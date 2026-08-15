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Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo

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Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo

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di He Yin, Quotidiano del Popolo

 

Un recente sondaggio sugli orientamenti globali, condotto dal Pew Research Center, ha suscitato grande attenzione a livello internazionale.

Coinvolgendo 42.000 intervistati in 36 Paesi e regioni, l'indagine ha rilevato che, in 27 di queste aree, la percezione della Cina è più favorevole rispetto a quella degli Stati Uniti. Particolarmente degno di nota è il miglioramento dell'immagine della Cina nei Paesi occidentali, come Spagna, Italia e Canada.

Si tratta della prima volta da quando, nel 2002, il centro ha iniziato a monitorare l'opinione pubblica mondiale sulla Cina e sugli Stati Uniti che la Cina ottiene indici di gradimento superiori a quelli statunitensi in oltre il 70% dei Paesi e delle regioni esaminati.

Dietro questi dati si cela una tendenza più ampia: un crescente interesse globale a "guardare a Oriente". Molti organi di informazione internazionali hanno osservato che tale cambiamento non deve sorprendere. Un'opinione pubblica favorevole non nasce dall'oggi al domani; riflette piuttosto il riconoscimento internazionale che la Cina si è guadagnata attraverso anni di azioni concrete.

Lo sviluppo della Cina rimane il suo argomento più convincente. Nel 2025, il PIL del Paese ha superato per la prima volta i 140 trilioni di yuan (20,68 trilioni di dollari). Nella prima metà del 2026, la tendenza di sviluppo ha continuato a essere caratterizzata da stabilità, resilienza, innovazione e qualità, con lo sviluppo di alta qualità che ha acquisito ulteriore slancio.

Un numero crescente di Paesi riconosce che la Cina sta perseguendo un percorso di modernizzazione che bilancia efficienza ed equità, sviluppo e prosperità condivisa. Ciò offre un nuovo punto di riferimento per i Paesi che stanno esplorando i propri percorsi di modernizzazione.

Dalla promozione di un'innovazione aperta e inclusiva nell'intelligenza artificiale e nei veicoli elettrici al perseguimento di iniziative lungimiranti nell'energia verde e nell'economia digitale, la pratica della modernizzazione cinese sta costantemente migliorando il benessere della popolazione, offrendo al contempo preziosi spunti di governance per lo sviluppo globale.

Oggi, sempre più studiosi stranieri analizzano attivamente i Piani Quinquennali della Cina e cercano di comprendere meglio il suo approccio alla governance. "Comprendere la Cina" sta diventando una parte essenziale del dibattito sullo sviluppo globale.

L'impegno della Cina a favore dell'apertura funge da ponte che collega il Paese al resto del mondo. La nazione ha costantemente perseguito la cooperazione attraverso l'apertura e cercato vantaggi reciproci tramite la collaborazione, lanciando un chiaro messaggio di inclusività. Ciò è in netto contrasto con le barriere, il disaccoppiamento e lo sconvolgimento delle filiere di approvvigionamento promossi da alcuni Paesi.

Essendo la prima grande economia a offrire un trattamento a dazio zero unilaterale e completo a tutti i Paesi africani e ai Paesi meno sviluppati con cui intrattiene relazioni diplomatiche, la Cina ha concretamente aperto il proprio mercato ai Paesi in via di sviluppo.

La politica di transito senza visto di 240 ore, applicabile ai viaggiatori provenienti da 55 Paesi, ha notevolmente agevolato i viaggi in Cina. I viaggi improvvisati verso il Paese sono diventati frequenti e tale iniziativa ha favorito la diffusione spontanea di contenuti turistici e culturali cinesi sui social media esteri.

Nell'ultimo decennio, il numero di viaggi effettuati dai treni merci tra Cina ed Europa è aumentato di 10,8 volte. Solo quest'anno, il servizio ha realizzato oltre 10.000 viaggi, stabilendo un nuovo record per lo stesso periodo.

Promuovendo gli scambi e condividendo opportunità di sviluppo, la Cina continua a dimostrare il proprio impegno a favorire lo sviluppo comune attraverso azioni concrete.

La coerenza della politica cinese è diventata inoltre uno dei suoi punti di forza fondamentali per conquistare la fiducia della comunità internazionale. In un momento caratterizzato dall'ascesa dell'unilateralismo, dall'intensificarsi dei conflitti geopolitici e dalla fragilità della ripresa economica globale, l'incertezza è divenuta un tratto distintivo dello scenario internazionale.

Nell'affrontare i conflitti regionali, la Cina resta impegnata a promuovere la pace e il dialogo; rifiuta di alimentare le ostilità o di fornire sostegno che prolunghi il conflitto, schierandosi costantemente a favore della pace. Sul fronte della cooperazione internazionale, la Cina continua a mantenere le porte aperte anziché erigere barriere o perseguire il disaccoppiamento, aderendo fermamente al principio del vantaggio reciproco e della cooperazione vantaggiosa per tutti.

Onorando i propri impegni e facendo seguire azioni concrete alle parole, la Cina ha dimostrato la condotta che ci si attende da una grande potenza. Sempre più persone nel mondo ritengono che interagire con la Cina offra prevedibilità e certezze a lungo termine, senza il timore di bruschi cambi di rotta politica.

Il sondaggio ha inoltre rilevato che gli intervistati raramente considerano la Cina un Paese che interferisce negli affari interni altrui. Questa fiducia, conquistata con impegno, riflette il forte desiderio della comunità internazionale di avere partner sinceri e affidabili.

Questa manifestazione globale di fiducia riveste un significato profondo non tanto in termini di quale Paese ottenga un punteggio più alto o più basso, quanto per ciò che rivela circa l'aspirazione condivisa a livello mondiale a uno sviluppo pacifico e a una cooperazione vantaggiosa per tutti.

Restando salda di fronte all'incertezza globale e collaborando con tutti i Paesi per avanzare insieme, la Cina continuerà a infondere certezze ed energia positiva in un mondo in trasformazione. Si tratta di un impegno costante della Cina, parte integrante della costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l'umanità.

 

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