialità e settarismo, ideologismo d'accatto che invece proliferano.

Torniamo alle disuguaglianze e anche in questo caso, per evitare di parlarci addosso, preferiamo sintetizzare in pochi passaggi le nostre argomentazioni. Innanzitutto, l'approccio alle disuguaglianze non potrà essere solo economico: ad esempio, sostenere che buona parte delle emissioni arrivano da un numero ristretto di persone, la parte più ricca delle società, significa anche denunciare come il cambiamento climatico sia scaricato sulla società e sulle classi meno abbienti che subiscono l'inquinamento, le malattie, il deterioramento delle condizioni di vita e di lavoro e quindi il progressivo impoverimento economico. I fattori geofisici incidono sulle disuguaglianze, mentre noi in Italia siamo ancorati ad un dibattito farneticante tra assertori e negazionisti del cambiamento climatico.

Per combattere la disuguaglianza dovremmo poi rivedere il sistema finanziario globale e i meccanismi fiscali nei paesi a capitalismo avanzato, eliminando le modifiche apportate dal neoliberismo, ovvero la riduzione delle aliquote fiscali e l'applicazione di meccanismi iniqui a proposito di detassazioni e decontribuzioni. Gli accordi vigenti favoriscono le economie avanzate mettendole in condizione di indebitarsi a basso costo assicurandosi prima grandi e stabili entrate, proprio quando le economie in via di sviluppo sono oberate da passività onerose e uscite persistenti.

Nel recente rapporto mondiale sulle disuguaglianze, di cui auspichiamo la traduzione in lingua italiana in tempi veloci, si parla di come riforme quali l'adozione di una moneta globale, sistemi centralizzati di credito e debito e imposte correttive sui surplus eccessivi amplierebbero lo spazio per gli investimenti sociali e ridurrebbero gli scambi ineguali che da tempo caratterizzano la finanza globale. E aggiungiamo la necessità di una tassa sugli ultra ricchi che in Italia viene avversata anche da parte del centrosinistra (come si possa essere contro l'invio delle armi all'Ucraina e poi calarsi le brache davanti a una patrimoniale...), nonostante un'imposta globale moderata del 3%, applicata a meno di 100.000 centimilionari e miliardari, genererebbe oltre 750 miliardi di dollari all'anno, una cifra paragonabile al totale dei bilanci per l'istruzione nei paesi a basso e medio reddito. Tali proposte per una giustizia fiscale globale dimostrano che si potrebbero mobilitare entrate significative da una piccolissima parte della popolazione, rafforzando al contempo l'equità e ripristinando la legittimità dei sistemi fiscali.

Le problematiche sociali non dovrebbero essere attenzionate solo dagli economisti, e men che mai dalla classe politica indisponibile a scelte coerenti, ma siano invece patrimonio di quanti vogliono fornire alle società gli elementi necessari per un dibattito democratico e per reperire soluzioni atte a combattere le disuguaglianze sociali ed economiche, cogliendo allo stesso tempo tutte le sfaccettature derivanti dalla nozione stessa di disuguaglianza. Sono infatti le disuguaglianze il principale problema dei nostri giorni, per quanto siano occultate o nascoste da fuorvianti dibattiti. Se parliamo di disuguaglianze di genere, il discorso si arresta subito davanti alla polemica di un welfare inadeguato che offre aiuto agli anziani e non ai giovani, nell'ottica di togliere ad alcune fasce della popolazione per favorirne altre. Si crea fin da subito un oggettivo impedimento alla discussione su un tema importante, temendo che alcuni argomenti siano capaci di aggregare e unire, tramutandosi in programmi politici e rivendicazioni sociali avanzate.

Siano sufficienti pochi dati: nel 2025, il 10% più ricco ha ricevuto il 53% del reddito globale possedendo il 75% della ricchezza, mentre la metà più povera della popolazione riceve solo l’8% del reddito e detiene appena il 2% della ricchezza. E quindi la ricchezza risulta distribuita in modo ancora più diseguale del reddito: l’1% più ricco controlla da solo il 37% della ricchezza mondiale. Per questo serve una patrimoniale e il ritorno alle vecchie aliquote fiscali.

Federico Giusti Federico Giusti nasce a Pisa nel 1966, si laurea in letteratura italiana e subito dopo inizia a lavorare come precario per poi entrare in Comune nel 1999. Delegato sindacale prima dei Cobas e oggi della Cub è stato attivo nei movimenti studenteschi e per il diritto all'abitare Oggi fa parte dell'ufficio stampa dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, ha dato vita a un gruppo di studio con Emiliano Gentili e Stefano Macera ed è tra gli animatori di Radio Grad. E' sposato con figli e nipoti.